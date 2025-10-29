ข่าว
ญาติโวย! คลินิก จ.ชลบุรี ฉีดยาเด็ก 3 ขวบช็อก ซ้ำปฐมพยาบาลผิดพลาด จนหน้าอกไหม้สาหัส
เพจ “ท่านเปา” เผย เด็กชายวัย 3 ขวบไข้สูง เข้าคลินิกเอกชนในชลบุรี ญาติเล่าฉีดยาแล้วช็อก แต่ถูกใช้น้ำร้อนราดหน้าอกจนไหม้สาหัส
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก ท่านเปา รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ เด็กชายวัย 3 ขวบ ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัส หลังจากเข้ารับการรักษาที่คลินิกเอกชนแห่งหนึ่ง ในพื้นที่บ่อวิน จังหวัดชลบุรี
ญาติของเด็กเล่าว่า น้องมีอาการไข้สูง จึงพาไปที่คลินิกดังกล่าว หลังจากที่คลินิกทำการฉีดยา น้องเกิดมีอาการช็อกหมดสติ เจ้าหน้าที่คลินิกจึงทำการปฐมพยาบาล
ญาติเล่าต่อว่า วิธีการปฐมพยาบาลของเจ้าหน้าที่ คือ การใช้น้ำร้อนราดลงบนผ้าที่วางไว้ตรงบริเวณหน้าอกของเด็ก
ผลจากการกระทำดังกล่าว ทำให้เด็กชายวัย 3 ขวบ ได้รับบาดแผลไหม้รุนแรงบริเวณหน้าอกและลำตัว เพิ่มเติมจากอาการช็อก
