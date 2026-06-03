ข่าว

โชเฟอร์วัย 59 ลูกค้าแอป เรียกตีรถเปล่าเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ถูกเทกลางดึก ตำรวจเร่งล่าตัว

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 10:30 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 10:30 น.
68
โชเฟอร์วัย 59 ลูกค้าแอป เรียกตีรถเปล่า จากเชียงใหม่ มาแม่ฮ่องสอน ถูกเทกลางดึก ตำรวจเร่งล่าตัว
ภาพจาก: เพจเฟซบุ๊ก สืบสวน สถานีตำรวจภูธรปางมะผ้า

โชเฟอร์วัย 59 โดนเรียกผ่านแอป ตีรถเปล่าข้ามจังหวัดรับลูกค้า จากเชียงใหม่ มาปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน ถูกเทกลางดึก ตำรวจเร่งล่าตัว

เพจเฟซบุ๊ก สืบสวน สถานีตำรวจภูธรปางมะผ้า โพสต์เรื่องราวเตือนภัยคนทำอาชีพขับรถโดยสาร ชายวัย 59 ปี ขับรถผ่านแอปพลิเคชัน Maxim รับงานจากผู้ใช้ชื่อ จะปอ ให้เดินทางไปรับหน้าห้างบิ๊กซี อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อไปส่งที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ลูกค้าตกลงจ่ายค่าโดยสาร 3,000 บาท ระหว่างทางจากเชียงใหม่มุ่งหน้าไปแม่ฮ่องสอน ทั้งสองฝ่ายโทรศัพท์ติดต่ออัปเดตสถานการณ์กันหลายครั้ง คนขับหลงเชื่อว่าผู้โดยสารต้องการเดินทางจริง จึงขับรถทางไกลไปรับตามนัดหมาย

เมื่อถึงจุดนัดพบหน้าห้างสรรพสินค้า กลับไม่พบตัวผู้จอง โทรศัพท์ติดต่อกลับไปหลายครั้งก็ถูกกดตัดสายทิ้ง ปล่อยให้คนขับยืนรอท่ามกลางความมืด เสียทั้งค่าน้ำมัน เสียเวลาทำมาหากิน

เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนออกลาดตระเวนผ่านมาพบคนขับรถยืนรออยู่ สอบถามจนทราบเรื่องราวทั้งหมด จึงรวบรวมข้อมูล เบอร์โทรศัพท์ หลักฐานการติดต่อ เตรียมสืบสวนหาตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
พบศพที่ 11 นักวิทยาศาสตร์เมกัน หายตัวลึกลับ โยงโปรเจคลับ FBI เร่งสอบ ข่าวต่างประเทศ

พบศพที่ 11 นักวิทยาศาสตร์เมกัน หายตัวลึกลับ โยงโปรเจคลับ FBI เร่งสอบ

7 นาที ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิงไทย เซอร์เบีย วอลเลย์บอล

ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิงไทย-เซอร์เบีย VNL 2026 วันนี้ 3 มิ.ย.69

52 นาที ที่แล้ว
วิธีใช้สิทธิไทยช่วยไทยพลัสสั่งเดลิเวอรี เศรษฐกิจ

ทำไม ไทยช่วยไทย พลัส ยังสั่งเดลิเวอรีไม่ได้? เช็กวิธีใช้สิทธิที่นี่

57 นาที ที่แล้ว
วิธีสมัคร Monomax ดูวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันนี้ ไทยพบเซอร์เบีย 14.00 น. ข่าวกีฬา

วิธีสมัคร Monomax ดูวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันนี้ ไทยพบเซอร์เบีย 14.00 น.

58 นาที ที่แล้ว
ชาวอาร์มี่ไต้หวัน แห่ไหว้เทพเจ้า พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอให้ได้ตั๋วคอนเสิร์ตวง BTS ข่าวต่างประเทศ

ชาวอาร์มี่ไต้หวัน แห่ไหว้เทพเจ้า พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอให้ได้ตั๋วคอนเสิร์ตวง BTS

60 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” เปิดตัวป้ายหาเสียงบนประตู MRT-ลิฟต์สยามสแควร์วัน เน้นไม่รกรุงรัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิ้วกี้ ไปรยา ขอหลักฐาน แดนนี่ หลังอดีตสามีให้สัมภาษณ์เป็นฝ่ายซัพพอร์ตลูก ลั่น เงินวันเกิดลูกยังไม่ให้! บันเทิง

มิ้วกี้ ไปรยา ขอหลักฐาน แดนนี่ หลังให้สัมภาษณ์ซัพพอร์ตลูก ลั่น ลูกขอเงินวันเกิดยังไม่ให้!

