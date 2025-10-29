พ่อลั่นไม่ไกล่เกลี่ย! คลินิก อ.บ่อวิน ฉีดยาเด็ก 3 ขวบช็อก ซ้ำใช้น้ำร้อนราด แถมขู่ “มีญาติเป็นอัยการ”
พ่อเด็กชาวลาวร้อง “มูลนิธิเป็นหนึ่ง” ปู่พาหลานไข้สูงหาหมอ ถูกฉีดยาจนช็อก คลินิกอ้าง วิธีปกติ ใช้น้ำร้อนราดหน้าอกจนไหม้สาหัส
หลังจากที่ทีมข่าว The Thaiger ได้นำเสนอประเด็นคลินิกเอกชนในพื้นที่ อ.บ่อวิน จ.ชลบุรี ไปเมื่อช่วงเช้าวันนี้ (29 ต.ค. 68) ล่าสุด ดูเหมือนว่าเรื่องนี้กำลังจะบานปลาย เมื่อเพจ Drama-addict ได้แชร์ข้อมูลเพิ่มเติมจากเพจ ข่าวเวิร์คพอยท์ 23 ซึ่งเผยรายละเอียดที่น่าตกใจ โดยพ่อของเด็กยืนยันว่า จะไม่มีการไกล่เกลี่ย และขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
นายพุศมัย อายุ 29 ปี พ่อของเด็กชายวัย 3 ขวบ ชาวลาว ได้ตัดสินใจเข้าร้องทุกข์ต่อ นางสาวชลิดา พะละมาตย์ หรือ “ต้นอ้อ” ประธานมูลนิธิเป็นหนึ่ง เพื่อขอความช่วยเหลือในการทวงความยุติธรรมให้กับลูกชาย ที่เกือบต้องเอาชีวิตไม่รอดจากการรักษาไข้สูง
นายสราวุธ จงไชโย ทนายความของผู้เสียหาย ได้ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 โดยระบุว่าวันนั้น ลูกชายวัย 3 ขวบมีไข้สูง แต่ด้วยความที่พ่อและแม่ติดทำงาน นายชัยพิกิจ จำปาป่า ผู้เป็นปู่ จึงพาหลานไปหาหมอที่คลินิกดังกล่าว เมื่อไปถึง ทนายระบุว่ามีผู้ช่วยพยาบาลหญิงคนหนึ่งได้ฉีดยาให้เด็ก 1 เข็ม และให้นั่งรอดูอาการ
จากนั้นเพียง 10 นาทีฝันร้ายก็เริ่มต้นขึ้น เมื่อเด็กน้อยเริ่มมีอาการชักเกร็ง และช็อกจนหมดสติ ผู้ช่วยจึงรีบวิ่งไปตามหมอผู้ชาย เมื่อหมอมาถึง ได้สั่งการในสิ่งที่ครอบครัวติดใจที่สุด นั่นคือการให้นำผ้าขนหนูมารองที่หน้าอกเด็ก แล้วใช้น้ำอุ่นราด แต่เมื่อเด็กยังคงช็อกเกร็งอยู่ หมอได้สั่งให้ผู้ช่วยนำ “น้ำร้อน” ในกระติก มาราดที่บริเวณหน้าอก
วินาทีนั้น เด็กน้อยสะดุ้งและร้องไห้ดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดจากน้ำร้อน แต่หมอยังคงสั่งให้ราดน้ำร้อนซ้ำเป็นรอบที่ 2 ทว่าปู่ของเด็กทนเห็นภาพนั้นไม่ไหว จึงใช้มือปัดน้ำร้อนนั้นออกเพราะความสงสารหลาน
สิ่งที่น่ากังขาคือท่าทีของคลินิกหลังเกิดเหตุ หมอคนดังกล่าวได้พูดกับปู่ว่า นี่คือวิธีการปกติในการช่วยเหลือเด็กไข้สูง ส่วนบาดแผลที่เกิดขึ้นก็ไม่ต้องตกใจ คลินิกได้ทำการทายาและใช้ผ้าก๊อซพันรอบตัวเด็กไว้ พร้อมกำชับอย่างชัดเจนว่า ให้กลับไปทำแผลที่บ้านไม่ต้องไปโรงพยาบาล ก่อนจะเก็บค่ารักษาไป 450 บาท
เคราะห์ยังดีที่พ่อของเด็กตัดสินใจพาลูกส่งโรงพยาบาลปลวกแดงทันที หลังเห็นลูกชายร้องไห้ทุรนทุรายจากพิษบาดแผลไฟไหม้ตลอดทั้งคืน เมื่อถึงมือแพทย์ที่โรงพยาบาล ถึงได้รู้ว่าอาการหนักหนาสาหัส แพทย์ระบุว่า โชคดีที่มาเร็ว เพราะค่าไตของเด็กพุ่งสูงเกินปกติ หากมาช้ากว่านี้ เด็กอาจถึงขั้นเสียชีวิต โรงพยาบาลปลวกแดงจึงต้องรีบส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลระยอง
ด้านคดีความ ทนายสราวุธ ยืนยันว่า จากการสอบถามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การใช้น้ำร้อนราดตัวเด็ก ไม่ใช่วิธีการรักษาไข้สูงอย่างแน่นอน วิชาชีพแพทย์จะใช้เพียงการเช็ดตัวเพื่อระบายความร้อนเท่านั้น การกระทำของคลินิกจึงเข้าข่ายความผิดอาญา มาตรา 297 ฐานทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส โทษจำคุกสูงสุด 6 เดือน ถึง 10 ปี และหากตรวจสอบพบว่าผู้ช่วยที่ลงมือฉีดยาไม่ใช่แพทย์ ก็จะโดนความผิดตาม พ.ร.บ. สถานพยาบาลฯ อีกกระทง
ทนายยังเปิดเผยอีกว่า ระหว่างการพูดคุย หมอคลินิกคู่กรณีพยายามอ้างว่าตนรู้จักคนใหญ่คนโต มีญาติเป็นอัยการ และมีคนรู้จักอยู่ใน สสจ. (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด)
ขณะที่ นายพุศมัย ผู้เป็นพ่อ ยืนยันว่า สภาพจิตใจลูกชายยังย่ำแย่ บาดแผลยังเจ็บปวด และยังคงหวาดกลัว ผวาทุกครั้งที่พยาบาลจะเข้ามาเช็ดตัว เขาเห็นสภาพลูกแล้วถึงกับจุก พูดไม่ออก และตั้งข้อสังเกตว่า การที่คลินิกกำชับว่า ไม่ต้องพาเด็กไปโรงพยาบาล อาจเป็นเจตนาหลีกเลี่ยงความผิด นายพุศมัยประกาศลั่นว่า แม้จะกังวลว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม แต่จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด และหากคู่กรณีจะมาขอไกล่เกลี่ย ตนยืนยันไม่พูดคุยด้วย
อย่างไรก็ตามจากคำบอกเล่าของ นายชัยพิกิจ ผู้เป็นปู่ ที่เล่าทั้งน้ำตาว่า ก่อนที่หลานชายจะช็อก เด็กได้กอดคอเขาแล้วพูดว่า “ปะป๊า หนูรักปะป๊านะ” (เด็กเรียกปู่ว่าปะป๊า) จากนั้นก็ช็อกเกร็งไป เขายังจำคำพูดที่หมอตอบกลับมาได้ติดหู หลังจากที่เขาถามหมอว่า “ทำไมถึงทำขนาดนี้” หมอคนดังกล่าวกลับพูดว่า “ไม่ต้องมองหน้าผม ดีแล้วที่ลูกคุณไม่ตาย”
