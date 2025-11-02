ข่าว

หนุ่มขอความช่วยเหลือ ต้องไปเป็นทหาร 2 ปี ไม่มีคนดูแลพ่อ กลัวพ่อรอไม่ไหว

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 พ.ย. 2568 11:13 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2568 11:13 น.
62

หนุ่มขอความช่วยเหลือ ต้องไปเป็นทหาร 2 ปี ไม่มีคนดูแลพ่อ ต้องไปฟอกเลือดอาทิตย์ละ 3 ครั้ง ไม่รู้ว่าพ่อจะรอตนกลับไปไหวไหม

เพจ Survive – สายไหมต้องรอด ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “สมุทรปราการ ทุกข์ทหารเกณฑ์ แอดครับ ช่วยพ่อผมด้วยครับ บ้านผมอยู่ ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ. วันนี้ผมต้องไปเป็นทหารแล้วครับ คนดูแลพ่อก็ไม่มี ผมมีกันกับพ่อแค่ 2 คน พ่อผมอายุ 59 ปี ป่วยทำงานไม่ได้ ผมทำงานหาเลี้ยงพ่อมาตั้งแต่อายุ 15 ครับ รายจ่ายเดือนนึงเกือบ 8,000 ค่าบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่ารถพาพ่อไปหาหมอ นี้ยังไม่รวมค่ากิน พ่อผมป่วยเป็นโรคไต ต้องไปฟอกเลือดอาทิตย์ละ 3 วันครับ

ผมเครียดเหลือเกินไม่รู้จะต้องทำยังไงต่อ แต่ผมต้องไปเป็นทหาร 2 ปี แล้วพ่อผมจะอยู่ยังไง ตอนผมก่อนจะไป ผมคุยกับสัสดี ขอให้ช่วยติดต่อหน่วยงานเข้ามาดูพ่อผมให้ที ก็ไม่ได้คำตอบว่าจะมีหน่วยงานไหนมาช่วยเหลือได้บ้าง. ผมทุกข์ใจมากๆ ไม่รู้ว่าพ่อผมจะมีชีวิตอยู่ยังไงจะรอผมกลับไปไหวไหม ที่สำคัญไม่รู้จะมีบ้านให้อยู่ไหม เพราะพ่อไม่มีรายได้เลยจะเอาตังค์ไหนไปจ่ายค่าบ้าน ส่วนผมก็ยังไม่รู้ว่าเงินเดือนทหารเกณฑ์หลังจากหักอะไรแล้ว มันจะเหลือพอที่จะส่งให้พ่อได้กินไหม ผมขอความเมตตาฝาก สายไหมต้องรอด เป็นกระบอกเสียงช่วยพ่อผมด้วยนะครับ

เบื้องต้น พี่เอก ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมลงพื้นที่ไปเยี่ยมและหาทางข่วยคุณลุงแล้วค่ะ น่าสงสารจัง”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

รวบคนขับรถพยาบาลอินเดีย หยุดดูเสือดาว สุดท้ายคนป่วยเสียชีวิต

8 นาที ที่แล้ว
วิฑูรย์นามบุตรสสพรรคอะไร ข่าวการเมือง

วิฑูรย์ นามบุตร เจอคุก 3 ปี เซ่นพิษเรียกรับเงิน 30 ล้าน แลกรับงานรัฐ

11 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เพจดัง ยกเคสเตือนภัยคนชอบกินผักสด เจอพยาธิไส้เดือนในหลอดอาหาร

39 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

จับตา “ไท เนียรี โสเจียตา” เดินหน้ามาไทย ร่วมประกวด Miss Universe

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตลาดนัดร้านค้าคนละครึ่งพลัส โลตัส เศรษฐกิจ

ตลาดนัดร้านค้าคนละครึ่ง เริ่มแล้ววันนี้! ช้อปที่โลตัสทั่วประเทศ-เช็กสาขาร่วมรายการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

โฆษกรัฐบาล เผย โอนช่วยเหลือผู้ประสบภัยชายแดนไทย-กัมพูชา แล้ว 3 แสนครัวเรือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปาร์ตี้เหมืองทอง ข่าวอาชญากรรม

