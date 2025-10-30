ในหลวง มีพระบรมราชวินิจฉัย แต่งตั้ง ดร.เศรษฐพุฒิ อดีตผู้ว่าแบงก์ชาติ เป็นที่ปรึกษาสำนักงานพระคลังข้างที่
เมื่อวันที่ 30 ก.ย.2568 พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ผู้อำนวยการพระคลังข้างที่ ลงนามในคำสั่ง สำนักงานพระคลังข้างที่ ที่ 31/2568 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาสำนักงานพระคลังข้างที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยแต่งตั้ง นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาสำนักงานพระคลังข้างที่
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2568 เป็นต้นไป
สำหรับ ประวัติ ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ เป็นนักเศรษฐศาสตร์และอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คนที่ 21 เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 และครบวาระเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568
จบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology: MIT) มีประวัติการทำงานการันตีความสามารถมากมาย ดังนี้
- ก่อนรับตำแหน่งผู้ว่าการ ธปท. เป็นฟันเฟืองสำคัญในแวดวงเศรษฐกิจและการเงินมาอย่างยาวนาน
- นำพา ธปท. ผ่านช่วงเวลาที่ท้าทาย ทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเมือง โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ
- เคยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการต่างๆ เช่น คณะกรรมการนโยบายการเงินของ ธปท., สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.), สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ส่วน สำนักงานพระคลังข้างที่ คือหน่วยงานในพระองค์ที่ทำหน้าที่ดูแล บริหารจัดการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ชื่อนี้เคยมีการใช้มาแล้วในอดีต ก่อนถูกนำกลับมาใช้อีกครั้งโดยการเปลี่ยนชื่อจาก “สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์” ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
อ้างอิงจาก: bot
ติดตาม The Thaiger บน Google News: