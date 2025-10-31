บันเทิง

อดีตพระกาโตะ ยันไม่เลื่อนงานแต่ง งดแอลกอฮอล์-ปาร์ตี้ ปรับธีมสีสุภาพ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 31 ต.ค. 2568 10:39 น.| อัปเดต: 31 ต.ค. 2568 10:39 น.
85
อดีตหลวงพี่กาโตะ จัดงานแต่ง 31 ต.ค. นี้ งดเหล้า-งดเต้น ในช่วงถวายอาลัย

อดีตหลวงพี่กาโตะ เดินหน้าจัดวิวาห์ 31 ตุลาคมนี้ งดแอลกอฮอล์-อาฟเตอร์ปาร์ตี้ เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ปรับธีมสีสุภาพในช่วงถวายความอาลัย

นายพงศกร จันทร์แก้ว หรือ อดีตหลวงพี่กาโตะ ออกมายืนยันอีกครั้งเกี่ยวกับพิธีวิวาห์ของเขากับเจ้าสาวคนสวยที่มีกำหนดจัดขึ้นในวันนี้ (31 ต.ค. 2568) ขณะนี้ประเทศจะอยู่ในช่วงถวายความอาลัย เขาจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบงานวิวาห์ให้เหมาะสมและเคารพต่อสถานการณ์บ้านเมือง

อดีตหลวงพี่กาโตะ ได้โพสต์ข้อความยืนยันผ่านเพจเฟซบุ๊ก พงศกร จันทร์แก้ว ระบุว่า งานแต่งงานที่วางแผนเตรียมการมานานกว่า 2 ปี ยังคงจัดขึ้นตามกำหนดเดิม แต่มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดสำคัญ การตัดสินใจจัดงานต่อเพราะรัฐบาลประกาศขอความร่วมมือให้จัดได้ภายใต้ความเหมาะสม และงานของเขาได้เตรียมความพร้อมไว้แล้วถึง 95% หากเหลือเวลาไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์อาจทำให้เกิดความเสียหายจึงตัดสินใจจัดให้เหมาะสมกับสถานการณ์

“จัดงานแต่งตามความเหมาะสม 31 ตุลาคม ยังคงจัดงานเเต่งงานของผมเหมือนเดิมครับ เเต่มีการเปลี่ยนเเปลงตามนี้

1.ธีมงาน สีชมพู เปลี่ยนเป็น สีสุภาพ ท่านใดที่ตัดชุดไว้เเล้ว ทางเราเข้าใจดี อาจจะติดโบว์ดำเเสดงความไว้อาลัย

2.ไม่มีการเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเเสดงถึงการสังสรรค์

3. ไม่มีการอาฟเตอร์ปาร์ตี้ เต้นรำใดใดทั้งสิ้น

ก่อนหน้านี้ ก่อนที่ภาครัฐบาลจะประกาศเป็นทางการ ทางผมได้โพสต์เตรียมความพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ ถ้าหากต้องงด ทางผมก็ยินดีที่จะปฏิบัติตาม แต่ทางรัฐบาลประกาศขอความร่วมมือจัดได้แต่อยู่ในเกณฑ์ความเหมาะสม ทางผมจึงจัดงาน เหมือนเดิม แต่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์บ้านเมือง

รวมกับการเตรียมความพร้อมของงานของผม 95% แล้ว ระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ ถ้าหากไกลกว่านั้นทางผมเลื่อนออกไปอย่างแน่นอนครับ”

อดีตพระกาโตะไม่เลื่อนงานแต่ง
ภาพจาก Facebook : พงศกร จันทร์แก้ว

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ที่ผ่านมา นายพงศกรได้เผยความรู้สึกว่า “ผมจะจัดงานใหญ่ วันที่ 31 ตุลาคม นั้นคือ ‘งานเเต่งงาน’ เเต่ประเทศเกิดข่าวเศร้า ผมคือคนไทยคนนึงที่พร้อมจะปฏิบัติตามกฏของประเทศจะจัดได้หรือไม่ได้ ก็ไม่เสียใจเท่า เราสูญเสียบุคคลสำคัญของประเทศ #น้อมส่งเเม่สู่สวรรค์คาลัย”

อดีตพระกาโตะ และ ภรรยา
ภาพจาก Facebook : พงศกร จันทร์แก้ว

ก่อนหน้านี้ เจ้าบ่าวป้ายแดง ออกมาประกาศข่าวดี เผยว่า “ผมประกาศแล้วว่า…จะเเต่งงาน อ่านซักนิดนะครับ มีหลายช่องที่ลงข่าวในโซเชียล ผมขอบคุณมาก เเละมีเเฟน ๆ Fc มากมาย ที่รอดูว่าเจ้าสาว คือใคร คนที่ไหน เมื่อได้เห็นหน้าเจ้าสาว….มีคนชมมากมายว่าสวย และยินดีกับผม ขอบคุณมากนะครับสำหรับคำชม

แต่ก็มีบางคอมเมนท์ที่ยังเเซะ เรื่องราวในอดีตเมื่อ 4 ปีที่เเล้ว ผมก็เข้าใจเเละน้อมรับครับ แต่ผมไม่ได้เก็บมาคิด เพราะมันเป็นอดีตเเล้วจะไปเเก้ก็ไม่ได้เเล้ว ชีวิตยังไปหน้า ผมห้ามใครคิดไม่ได้อยู่เเล้ว แต่ผมอยากพูดซักนิดนึงครับ ครั้งนี้ผมอายุ 22 ปี จนตอนนี้ผม 26 เเล้ว ผมรู้ผิด รู้ถูก ทุกอย่างครับ ผมขอกราบขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาส เเละยังรักยังติดตาม เมตตาผมเหมือนเดิม

แต่ในส่วนช่องผมส่วนตัวน้อยคนที่จะด่าจะเเซะ ส่วนใหญ่ คือ ช่องอื่น ๆ ที่ลงข่าวไป เเต่คนที่พิมท์แซะ คือคนที่ไม่ได้อะไรกับผมอยู่เเล้ว เเต่อยากจะบอกว่า…ขอโทษอีกครั้งครับจะเเซะต่อ หรือเกลียดต่อ ก็เเล้วเเต่ส่วนบุคคลครับ

บางคอมเมนท์ ถามมาว่า เจ้าสาวคือคนที่เป็นข่าวใช่ไหม ? ผมอยากบอกว่า…. มารยาทเป็นสิ่งที่สำคัญครับพี่ ๆ เขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเเล้วมาเห็นคอมเมนท์เเบบนี้ ผมก็เห็นใจเขา ขอบคุณครับ”

อดีตพระกาโตะไม่เลื่อนงานแต่ง
ภาพจาก Facebook : พงศกร จันทร์แก้ว
อดีตพระกาโตะประกาศแต่งงาน
ภาพจาก Facebook : พงศกร จันทร์แก้ว

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

