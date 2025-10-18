ข่าวอาชญากรรม

บุกผับดังราชปรารภ! รวบนักค้าชาวไนจีเรีย พบปาร์ตี้โคเคน–แก๊สหัวเราะจำนวนมาก

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 18 ต.ค. 2568 11:51 น.| อัปเดต: 18 ต.ค. 2568 11:51 น.
85
ผับดังราชปรารภ ปาร์ตี้โคเคน
ภาพ @สำนักงาน ป.ป.ส.-ONCB

เลขา ป.ป.ส. ลุยเดินหน้าสายด่วน 1386 “ท่านแจ้ง เราจับ” บุกผับดังราชปรารภ รวบนักค้าชาวไนจีเรีย พบปาร์ตี้โคเคน–แก๊สหัวเราะ

วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2568 เวลาประมาณ 05.00 น. พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) นำทีม “หน่วยอินทรีย์ 19-69” พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส. สนธิกำลังร่วมกับ สำนักงานเขตราชเทวี เจ้าหน้าที่ทหารจากหลายหน่วยงาน กองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง สน.ดินแดง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมกว่า 100 นาย เข้าตรวจสอบภายในสถานบันเทิงชื่อดังย่านราชปรารภ พบนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมาก โดยเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันตรวจหาสารเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอื่นภายในพื้นที่

เลขาธิการ ป.ป.ส. เปิดเผยว่า “กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วน ป.ป.ส. 1386 เกี่ยวกับสถานบริการดังกล่าว ซึ่งเปิดให้บริการจนถึงเวลา 07.00 น. ทุกวัน ภายในร้านมีดีเจเปิดเพลงและจัดปาร์ตี้ โดยมีกลุ่มมาเฟียชาวผิวสีลักลอบจำหน่ายยาเสพติดประเภทไอซ์และโคเคนให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้ดำเนินการสืบสวนกว่า 2 เดือน และจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ทราบว่า มีชายชาวผิวสี และหญิงชาวไทย (ภรรยา) มีพฤติการณ์ลักลอบนำยาเสพติดประเภทโคเคนมาจำหน่ายให้กับลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวภายในร้าน เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอนุมัติหมายจับบุคคลดังกล่าว

สถานบันเทิงย่านราชปรารภ พบกลุ่มมาเฟียชาวผิวสีลักลอบจำหน่ายยาเสพติดประเภทไอซ์และโคเคนให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ภาพ @สำนักงาน ป.ป.ส.-ONCB
บุกผับดังราชปรารภ 18 ตุลาคม 2568
ภาพ @สำนักงาน ป.ป.ส.-ONCB
ของกลางยาเสพติดที่ ปปส ตรวจพบ
ภาพ @สำนักงาน ป.ป.ส.-ONCB
พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) นำทีม “หน่วยอินทรีย์ 19-69”
ภาพ @สำนักงาน ป.ป.ส.-ONCB

พร้อมย้ำ “เราจะไม่ยอมให้กลุ่มแก๊งมาเฟียต่างชาติหรือผู้มีอิทธิพลเหนือกฎหมายไทย และจะไม่ยอมให้สังคมโลกมองประเทศไทยเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดของนักท่องเที่ยวอีกต่อไป ขอฝากเตือนผู้ประกอบการสถานบันเทิงทุกแห่ง ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย”

ผลจากการปฏิบัติการ

  • จับกุมนักค้าชาวไนจีเรีย 1 ราย พร้อมของกลาง ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (โคเคน) น้ำหนักประมาณ 12 กรัม
  • จับกุมพนักงานร้าน 2 ราย พร้อมของกลาง ไอซ์ 2 ถุง (ประมาณ 2 จี) โคเคน 1 ถุง (ประมาณ 1 ก้อน) ในข้อหาร่วมกันครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 1 และ 2 อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า

ตรวจปัสสาวะผู้ต้องสงสัยทั้งหมด 127 คน พบผลเป็นบวก 22 คน

  • ชาวไทย 11 คน
  • ชาวต่างชาติ 11 คน

ตรวจพบของกลางเพิ่มเติมภายในพื้นที่

  • ยาเสพติดประเภท 2 (โคเคน) และถุงซิปล็อกใช้แล้ว
  • ยาเสพติดประเภท 1 (ไอซ์) จำนวน 2 ห่อ ในห้องน้ำชาย
  • ลูกโป่งแก๊สหัวเราะจำนวนมาก

พร้อมทั้ง ตรวจยึดทรัพย์สินจำนวน 1 รายการ ได้แก่ รถยนต์ ซูซูกิ สวิฟ สีดำ ในส่วนของผู้เสพส่งเข้ารับการบำบัดและดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย สำหรับ ผู้ต้องหาชาวไทย ส่งต่อให้ สน.ดินแดง ดำเนินการตามขั้นตอน ก่อนส่งเข้ารับการบำบัดที่ ศูนย์บริการสาธารณสุขดินแดง (ศูนย์ 4)

ผู้ต้องหาชาวต่างชาติ ดำเนินคดีในข้อหา เสพยาเสพติด ที่ สน.ดินแดง ก่อนส่งต่อให้ ตม. เพื่อดำเนินการ ผลักดันออกนอกประเทศ ทั้งนี้ สำนักงานเขตราชเทวี ดำเนินการต่อสถานประกอบการโดยแจ้งผู้จัดการร้าน ประเด็นประกอบกิจการอาหารและแสดงดนตรีโดยไม่ได้รับอนุญาติ และเป็นแหล่งมั่วสุม เปิดเกินเวลา

สายด่วน ป.ป.ส. 1386 “ท่านแจ้ง เราจับ” ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด – สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม.

ภาพ @สำนักงาน ป.ป.ส.-ONCB
ภาพ @สำนักงาน ป.ป.ส.-ONCB
ภาพ @สำนักงาน ป.ป.ส.-ONCB
ภาพ @สำนักงาน ป.ป.ส.-ONCB
ภาพ @สำนักงาน ป.ป.ส.-ONCB
ภาพ @สำนักงาน ป.ป.ส.-ONCB
ภาพ @สำนักงาน ป.ป.ส.-ONCB

ภาพ @สำนักงาน ป.ป.ส.-ONCB
ภาพ @สำนักงาน ป.ป.ส.-ONCB

