หนุ่มขอความช่วยเหลือ ต้องไปเป็นทหาร 2 ปี ไม่มีคนดูแลพ่อ กลัวพ่อรอไม่ไหว
หนุ่มขอความช่วยเหลือ ต้องไปเป็นทหาร 2 ปี ไม่มีคนดูแลพ่อ ต้องไปฟอกเลือดอาทิตย์ละ 3 ครั้ง ไม่รู้ว่าพ่อจะรอตนกลับไปไหวไหม
เพจ Survive – สายไหมต้องรอด ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “สมุทรปราการ ทุกข์ทหารเกณฑ์ แอดครับ ช่วยพ่อผมด้วยครับ บ้านผมอยู่ ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ. วันนี้ผมต้องไปเป็นทหารแล้วครับ คนดูแลพ่อก็ไม่มี ผมมีกันกับพ่อแค่ 2 คน พ่อผมอายุ 59 ปี ป่วยทำงานไม่ได้ ผมทำงานหาเลี้ยงพ่อมาตั้งแต่อายุ 15 ครับ รายจ่ายเดือนนึงเกือบ 8,000 ค่าบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่ารถพาพ่อไปหาหมอ นี้ยังไม่รวมค่ากิน พ่อผมป่วยเป็นโรคไต ต้องไปฟอกเลือดอาทิตย์ละ 3 วันครับ
ผมเครียดเหลือเกินไม่รู้จะต้องทำยังไงต่อ แต่ผมต้องไปเป็นทหาร 2 ปี แล้วพ่อผมจะอยู่ยังไง ตอนผมก่อนจะไป ผมคุยกับสัสดี ขอให้ช่วยติดต่อหน่วยงานเข้ามาดูพ่อผมให้ที ก็ไม่ได้คำตอบว่าจะมีหน่วยงานไหนมาช่วยเหลือได้บ้าง. ผมทุกข์ใจมากๆ ไม่รู้ว่าพ่อผมจะมีชีวิตอยู่ยังไงจะรอผมกลับไปไหวไหม ที่สำคัญไม่รู้จะมีบ้านให้อยู่ไหม เพราะพ่อไม่มีรายได้เลยจะเอาตังค์ไหนไปจ่ายค่าบ้าน ส่วนผมก็ยังไม่รู้ว่าเงินเดือนทหารเกณฑ์หลังจากหักอะไรแล้ว มันจะเหลือพอที่จะส่งให้พ่อได้กินไหม ผมขอความเมตตาฝาก สายไหมต้องรอด เป็นกระบอกเสียงช่วยพ่อผมด้วยนะครับ
เบื้องต้น พี่เอก ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมลงพื้นที่ไปเยี่ยมและหาทางข่วยคุณลุงแล้วค่ะ น่าสงสารจัง”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ศาลนัดสืบพยานนัดแรก “จิรัฏฐ์” คดีปลอมเอกสาร ใบผ่านเกณฑ์ทหาร สด.43
- ราชภัฏสุรินทร์ ออกแถลงปมนักศึกษากัมพูชา ลาออกไปแล้ว กลับไปเป็นทหารจริง
- ลูกชาวญี่ปุ่น เหนื่อยดูแลพ่อวัย 90 ปี ใช้เชือกรัดคอ เสียชีวิตคาบ้าน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: