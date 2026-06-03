โชเฟอร์วัย 59 ลูกค้าแอป เรียกตีรถเปล่าเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ถูกเทกลางดึก ตำรวจเร่งล่าตัว
โชเฟอร์วัย 59 โดนเรียกผ่านแอป ตีรถเปล่าข้ามจังหวัดรับลูกค้า จากเชียงใหม่ มาปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน ถูกเทกลางดึก ตำรวจเร่งล่าตัว
เพจเฟซบุ๊ก สืบสวน สถานีตำรวจภูธรปางมะผ้า โพสต์เรื่องราวเตือนภัยคนทำอาชีพขับรถโดยสาร ชายวัย 59 ปี ขับรถผ่านแอปพลิเคชัน Maxim รับงานจากผู้ใช้ชื่อ จะปอ ให้เดินทางไปรับหน้าห้างบิ๊กซี อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อไปส่งที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ลูกค้าตกลงจ่ายค่าโดยสาร 3,000 บาท ระหว่างทางจากเชียงใหม่มุ่งหน้าไปแม่ฮ่องสอน ทั้งสองฝ่ายโทรศัพท์ติดต่ออัปเดตสถานการณ์กันหลายครั้ง คนขับหลงเชื่อว่าผู้โดยสารต้องการเดินทางจริง จึงขับรถทางไกลไปรับตามนัดหมาย
เมื่อถึงจุดนัดพบหน้าห้างสรรพสินค้า กลับไม่พบตัวผู้จอง โทรศัพท์ติดต่อกลับไปหลายครั้งก็ถูกกดตัดสายทิ้ง ปล่อยให้คนขับยืนรอท่ามกลางความมืด เสียทั้งค่าน้ำมัน เสียเวลาทำมาหากิน
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนออกลาดตระเวนผ่านมาพบคนขับรถยืนรออยู่ สอบถามจนทราบเรื่องราวทั้งหมด จึงรวบรวมข้อมูล เบอร์โทรศัพท์ หลักฐานการติดต่อ เตรียมสืบสวนหาตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
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