ข่าวการเมือง
พรรคภูมิใจไทยมีมติถอนลงชื่อ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อไทย หวั่นขัดศาล รธน.
โฆษกพรรคภูมิใจไทย เผยที่พรรคมีมติถอนลงชื่อ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อไทย หวั่นขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่ 3 มิถุนายน 2569 ที่พรรคภูมิใจไทย นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทย แถลงภายหลังจากการประชุมพรรคภูมิใจไทย ซึ่งมีการพูดคุยกันเรื่องร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
โดยพรรคภูมิใจไทยมีมติว่าสมาชิกที่ไปร่วมลงชื่อให้กับร่างของพรรคร่วมรัฐบาล คือร่างของพรรคเพื่อไทยนั้น เรามีความจำเป็นจะต้องทำเรื่องถอนการลงชื่อ สืบเนื่องจากเกรงว่าเนื้อหาจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
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