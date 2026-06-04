ข่าวการเมือง

พรรคภูมิใจไทยมีมติถอนลงชื่อ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อไทย หวั่นขัดศาล รธน.

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 04 มิ.ย. 2569 07:28 น.| อัปเดต: 04 มิ.ย. 2569 07:28 น.
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โฆษกพรรคภูมิใจไทย เผยที่พรรคมีมติถอนลงชื่อ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อไทย หวั่นขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

วันที่ 3 มิถุนายน 2569 ที่พรรคภูมิใจไทย นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทย แถลงภายหลังจากการประชุมพรรคภูมิใจไทย ซึ่งมีการพูดคุยกันเรื่องร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ

โดยพรรคภูมิใจไทยมีมติว่าสมาชิกที่ไปร่วมลงชื่อให้กับร่างของพรรคร่วมรัฐบาล คือร่างของพรรคเพื่อไทยนั้น เรามีความจำเป็นจะต้องทำเรื่องถอนการลงชื่อ สืบเนื่องจากเกรงว่าเนื้อหาจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 04 มิ.ย. 2569 07:28 น.| อัปเดต: 04 มิ.ย. 2569 07:28 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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