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มเกือบติดคอตาย อมยาบ้า 35 เม็ด หวังตบตาตำรวจ สุดท้ายถูกรวบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รีสอร์ตหรู เกาะเสม็ด ร่อนแถลงขออภัย แจงคนร้ายบุกห้องพัก ยันไม่ใช่พนักงานโรงแรม ข่าว

รีสอร์ตหรู เกาะเสม็ด ร่อนแถลงขออภัย แจงคนร้ายบุกห้องพัก ยันไม่ใช่พนักงานโรงแรม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตัดขาวัยรุ่นสาวบราซิล ถูกฉลาดกัด ขณะลงเล่นที่ทะเล ซ้ำรอยใกล้จุดเดิมเด็กถูกทำร้าย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรายชื่อ 14 คนสู้ศึก วอลเลย์บอลหญิง VNL2026 นัดแรก ไทย VS เซอร์เบีย ข่าวกีฬา

เปิดรายชื่อ 14 คนสู้ศึก วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 นัดแรก ไทย VS เซอร์เบีย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

โฆษกรัฐบาล เผย ไทยช่วยไทยพลัส ยอดจ่ายคึกคักต่อเนื่อง ย้ำใช้กับขนส่งมวลชนได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อังกฤษสั่งพิพากษาจำคุก 5 ปี ประธานหญิงคณะกรรมการเรือนจำ สวาท 3 นักโทษ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โชเฟอร์วัย 59 ลูกค้าแอป เรียกตีรถเปล่า จากเชียงใหม่ มาแม่ฮ่องสอน ถูกเทกลางดึก ตำรวจเร่งล่าตัว ข่าว

โชเฟอร์วัย 59 ลูกค้าแอป เรียกตีรถเปล่าเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ถูกเทกลางดึก ตำรวจเร่งล่าตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซันนี่ เปิดใจสูญเสียแม่และแมว บันเทิง

ซันนี่ ลั่น ไม่เหลือคนรักให้อยู่ด้วย หลังสูญเสียคุณแม่-แมว เศร้า สาเหตุกลับมารับงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมศุลกากร ยึดการ์ด “วันพีช OP-16” จำนวน 30 กล่อง มูลค่า 2 ล้านบาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ยศชนัน-ประเสริฐ&quot; ลุยปรับหลักสูตร ยกระดับ 3 วิชา เน้นวิเคราะห์แทนการท่องจำ ข่าวการเมือง

“ยศชนัน-ประเสริฐ” ลุยปรับหลักสูตร ยกระดับ 3 วิชา เน้นวิเคราะห์แทนการท่องจำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เจนสุดา เล่าจุดเริ่มต้น อดีตเพื่อนรักล้างสมอง หลอกลงทุน สูญ 40 ล้านใน 2 ปี สู่การตัดขาด 100%

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” แสดงความยินดี “ทักษิณ” ได้รับอภัยโทษ วันนี้เป็นวันมงคล ไม่พูดเรื่องอื่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิป ฟ้าผ่ากลางหมวกกันน็อก ไรเดอร์ 46 ปี บนสะพานรัชวิภา หมวกไหม้-สร้อยขาด อาการสาหัส ข่าว

คลิป ฟ้าผ่าไรเดอร์ ลงกลางหมวกกันน็อก บนสะพานรัชวิภา หมวกไหม้-สร้อยขาด อาการสาหัส

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หมีป่าอาละวาด ทำร้ายประชาชนในฟุกุชิมะ บาดเจ็บ 4 ราย (คลิป)

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทอง 3 มิ.ย. 69 ยังไม่มีประกาศครั้งที่ 1 สรุปปิดตลาด 2 มิ.ย. ทองแท่งขายออก 69,800 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 3 มิ.ย. 69 เปิดตลาดร่วง 500 บาท ทองแท่งขายออก 69,300 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ระวัง! ตัดสิทธิบัตรคนจน “พ่อแม่” ลูกใช้ชื่อยื่นลดหย่อนภาษี เอกนิติ แจงแบบนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;สหัสวัต&quot; ขุดเอกสารโต้ &quot;พนัส ไทยล้วน&quot; แฉอดีต เคยคัดค้าน พ.ร.บ.ประกันสังคม ข่าวการเมือง

“สหัสวัต” ขุดเอกสารโต้ “พนัส ไทยล้วน” แฉอดีต เคยยื่นคัดค้าน พ.ร.บ.ประกันสังคม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอาแล้วไง! กวาง สุภัค อดีตภรรยา โก๊ะตี๋ โพสต์แซ่บถึงใครกลางดึก ทำชาวเน็ตแตกตื่น บันเทิง

เอาแล้วไง! กวาง สุภัค อดีตภรรยา โก๊ะตี๋ โพสต์แซ่บถึงใครกลางดึก ทำชาวเน็ตแตกตื่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 10:30 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 10:30 น.
68
Photo of Thaiger

Thaiger

The Thaiger นำเสนอข่าวสารล่าสุดและอัปเดตจากทั่วประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พบศพที่ 11 นักวิทยาศาสตร์เมกัน หายตัวลึกลับ โยงโปรเจคลับ FBI เร่งสอบ

พบศพที่ 11 นักวิทยาศาสตร์เมกัน หายตัวลึกลับ โยงโปรเจคลับ FBI เร่งสอบ

เผยแพร่: 3 มิถุนายน 2569
ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิงไทย เซอร์เบีย

ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิงไทย-เซอร์เบีย VNL 2026 วันนี้ 3 มิ.ย.69

เผยแพร่: 3 มิถุนายน 2569
วิธีใช้สิทธิไทยช่วยไทยพลัสสั่งเดลิเวอรี

ทำไม ไทยช่วยไทย พลัส ยังสั่งเดลิเวอรีไม่ได้? เช็กวิธีใช้สิทธิที่นี่

เผยแพร่: 3 มิถุนายน 2569
วิธีสมัคร Monomax ดูวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันนี้ ไทยพบเซอร์เบีย 14.00 น.

วิธีสมัคร Monomax ดูวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันนี้ ไทยพบเซอร์เบีย 14.00 น.

เผยแพร่: 3 มิถุนายน 2569
Back to top button