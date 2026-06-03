หมีป่าอาละวาด ทำร้ายประชาชนในฟุกุชิมะ บาดเจ็บ 4 ราย (คลิป)
หมีป่าอาละวาด ทำร้ายประชาชนในฟุกุชิมะ บาดเจ็บ 4 ราย ท่ามกลางจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากหมีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน สำนักข่าว AP รายงานว่าเกิดเหตุหมีป่าทำร้ายประชาชนในย่านซาซาคิโนะ จังหวัดฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 4 ราย
โดยจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นวินาทีที่หมีสีดำวิ่งไล่พนักงานบริษัทและทำร้ายประชาชนในพื้นที่ ซึ่งผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง 4 ราย ประกอบไปด้วยชายในช่วงอายุ 20 ปี, ชายวัย 60 ปี, พนักงานอีกบริษัทวัย 60 ปี และหญิงวัย 80 ที่อาศัยในบริเวณดังกล่าว
ซึ่งชายทั้งสามคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ขณะที่หญิงวัย 80 ได้รับบาดเจ็บระดับปานกลาง โดยอาการบาดเจ็บทั้งหมดนั้นไม่ได้อยู่ในระดับอันตราย
อย่างไรก็ตามในปี 2568 ที่ผ่านมาประเทศญี่ปุ่นเจอเหตุการณ์หมีทำร้ายประชาชนมากขึ้นอย่างชัดเจน โดยอ้างอิงจากสถิติพบว่ามีประชาชนเสียชีวิตจากการถูกหมีทำร้าย 13 ศพ และมีประชาชนถูกทำร้ายกว่า 230 คน
【動画】福島市内でクマに襲われ4人けが 住宅街周辺、近隣の学校は臨時休校https://t.co/kdFhW7eOjH
クマは20代と60代の男性従業員を襲ったあと、北側の住宅地に向かい、住人の80代女性に襲いかかった。 pic.twitter.com/tBdbCBb9M6
— 朝日新聞デジタル編成席 (@asahicom) June 2, 2026
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