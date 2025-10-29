ข่าวอาชญากรรม

พ่อลั่นไม่ไกล่เกลี่ย! คลินิก อ.บ่อวิน ฉีดยาเด็ก 3 ขวบช็อก ซ้ำใช้น้ำร้อนราด แถมขู่ “มีญาติเป็นอัยการ”

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 ต.ค. 2568 15:10 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2568 15:12 น.
62
พ่อเด็กชาวลาวร้อง "มูลนิธิเป็นหนึ่ง" ปู่พาหลานไข้สูงหาหมอ ถูกฉีดยาจนช็อก คลินิกอ้าง วิธีปกติ ใช้น้ำร้อนราดหน้าอกจนไหม้สาหัส
ภาพจาก : ท่านเปา

พ่อเด็กชาวลาวร้อง “มูลนิธิเป็นหนึ่ง” ปู่พาหลานไข้สูงหาหมอ ถูกฉีดยาจนช็อก คลินิกอ้าง วิธีปกติ ใช้น้ำร้อนราดหน้าอกจนไหม้สาหัส

หลังจากที่ทีมข่าว The Thaiger ได้นำเสนอประเด็นคลินิกเอกชนในพื้นที่ อ.บ่อวิน จ.ชลบุรี ไปเมื่อช่วงเช้าวันนี้ (29 ต.ค. 68) ล่าสุด ดูเหมือนว่าเรื่องนี้กำลังจะบานปลาย เมื่อเพจ Drama-addict ได้แชร์ข้อมูลเพิ่มเติมจากเพจ ข่าวเวิร์คพอยท์ 23 ซึ่งเผยรายละเอียดที่น่าตกใจ โดยพ่อของเด็กยืนยันว่า จะไม่มีการไกล่เกลี่ย และขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

นายพุศมัย อายุ 29 ปี พ่อของเด็กชายวัย 3 ขวบ ชาวลาว ได้ตัดสินใจเข้าร้องทุกข์ต่อ นางสาวชลิดา พะละมาตย์ หรือ “ต้นอ้อ” ประธานมูลนิธิเป็นหนึ่ง เพื่อขอความช่วยเหลือในการทวงความยุติธรรมให้กับลูกชาย ที่เกือบต้องเอาชีวิตไม่รอดจากการรักษาไข้สูง

นายสราวุธ จงไชโย ทนายความของผู้เสียหาย ได้ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 โดยระบุว่าวันนั้น ลูกชายวัย 3 ขวบมีไข้สูง แต่ด้วยความที่พ่อและแม่ติดทำงาน นายชัยพิกิจ จำปาป่า ผู้เป็นปู่ จึงพาหลานไปหาหมอที่คลินิกดังกล่าว เมื่อไปถึง ทนายระบุว่ามีผู้ช่วยพยาบาลหญิงคนหนึ่งได้ฉีดยาให้เด็ก 1 เข็ม และให้นั่งรอดูอาการ

จากนั้นเพียง 10 นาทีฝันร้ายก็เริ่มต้นขึ้น เมื่อเด็กน้อยเริ่มมีอาการชักเกร็ง และช็อกจนหมดสติ ผู้ช่วยจึงรีบวิ่งไปตามหมอผู้ชาย เมื่อหมอมาถึง ได้สั่งการในสิ่งที่ครอบครัวติดใจที่สุด นั่นคือการให้นำผ้าขนหนูมารองที่หน้าอกเด็ก แล้วใช้น้ำอุ่นราด แต่เมื่อเด็กยังคงช็อกเกร็งอยู่ หมอได้สั่งให้ผู้ช่วยนำ “น้ำร้อน” ในกระติก มาราดที่บริเวณหน้าอก

พ่อเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ภาพจาก : Drama-addict

วินาทีนั้น เด็กน้อยสะดุ้งและร้องไห้ดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดจากน้ำร้อน แต่หมอยังคงสั่งให้ราดน้ำร้อนซ้ำเป็นรอบที่ 2 ทว่าปู่ของเด็กทนเห็นภาพนั้นไม่ไหว จึงใช้มือปัดน้ำร้อนนั้นออกเพราะความสงสารหลาน

