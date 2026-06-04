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ตารางแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง เนชันส์ลีก 2026 วันนี้ 4 มิ.ย. 69 ครบทุกแมตช์

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 มิ.ย. 2569 07:00 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 17:49 น.
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ตารางแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง เนชันส์ลีก 2026 วันนี้ 4 มิ.ย. 69 ครบทุกแมตช์

ตารางแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง เนชันส์ลีก 2026 (VNL 2026) วันนี้ 4 มิ.ย. 69 ไฮไลต์นักตบสาวไทย เตรียมลงดวลเจ้าภาพจีน เวลา 18.30 น.

การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2026 (VNL 2026) ทวีความเข้มข้นอย่างต่อเนื่อง แฟนกีฬาลูกยางทั่วโลกเตรียมรับชมการแข่งขันนัดสำคัญประจำวัน สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติกระจายการแข่งขันออกเป็น 3 สนามใน 3 ประเทศพร้อมกัน ประกอบด้วยเมืองบราซิเลีย ประเทศบราซิล เมืองควิเบกซิตี้ ประเทศแคนาดา และเมืองหนานจิง ประเทศจีน

ตารางแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026

โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2569 อัดแน่นด้วยแมตช์คุณภาพถึง 6 คู่ ยอดทีมจากทั่วโลกเตรียมลงประชันฝีมือเพื่อเก็บคะแนนสะสม แฟนกีฬาชาวไทยสามารถเช็กตารางการแข่งขันได้ดังนี้

  • 02:30 น. อิตาลี พบ บัลแกเรีย (สนามเมืองบราซิเลีย ประเทศบราซิล)
  • 03:30 น. ฝรั่งเศส พบ ญี่ปุ่น (สนามเมืองควิเบกซิตี้ ประเทศแคนาดา)
  • 06:00 น. บราซิล พบ เนเธอร์แลนด์ (สนามเมืองบราซิเลีย ประเทศบราซิล)
  • 07:00 น. แคนาดา พบ เยอรมนี (สนามเมืองควิเบกซิตี้ ประเทศแคนาดา)
  • 14:00 น. เช็กเกีย พบ โปแลนด์ (สนามเมืองหนานจิง ประเทศจีน)
  • 18:30 น. จีน พบ ไทย (สนามเมืองหนานจิง ประเทศจีน)

ตารางแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2569

โปรแกรมการแข่งขันที่น่าจับตามองที่สุดสำหรับแฟนกีฬาชาวไทยคือนัดสุดท้ายของวัน ทัพนักตบลูกยางสาวไทยเตรียมลงสนามเผชิญหน้ากับทีมชาติจีนซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน บิ๊กแมตช์นัดนี้จัดขึ้นที่สนามเมืองหนานจิง เวลา 18:30 น. แฟนวอลเลย์บอลสามารถร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทีมชาติไทยแลรับชมได้ที่ MONOMAX และ MONOMAX SPORTS (ช่อง 29)

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 มิ.ย. 2569 07:00 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 17:49 น.
58
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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