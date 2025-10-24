ข่าวต่างประเทศ

ตร.อินโดกวาดล้าง 34 เกย์ จัดปาร์ตี้สวิงกิ้ง เอาตัวแถลงข่าวประจาน

เผยแพร่: 24 ต.ค. 2568 09:57 น.
ตำรวจเมืองสุราบายา อินโดนีเซีย บุกค้นโรงแรมกลางดึก รวบผู้ต้องสงสัย 34 คนพร้อมของกลาง อ้างได้รับแจ้ง “ปาร์ตี้เซ็กซ์เกย์” อาจถูกดำเนินคดีด้วยกฎหมายต้านสื่อลามก

ตำรวจอินโดนีเซียจับกุมชาย 34 คน ข้อกล่าวหาจัดงานปาร์ตี้เซ็กซ์เกย์ เหตุเกิดที่เมืองสุราบายา เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศ

ตำรวจบุกค้นการรวมตัวส่วนตัวที่โรงแรมมิดทาวน์ เขตโวโนโครโม ช่วงระหว่าง 23.00 น. คืนวันที่ 18 ตุลาคม ถึงเช้าวันที่ 19 ตุลาคม อ้างว่าได้รับการแจ้งเหตุ “กิจกรรมผิดปกติ” ในชั้นหนึ่งของโรงแรม

เจ้าหน้าที่จับกุมชาย 34 คน ยึดของกลางรวมถึงถุงยางอนามัย โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดถูกนำตัวไปสอบสวนที่สำนักงานตำรวจสุราบายา

ต่อมา AKBP เอดี้ เฮอร์วิยาโต หัวหน้าหน่วยสืบสวนอาชญากรรมตำรวจสุราบายา ระบุว่าชายทั้ง 34 คนเป็นผู้ต้องสงสัย บางคนถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้จัดงาน ออกค่าใช้จ่าย

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ตำรวจนำตัวผู้ต้องสงสัยทั้งหมดออกมาแถลงข่าว ภาพข่าวแสดงให้เห็นชายเหล่านั้นไม่สวมรองเท้า ถูกมัดมือไพล่หลังด้วยเคเบิลไทร์ พวกเขาถูกบังคับให้เดินผ่านกลุ่มสื่อมวลชน

ฝ่ายบริหารของโรงแรมแจ้งสื่อท้องถิ่นว่าไม่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้น ผู้บริหารโรงแรมระบุว่าห้องพักเป็นพื้นที่ส่วนตัว

ปัจจุบันยังไม่มีการประกาศข้อหาอย่างเป็นทางการ แต่สื่อตั้งข้อสังเกตว่าคดีนี้คล้ายกับหลายคดีก่อนหน้า ที่ผู้ต้องสงสัยถูกดำเนินคดีภายใต้กฎหมายต่อต้านสื่อลามกอนาจาร ปี 2008

กฎหมายนี้มีเนื้อหาคลุมเครือ นิยามสื่อลามกอย่างกว้างขวาง รวมถึงการห้ามกิจกรรม “การมีเพศสัมพันธ์ที่เบี่ยงเบน” ซึ่งครอบคลุมการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันแม้จะยินยอม

ในปี 2022 รัฐบาลอินโดนีเซียยังแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา ห้ามการมีเพศสัมพันธ์นอกสมรส มีโทษจำคุกสูงสุด 1 ปี อินโดนีเซียไม่อนุญาตการแต่งงานของเพศเดียวกัน ส่งผลให้การมีเพศสัมพันธ์ของคู่รักเพศเดียวกันทั้งหมดอยู่นอกกฎหมาย

ตำรวจอินโดนีเซียใช้กฎหมายต่อต้านสื่อลามกบุกค้นการรวมกลุ่มของ LGBTQ+ บ่อยครั้ง เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ตำรวจจับกุมคน 75 คนในจาการ์ตา อ้างว่าเข้าร่วม “ปาร์ตี้เกย์”

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เคยเรียกร้องให้ทางการอินโดนีเซียยุติ “การบุกค้นที่อิงความเกลียดชัง น่าอับอาย” ด้าน ไคล์ ไนท์ นักวิจัยอาวุโสจากฮิวแมนไรท์วอทช์ กล่าวว่า กฎหมายสื่อลามกถูกใช้เป็น “อาวุธเพื่อมุ่งเป้าไปที่กลุ่มคน LGBT”

ที่มา : lgbtqnation

