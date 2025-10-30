ข่าวอาชญากรรม

คดีพลิก! หมอราดน้ำร้อนเด็ก 3 ขวบ ที่แท้เป็น “หมอจริง” เพจดังคาด ป่วยทางจิต

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ต.ค. 2568 09:52 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2568 09:57 น.
77
เพจ ท่านเปา อัปเดต คดีหมอราดน้ำร้อนเด็ก พบ คลินิกจดทะเบียนถูกต้อง แต่คาดว่า หมอป่วยนานไม่รักษา ชาวเน็ตจี้ "ถอนใบประกอบวิชาชีพ"
เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก ท่านเปา อัปเดตความคืบหน้า คดีคลินิกใน อ.บ่อวิน จ.ชลบุรี ที่มีแพทย์ใช้น้ำร้อนราดเด็กชายชาวลาววัย 3 ขวบ โดยอ้างว่าเป็นการรักษาอาการช็อก ข้อมูลล่าสุดที่เพจ ท่านเปา รายงาน ระบุว่า หมอที่ก่อเหตุเป็น หมอจริง และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ส่วนคลินิกที่เกิดเหตุก็มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่มีข้อมูลที่น่าตกใจ คือ หมอคนดังกล่าวมี “ภาวะป่วย” หรือมีความผิดปกติทางจิตใจ

“ทุกคนอ่านข่าวนี้….มีรายงานว่าหมอที่ก่อเหตุใช้น้ำร้อนราดเด็กในคลินิกที่บ่อวิน ชลบุรี ปรากฏว่าเป็น “หมอจริง” มีใบอนุญาต ส่วนคลินิกมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง”

รายงานระบุว่า หมอป่วยเป็นมานานแล้ว แต่ไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม เพจ “ท่านเปา” ชี้ว่า เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องอันตรายอย่างยิ่ง เพราะคนไข้ที่เข้าไปรักษา ต่างก็ไว้ใจในคำว่า “หมอ” แต่กลับกลายเป็นผู้ที่ต้องเสี่ยงอันตรายเอง

“แต่ที่น่าตกใจคือ หมอมีภาวะป่วย คือพูดง่ายๆ คือคุณหมอน่าจะมีความผิดปกติทางจิตใจ ซึ่งเป็นมานานแล้วและไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องอันตรายอย่างยิ่ง เพราะต่างจากคนทั่วไป ซึ่งคนไข้ที่เข้ามาไว้ใจในคำว่า “หมอ” แต่กลับกลายเป็นผู้เสี่ยงอันตรายเอง…”

หลังจากข่าวนี้เผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากได้เข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยส่วนใหญ่แนะนำว่า ควร “ถอนใบประกอบวิชาชีพ อันตรายมาก”

ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ เมื่อวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2568 บิดาเด็กชายวัย 3 ขวบ ชาวลาว เข้าร้องเรียนและแจ้งความ หลังพาบุตรชายไปรักษาอาการไข้และชักเกร็ง ที่คลินิกเอกชนแห่งหนึ่งใน ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568

ผู้ปกครองอ้างว่า บุคคลที่ระบุว่าเป็น “หมอ” ได้ฉีดยาให้เด็ก จากนั้นเด็กเกิดอาการช็อก หมอได้สั่งให้ผู้ช่วย ใช้น้ำอุ่นและน้ำร้อนราดบริเวณหน้าอกของเด็กซ้ำหลายครั้ง เพื่อกระตุ้น การกระทำดังกล่าวทำให้เด็กเกิดแผลไหม้พุพองอย่างรุนแรง

เด็กถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล แพทย์ที่รับรักษายืนยันว่าเด็กมี “แผลพุพองจากความร้อน” และมีค่าการทำงานของไตผิดปกติ

บิดาของเด็กยืนยันว่า จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด และ “ไม่ยอมความ” ทนายความและบิดา ให้สัมภาษณ์ว่า ฝ่ายคู่กรณี (คลินิก) อ้างว่า “มีญาติเป็นอัยการ” และมีคนรู้จักในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ขณะที่ฝ่ายคลินิก โต้แย้งผ่านสื่อว่า ยอมรับว่ามีการราดน้ำร้อนจริง แต่ยืนยันว่าเป็น “วิธีการรักษา” นอกจากนี้ คลินิกยังกล่าวหาฝ่ายผู้เสียหายว่า “สร้างเรื่องเพื่อเรียกเงิน” และระบุว่า “ไม่กลัวถูกฟ้อง”

ขณะนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี (พมจ.ชลบุรี) ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากครอบครัวแล้ว

ด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และหน่วยงานวิชาชีพ เตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ และตรวจสอบใบอนุญาต มีรายงานว่า สสจ. อาจพิจารณาคำสั่ง “ระงับการให้บริการชั่วคราว” ระหว่างการสอบสวน

ตำรวจในพื้นที่ได้รับคำร้องทุกข์ของบิดา และจะเรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบสวนตามขั้นตอนต่อไป