สิ่งที่น่ากังขาคือท่าทีของคลินิกหลังเกิดเหตุ หมอคนดังกล่าวได้พูดกับปู่ว่า นี่คือวิธีการปกติในการช่วยเหลือเด็กไข้สูง ส่วนบาดแผลที่เกิดขึ้นก็ไม่ต้องตกใจ คลินิกได้ทำการทายาและใช้ผ้าก๊อซพันรอบตัวเด็กไว้ พร้อมกำชับอย่างชัดเจนว่า ให้กลับไปทำแผลที่บ้านไม่ต้องไปโรงพยาบาล ก่อนจะเก็บค่ารักษาไป 450 บาท

เคราะห์ยังดีที่พ่อของเด็กตัดสินใจพาลูกส่งโรงพยาบาลปลวกแดงทันที หลังเห็นลูกชายร้องไห้ทุรนทุรายจากพิษบาดแผลไฟไหม้ตลอดทั้งคืน เมื่อถึงมือแพทย์ที่โรงพยาบาล ถึงได้รู้ว่าอาการหนักหนาสาหัส แพทย์ระบุว่า โชคดีที่มาเร็ว เพราะค่าไตของเด็กพุ่งสูงเกินปกติ หากมาช้ากว่านี้ เด็กอาจถึงขั้นเสียชีวิต โรงพยาบาลปลวกแดงจึงต้องรีบส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลระยอง

ด้านคดีความ ทนายสราวุธ ยืนยันว่า จากการสอบถามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การใช้น้ำร้อนราดตัวเด็ก ไม่ใช่วิธีการรักษาไข้สูงอย่างแน่นอน วิชาชีพแพทย์จะใช้เพียงการเช็ดตัวเพื่อระบายความร้อนเท่านั้น การกระทำของคลินิกจึงเข้าข่ายความผิดอาญา มาตรา 297 ฐานทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส โทษจำคุกสูงสุด 6 เดือน ถึง 10 ปี และหากตรวจสอบพบว่าผู้ช่วยที่ลงมือฉีดยาไม่ใช่แพทย์ ก็จะโดนความผิดตาม พ.ร.บ. สถานพยาบาลฯ อีกกระทง

ทนายยังเปิดเผยอีกว่า ระหว่างการพูดคุย หมอคลินิกคู่กรณีพยายามอ้างว่าตนรู้จักคนใหญ่คนโต มีญาติเป็นอัยการ และมีคนรู้จักอยู่ใน สสจ. (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด)

ขณะที่ นายพุศมัย ผู้เป็นพ่อ ยืนยันว่า สภาพจิตใจลูกชายยังย่ำแย่ บาดแผลยังเจ็บปวด และยังคงหวาดกลัว ผวาทุกครั้งที่พยาบาลจะเข้ามาเช็ดตัว เขาเห็นสภาพลูกแล้วถึงกับจุก พูดไม่ออก และตั้งข้อสังเกตว่า การที่คลินิกกำชับว่า ไม่ต้องพาเด็กไปโรงพยาบาล อาจเป็นเจตนาหลีกเลี่ยงความผิด นายพุศมัยประกาศลั่นว่า แม้จะกังวลว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม แต่จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด และหากคู่กรณีจะมาขอไกล่เกลี่ย ตนยืนยันไม่พูดคุยด้วย

อย่างไรก็ตามจากคำบอกเล่าของ นายชัยพิกิจ ผู้เป็นปู่ ที่เล่าทั้งน้ำตาว่า ก่อนที่หลานชายจะช็อก เด็กได้กอดคอเขาแล้วพูดว่า “ปะป๊า หนูรักปะป๊านะ” (เด็กเรียกปู่ว่าปะป๊า) จากนั้นก็ช็อกเกร็งไป เขายังจำคำพูดที่หมอตอบกลับมาได้ติดหู หลังจากที่เขาถามหมอว่า “ทำไมถึงทำขนาดนี้” หมอคนดังกล่าวกลับพูดว่า “ไม่ต้องมองหน้าผม ดีแล้วที่ลูกคุณไม่ตาย”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สภากาชาดไทย ประกาศจัด งานกาชาด 2568 ปรับรูปแบบให้เหมาะสมช่วงถวายอาลัย ข่าว

สภากาชาดไทย ประกาศจัด งานกาชาด 2568 ปรับรูปแบบให้เหมาะสมช่วงถวายอาลัย

6 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ส่องคำใบ้ “นักการเมือง ช.” คือใคร “โรม” เชื่อหน่วยงานรัฐรู้ แต่เฉย

