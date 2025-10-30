ข่าวการเมือง

ในหลวง มีพระบรมราชวินิจฉัย แต่งตั้ง ดร.เศรษฐพุฒิ อดีตผู้ว่าแบงก์ชาติ เป็นที่ปรึกษาสำนักงานพระคลังข้างที่

เผยแพร่: 30 ต.ค. 2568 09:51 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2568 09:51 น.
แต่งตั้ง เศรษฐพุฒิ อดีตผู้ว่าแบงก์ชาติ เป็นที่ปรึกษาสำนักงานพระคลังข้างที่

เมื่อวันที่ 30 ก.ย.2568 พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ผู้อำนวยการพระคลังข้างที่ ลงนามในคำสั่ง สำนักงานพระคลังข้างที่ ที่ 31/2568 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาสำนักงานพระคลังข้างที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยแต่งตั้ง นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาสำนักงานพระคลังข้างที่

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2568 เป็นต้นไป

แต่งตั้ง นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาสำนักงานพระคลังข้างที่

สำหรับ ประวัติ ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ เป็นนักเศรษฐศาสตร์และอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คนที่ 21 เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 และครบวาระเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

จบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology: MIT) มีประวัติการทำงานการันตีความสามารถมากมาย ดังนี้

  • ก่อนรับตำแหน่งผู้ว่าการ ธปท. เป็นฟันเฟืองสำคัญในแวดวงเศรษฐกิจและการเงินมาอย่างยาวนาน
  • นำพา ธปท. ผ่านช่วงเวลาที่ท้าทาย ทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเมือง โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ
  • เคยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการต่างๆ เช่น คณะกรรมการนโยบายการเงินของ ธปท., สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.), สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ส่วน สำนักงานพระคลังข้างที่ คือหน่วยงานในพระองค์ที่ทำหน้าที่ดูแล บริหารจัดการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ชื่อนี้เคยมีการใช้มาแล้วในอดีต ก่อนถูกนำกลับมาใช้อีกครั้งโดยการเปลี่ยนชื่อจาก “สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์” ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ประวัติ นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ
ภาพจาก: ธนาคารแห่งประเทศไทย

เผยแพร่: 30 ต.ค. 2568 09:51 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2568 09:51 น.