ทลาย “ปาร์ตี้เหมืองทอง” รวบกลุ่มชายรักชาย เช่าโรงแรมหรูกลางกรุงเสพยา-มั่วสวาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มขอความช่วยเหลือ ต้องไปเป็นทหาร 2 ปี ไม่มีคนดูแลพ่อ กลัวพ่อรอไม่ไหว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” เผยประชุมเอเปค ประสบความสำเร็จ เสนอแนวทางปราบสแกมเมอร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สยบลือ เพจดังกางตำราใหม่ เตือนสูงวัยอย่าหลงเชื่อ “ห้ามเดินขึ้น-ลงบันได”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่ออังกฤษแฉซ้ำ “อดีตเจ้าชายแอนดรูว์” จ้างหญิงค้าบริการ 40 คน ขณะมาเยือนไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่วยเด็ก 4 ขวบจมน้ำ ฉะเชิงเทรา ข่าว

“ถ้าไม่มีเขาก็หมดกัน” ดราม่า CPR ช่วยเด็ก 4 ขวบ แม่จุกอกเล่าปั๊มแรงแต่เด็กรอด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เวโรน่า พบ อินเตอร์ มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 2 พ.ย. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงมะกันสยอง สั่งยาออนไลน์ เปิดพัสดุมาเจอนิ้วมือกับแขนแทน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นิด้าโพล เผยผลสำรวจภาคอีสาน หนุน “พรรคประชาชน” แต่เชียร์ “อนุทิน” นายก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ดินถล่มเคนยา หลังฝนตกหนักหลายวัน ยอดตาย 21 ศพ สูญหายหลายสิบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สส.พรรคประชาชน ถาม ผู้บริหารสมาคมกีฬาคนตาบอด ทำไมเงินเข้าเดือนละ 10-20 ล้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

งง! ปชช. ร้องผ่านเพจดัง อยู่ดีชื่อโผล่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง สอนวิธีเช็ก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดสาเหตุการเสียชีวิต “น้องใบหม่อน” หญิงไทยพลัตตกอาคารในปอยเปต

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อังกฤษระทึก! ผู้โดยสารถูกแทงบนรถไฟ เจ็บหลายราย จับคนร้ายได้แล้ว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” ขอโทษสื่อสารผิดพลาด ลั่นไม่มีทางไทยจะเสียดินแดน-อธิปไตย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก ยันไม่ขาดแคลน แต่ไม่ปฏิเสธความมีน้ำใจของคนไทย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ทนายแก้ว” เล่าถึง “พี่หนุ่ม” ทำงานหนักมาก เคยถอดใจจนอยากเลิกจัด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เรอัล มาดริด พบ บาเลนเซีย ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 1 พ.ย. 68

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เครโมเนเซ่ พบ ยูเวนตุส ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 1 พ.ย. 68

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 พ.ย. 2568 11:13 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2568 11:13 น.
62
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวบคนขับรถพยาบาลอินเดีย หยุดดูเสือดาว สุดท้ายคนป่วยเสียชีวิต

เผยแพร่: 2 พฤศจิกายน 2568
วิฑูรย์นามบุตรสสพรรคอะไร

วิฑูรย์ นามบุตร เจอคุก 3 ปี เซ่นพิษเรียกรับเงิน 30 ล้าน แลกรับงานรัฐ

เผยแพร่: 2 พฤศจิกายน 2568

จับตา “ไท เนียรี โสเจียตา” เดินหน้ามาไทย ร่วมประกวด Miss Universe

เผยแพร่: 2 พฤศจิกายน 2568
ตลาดนัดร้านค้าคนละครึ่งพลัส โลตัส

ตลาดนัดร้านค้าคนละครึ่ง เริ่มแล้ววันนี้! ช้อปที่โลตัสทั่วประเทศ-เช็กสาขาร่วมรายการ

เผยแพร่: 2 พฤศจิกายน 2568
Back to top button