15 นาที ที่แล้ว
พ่อเด็กชาวลาวร้อง &quot;มูลนิธิเป็นหนึ่ง&quot; ปู่พาหลานไข้สูงหาหมอ ถูกฉีดยาจนช็อก คลินิกอ้าง วิธีปกติ ใช้น้ำร้อนราดหน้าอกจนไหม้สาหัส ข่าวอาชญากรรม

พ่อลั่นไม่ไกล่เกลี่ย! คลินิก อ.บ่อวิน ฉีดยาเด็ก 3 ขวบช็อก ซ้ำใช้น้ำร้อนราด แถมขู่ “มีญาติเป็นอัยการ”

27 นาที ที่แล้ว
แม่เกตุ โดนฟ้องอ่วม 3 คดี ขอสู้ทำงานใช้หนี้ ปัดรับเงิน เจนนี่ 3 ล้าน ลั่น ยังไม่ได้คุยกัน บันเทิง

แม่เกตุ โดนฟ้องอ่วม 3 คดี ขอสู้ทำงานใช้หนี้ ปัดรับเงิน เจนนี่ 3 ล้าน ลั่น ยังไม่ได้คุยกัน

29 นาที ที่แล้ว
ไขข้อสงสัย! &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; ใช้จ่ายค่าบริการ ร้านนวด-ร้านเสริมสวย ได้หรือไม่? เศรษฐกิจ

ไขข้อสงสัย! “คนละครึ่งพลัส” ใช้จ่ายค่าบริการ ร้านนวด-ร้านเสริมสวย ได้หรือไม่?

39 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“วิโรจน์” สงสัยธุรกิจหน้าใหม่ถูกผิดปกติ ตรวจเจอนอมินี หวั่นฟอกเงิน

52 นาที ที่แล้ว
คู่มือร้านค้าสร้าง QR รับเงินในโครงการคนละครึ่งพลัส เศรษฐกิจ

วิธีสร้าง QR รับเงินคนละครึ่งพลัส ผ่านแอปฯ ถุงเงิน ทำตามนี้เงินเข้าแน่นอน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จบแล้ว! ศึกดราม่า ครูเต้ย-ขนม ศศิกานต์ เหมาจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตร 10 ล้าน ไม่ต้องมีใบเสร็จ บันเทิง

จบแล้ว! ศึกดราม่า ครูเต้ย-ขนม ศศิกานต์ เหมาจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตร 10 ล้าน ไม่ต้องมีใบเสร็จ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หดหู่ แพทย์หญิงอินเดียฆ่าตัวตาย จดหมายแฉ ถูกตำรวจข่มขืน 5 เดือน บังคับทำชันสูตรปลอม คนรู้หมดแต่ไม่มีใครช่วย ข่าวต่างประเทศ

หดหู่ แพทย์หญิงอินเดียฆ่าตัวตาย จดหมายแฉ ถูกตำรวจข่มขืน 5 เดือน บังคับทำชันสูตรปลอม คนรู้หมดแต่ไม่มีใครช่วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ศรีสุวรรณ&quot; ยื่น ป.ป.ช. สอบ &quot;อนุทิน&quot; ปมซุ่มเซ็น MOU แร่แรร์เอิร์ธกับสหรัฐฯ ข่าว

“ศรีสุวรรณ” ยื่น ป.ป.ช. สอบ “อนุทิน” ปมซุ่มเซ็น MOU แร่แรร์เอิร์ธกับสหรัฐฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“จุลพันธ์” มีลุ้นขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ เชื่อเชื่อมคนรุ่นใหม่-เก่าได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมเด็จพระราชาธิบดี–สมเด็จพระราชินีภูฏาน เสด็จฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท วางพวงมาลาถวายอาลัยพระพันปีหลวง ด้วยพระองค์เอง ข่าวในพระราชสำนัก

กษัตริย์จิกมี-ราชินีภูฏาน เสด็จฯ ถวายราชสักการะพระบรมศพ “พระพันปีหลวง”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย. แจงแล้วยาดมหงส์ไทยรุ่นอื่นใช้ได้ตามปกติ หลังตรวจสูตร 2 พบปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ข่าว

อย. แจงด่วน ยาดมหงส์ไทยยังใช้ได้ไหม หลังสูตร 2 พบปนเปื้อนจุลินทรีย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักแสดงรุ่นใหญ่ โพสต์ทวงค่าจ้าง หลังโดนเบี้ยวคิวถ่ายหนัง ลั่น ตอนนี้กำลังแย่ บันเทิง

