สถิติวอลเลย์บอลหญิงไทย พบ จีน 5 นัดล่าสุด ก่อนดวล VNL 2026 ใครเหนือกว่า
ทีมชาติไทยเตรียมปะทะเจ้าภาพจีนในศึก VNL 2026 สัปดาห์แรก วันพฤหัสบดีที่ 4 มิ.ย. 69 เวลา 18.30 น. ย้อนดูสถิติ 5 นัดหลังสุด ไทยชนะ 2 แพ้ 3 เจาะลึกความพร้อมและโอกาสล้มยักษ์ของทัพนักตบสาวไทย
ศึกวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย พบ จีน ในรายการ VNL 2026 สัปดาห์แรก เตรียมเปิดฉากดวลเดือดที่เมืองหนานจิง ประเทศจีน โดยจะลงแข่งขันในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2569 เวลา 18.30 น. ตามเวลาประเทศไทย (เวลา 19.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น หรือ 11.30 น. UTC)
สถิติ 5 นัดหลังสุด ไทย พบ จีน (ทุกรายการ)
แม้ชื่อชั้นของจีนจะดูเหนือกว่า แต่หากนับเฉพาะ 5 นัดหลังสุดในทุกรายการ ถือว่าทัพนักตบสาวไทยไม่ได้เป็นรองแบบขาดลอย โดยมีสถิติชนะ 2 แพ้ 3 ดังนี้
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VNL 2024: ไทย แพ้ จีน 0-3 เซต (23-25, 17-25, 18-25)
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เอเชียนเกมส์ 2023: ไทย แพ้ จีน 0-3 เซต
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ชิงแชมป์เอเชีย 2023: ไทย ชนะ จีน 3-2 เซต
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AVC Cup 2022: ไทย แพ้ จีน 2-3 เซต
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VNL 2022: ไทย ชนะ จีน 3-2 เซต
สถิติเจาะลึกเฉพาะรายการ VNL
เมื่อนับเฉพาะผลงานในเวที Volleyball Nations League (VNL) ภาพรวมของฝั่งจีนยังคงเหนือกว่าอย่างชัดเจน โดยสถิติระบุว่าจีนสามารถเอาชนะไทยได้ 4 ครั้ง ขณะที่ไทยเอาชนะจีนได้เพียง 1 ครั้ง
ชัยชนะสำคัญของฝั่งไทยเกิดขึ้นในศึก VNL 2022 สัปดาห์แรก ณ เมืองอังการา ประเทศตุรกี ซึ่งสาวไทยโชว์ฟอร์มเยี่ยมเฉือนชนะจีนไปได้อย่างสุดมันส์ 3-2 เซต
วิเคราะห์รูปเกมก่อนแข่ง โอกาสลุ้นชนะของสาวไทย
จีนมีความได้เปรียบสูงในเรื่องของรูปร่าง ความสูงหน้าเน็ต เกมบล็อก และแรงปะทะจากหัวเสาที่หนักหน่วง ประกอบกับการได้ลงเล่นในบ้านที่หนานจิง ทำให้มีแรงหนุนจากเสียงเชียร์แฟนวอลเลย์บอลจีนเต็มสนาม
สาวไทยต้องงัดฟอร์มเก่งมาสู้ด้วยบอลแรกที่แม่นยำ เกมรับที่เหนียวแน่น ความเร็ว และการเสิร์ฟที่กดดันคู่แข่ง หากรับเสิร์ฟไม่เข้าเป้า เกมเร็วที่เป็นจุดเด่นของไทยจะหายไปทันที และจะถูกบีบให้ต้องเล่นบอลสูง ซึ่งเป็นจังหวะที่เข้าทางบล็อกของจีนอย่างแน่นอน
จุดที่ทำให้ไทยยังมีลุ้น สถิติ 5 นัดหลังสุดที่ไทยเคยโค่นจีนได้ถึง 2 ครั้ง (ชิงแชมป์เอเชีย 2023 และ VNL 2022) เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าไทยสามารถเอาชนะหมวยใหญ่ได้ หากเล่นอย่างละเอียด ลดข้อผิดพลาดเอง และสามารถยืนระยะยื้อทำแต้มในช่วงปลายเซตให้ได้
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ภาพจาก : Volleyball Nations League, IG/ papachaya_
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