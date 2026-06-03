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คลิป ฟ้าผ่ากลางหมวกกันน็อก ไรเดอร์ 46 ปี บนสะพานรัชวิภา หมวกไหม้-สร้อยขาด อาการสาหัส

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 09:58 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 10:02 น.
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คลิป ฟ้าผ่ากลางหมวกกันน็อก ไรเดอร์ 46 ปี บนสะพานรัชวิภา หมวกไหม้-สร้อยขาด อาการสาหัส
ภาพจาก : เฮียขับรถ (Facebook)

เผยคลิปวินาทีฟ้าผ่าชายชาวชลบุรีขี่มอเตอร์ไซค์บนสะพานยกระดับรัชวิภา ช่วงฝนตกหนัก นักวิชาการจุฬาฯ ชี้สร้อยคอไม่ใช่ตัวล่อฟ้า พร้อมเตือนไรเดอร์หน้าฝน

เผยคลิปเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดหน้ารถบันทึกภาพชายวัย 46 ปี ถูกฟ้าผ่าขณะขี่มอเตอร์ไซค์บนสะพานยกระดับรัชวิภา เหนือถนนวิภาวดีรังสิต มุ่งหน้าแยกรัชโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เวลาประมาณ 15.41 น.

ผู้บาดเจ็บคือ นายปิยะ เซี่ยงใช่ อายุ 46 ปี ชาวจังหวัดชลบุรี สายฟ้าฟาดลงกลางหมวกกันน็อกจนหมวกไหม้เป็นรอย สร้อยคอแสตนเลสขาดทั้งเส้น พบแผลไหม้บริเวณลำคอตามแนวสร้อยและรอยไหม้ที่ใบหูกับศีรษะ รถจักรยานยนต์เสียหลักล้มลงกลางสะพาน

อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และรถกู้ชีพจุฬาภรณ์ เข้าช่วยเหลือปฐมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น

สร้อยคอ-หมวกกันน็อก ไม่ใช่ตัวล่อฟ้า
ภาพจาก : เฮียขับรถ (Facebook)

นักวิชาการจุฬาฯ แจง สร้อยคอ-หมวกกันน็อก ไม่ใช่ตัวล่อฟ้า

ศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ Facebook ชี้แจงว่าสร้อยคอ หมวกกันน็อก และโทรศัพท์มือถือ ไม่ได้ดึงดูดให้ฟ้าผ่า

เหตุที่เกิดขึ้นมาจากมอเตอร์ไซค์วิ่งอยู่บนสะพานยกระดับซึ่งเป็นพื้นที่สูงโล่ง ประจุไฟฟ้าในอากาศเคลื่อนที่ผ่านเส้นทางที่สั้นที่สุดลงดิน และพุ่งใส่วัตถุที่อยู่จุดสูงสุดในบริเวณนั้น รอยไหม้ตามแนวสร้อยคอเกิดจากโลหะรับกระแสไฟแล้วสะสมความร้อน ไม่ใช่สร้อยล่อฟ้า

รถยนต์ทำหน้าที่เป็น “กรงฟาราเดย์” โครงโลหะตัวถังนำกระแสไฟฟ้าลงดินโดยไม่ผ่านตัวผู้โดยสาร แต่มอเตอร์ไซค์ไม่มีโครงสร้างนี้ ผู้ขับขี่จึงรับกระแสไฟได้โดยตรง

คลิป ฟ้าผ่ากลางหมวกกันน็อก ไรเดอร์ 46 ปี บนสะพานรัชวิภา หมวกไหม้-สร้อยขาด อาการสาหัส รอข้อมูลเพิ่มเติม
ภาพจาก : เฮียขับรถ (Facebook)

ไรเดอร์ควรทำอย่างไรเมื่อฝนฟ้าคะนอง

  • หลีกเลี่ยงขับขี่บนสะพานยกระดับหรือพื้นที่โล่งขณะฟ้าร้อง
  • หยุดหาที่หลบในอาคารแข็งแรงหรือใต้โครงสร้างสะพาน
  • อย่าจอดใต้ต้นไม้หรือป้ายโฆษณา เสี่ยงทั้งฟ้าผ่าและหักโค่นทับ
  • โทรศัพท์มือถือไม่ล่อฟ้า แต่หากฟ้าผ่าใกล้ๆ กระแสไฟในอากาศอาจทำให้โทรศัพท์ลัดวงจรหรือระเบิดได้

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 09:58 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 10:02 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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