นักแสดงรุ่นใหญ่ โพสต์ทวงค่าจ้าง หลังโดนเบี้ยวคิวถ่ายหนัง ลั่น ตอนนี้กำลังแย่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รอใส่ใจ! &quot;ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์&quot; รีโพสต์ทนาย &quot;หมายจับ&quot; ชาวเน็ตแห่สงสัย หมายถึงใคร? บันเทิง

รอใส่ใจ! “ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์” รีโพสต์ทนาย “หมายจับ” ชาวเน็ตแห่สงสัย หมายถึงใคร?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

เกาะติดหวยลาว 29/10/68 ส่องสถิติ 10 งวด เลขท้าย 2 ตัว ออกอะไรบ่อย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พบคนไทยเสียชีวิตอีกแล้ว ตกตึกในปอยเปต เจ้าหน้าที่เร่งหาข้อมูลผู้ตาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

สังเวยรายแรก แลกเงินสด คนละครึ่งพลัส ตร.บุกจับจริง โทษถึงคุกหัวโต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เต้ มงคลกิตติ์” ขอเงินคืน 5 พันบาท หลังบริจาคให้ “มูลนิธิกันจอมพลัง”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำรวจสวนในบ้านของคุณ ต้นไม้บางชนิด ดูสวยงาม อาจสร้างสภาพแวดล้อม ที่งูชอบ โดยไม่รู้ตัว ข่าวต่างประเทศ

คนมีบ้านระวัง 5 ต้นไม้ เรียกงูเข้าบ้าน คนไทยชอบปลูกมาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปดราม่า ส.บอลไทย พลาดแรงมาก ใช้ธงจีนแทนเวียดนาม ล่าสุดต้องแถลงขอโทษ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวด 1 พฤศจิกายน 2568 เลขเด็ด

เลขเด็ดงวดนี้ 1/11/68 “เจ๊นุ๊ก” ปล่อยแนวทางก่อนหวยออก พร้อมเลขชอบมาแรง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมวิทย์ฯ เผยผลตรวจ ยาดมสมุนไพรหงส์ไทย สูตร 2 พบเชื้อคลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ ข่าว

กรมวิทย์ฯ เผยผลตรวจยาดมหงส์ไทย สูตร 2 เตือนกลุ่มเสี่ยง ไอ-หายใจลำบาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจ &quot;ท่านเปา&quot; เผย เด็กชายวัย 3 ขวบไข้สูง เข้าคลินิกเอกชนในชลบุรี ญาติเล่าฉีดยาแล้วช็อก แต่ถูกใช้น้ำร้อนราดหน้าอกจนไหม้สาหัส ข่าว

ญาติโวย! คลินิก จ.ชลบุรี ฉีดยาเด็ก 3 ขวบช็อก ซ้ำปฐมพยาบาลผิดพลาด จนหน้าอกไหม้สาหัส

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อ่านเต็มๆ คำแถลง “ธวัช” ส.อบจ. พรรคประชาชนลาออก ขอโทษประชาชน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 ต.ค. 2568 15:10 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2568 15:12 น.
62
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Axi ยกระดับประสิทธิภาพการเทรด ด้วยการส่งคำสั่งที่รวดเร็วฉับไวและสเปรดชั้นนำ

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568
สภากาชาดไทย ประกาศจัด งานกาชาด 2568 ปรับรูปแบบให้เหมาะสมช่วงถวายอาลัย

สภากาชาดไทย ประกาศจัด งานกาชาด 2568 ปรับรูปแบบให้เหมาะสมช่วงถวายอาลัย

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568

ส่องคำใบ้ “นักการเมือง ช.” คือใคร “โรม” เชื่อหน่วยงานรัฐรู้ แต่เฉย

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568
แม่เกตุ โดนฟ้องอ่วม 3 คดี ขอสู้ทำงานใช้หนี้ ปัดรับเงิน เจนนี่ 3 ล้าน ลั่น ยังไม่ได้คุยกัน

แม่เกตุ โดนฟ้องอ่วม 3 คดี ขอสู้ทำงานใช้หนี้ ปัดรับเงิน เจนนี่ 3 ล้าน ลั่น ยังไม่ได้คุยกัน

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568
Back to top button