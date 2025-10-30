ตร.ญี่ปุ่นจับกุมชายวัย 85 ปี หลังแทงคนแปลกหน้ากลางถนน คิดว่าเป็นมิจฉาชีพมารับเงิน
ตำรวจญี่ปุ่นจับกุมชายวัย 85 ปีในฟุกุโอกะ ข้อหาพยายามฆ่า หลังใช้มีดแทงชายแปลกหน้า สารภาพ คิดว่าเป็นมิจฉาชีพมารับเงิน
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา เมื่อชายสูงวัยอายุ 85 ปี ถูกจับกุมในที่เกิดเหตุ หลังก่อเหตุใช้มีดแทงชายที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนกลางถนนในเมืองฟุกุโอกะ
ตำรวจเปิดเผยว่า เมื่อเวลา 06:00 น. ชายคนหนึ่งถูกพบเห็นโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กำลังวิ่งออกกำลังกายอยู่บริเวณถนนในเขตไบโคเอ็น (Baikōen) เมืองชูโอ กรุงฟุกุโอกะ โดยชายสูงวัยคนดังกล่าวถือมีดทำครัว (Hocho) หนึ่งเล่มในมือขวา และอีกสองเล่มในมือซ้ายกำลังพยายามเข้าทำร้ายชายอีกคน
ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจคนดังกล่าวโทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน 110 ผู้ก่อเหตุได้ขึ้นคร่อมชายผู้เคราะห์ร้ายวัย 65 ปี และใช้มีดแทงเข้าที่บริเวณข้อศอกขวาและแก้มซ้าย และในขณะที่เขากำลังจะฟันมีดลงมาซ้ำอีกครั้ง ตำรวจที่ออกกำลังกายอยู่ก็สามารถเข้าไประงับเหตุได้ทัน และทำให้ผู้ก่อเหตุยอมวางมีดลง โดยผู้บาดเจ็บวัย 65 ปี ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ตำรวจได้จับกุมชายคนดังกล่าวในข้อหาพยายามฆ่า ผู้ถูกจับกุมคือ นายคัตสึ ฮามาซากิ (Katsu Hamasaki) วัย 85 ปี ซึ่งไม่มีอาชีพ และอาศัยอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุ
จากการสอบสวนของตำรวจ นายฮามาซากิยอมรับข้อกล่าวหา โดยให้การว่า “ผมคิดว่าเขาเป็นพวกมิจฉาชีพที่มารับเงิน” (Receiving Agent หรือ Uke-ko ในภาษาญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ไปรับเงินจากเหยื่อคดีหลอกลวงทางโทรศัพท์)
ด้านผู้เสียหายวัย 65 ปี กล่าวว่า เขาเพียงแค่กำลังเดินไปทำงานตามทางเท้า แต่ก็ถูกแทงอย่างกะทันหัน โดยไม่รู้จักผู้ก่อเหตุมาก่อน ขณะนี้ตำรวจกำลังสืบสวนแรงจูงใจในการก่อเหตุเพิ่มเติมอย่างละเอียด
