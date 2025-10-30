เศร้า ‘พี่หมี’ ผู้ก่อตั้งเพจ ‘นี่ตัวอะไร’ เสียชีวิต เผยสาเหตุจากไป ทั้งที่อายุยังน้อย
สุดเศร้า ‘พี่หมี’ ผู้ก่อตั้งกลุ่มดัง ‘นี่ตัวอะไร’ เสียชีวิตแล้ว ชาวเน็ตคาดสาเหตุจากไปในวัย 38 ปี หลังสู้สโตรก-เบาหวาน ชาวเน็ตร่วมแสดงความเสียใจ
โซเชียลแห่อาลัย กรณีผู้ใช้เฟซบุ๊ก Wongwaran Sirigomolsingha ออกมาแจ้งข่าวเศร้า ระบุว่า “29 ตุลาคม 2025 พี่หมี / แอดหมี Zitraphat Chonlavade ผู้ก่อตั้งกลุ่ม ‘นี่ตัวอะไร’ และ ‘นี่ต้นอะไร’ ได้จากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับแล้วครับ ขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวพี่หมีด้วยครับ เดินทางปลอดภัยนะครับพี่ พวกผมที่เหลืออยู่จะดูแลกลุ่มให้ดีที่สุดครับ”
สำหรับกลุ่ม นี่ตัวอะไร คือ กลุ่มสาธารณะที่มีผู้เข้าร่วมทัhงหมด 1.5 ล้านคน เป็นคอมมูที่ชาวเน็ตมักจะมาถ่ายภาพสัตว์ต่าง ๆ มาสอบถามว่าคือสัตว์ชนิดใด หรือ พันธุ์อะไร โดยในกลุ่มจะมีชาวเน็ตคอยให้ความรู้และให้คำตvบอยู่เสมอ
อย่างไรก็ดี มีผู้เข้ามาแสดงความเห็นเสียใจกับการจากไปของพี่หมีเป็นจำนวนมาก บางสjวนออกมาสอบถามถึงสาเหตุการเสียชีวิต มีชาวเน็ตรายหนึ่งออกมาตอบกลับว่า “อยากให้เอาเคสพี่แอดหมีไปอธิบายในเพจ แอดหมีป่วยปีก่อนจากสโตรก แต่มีอาการป่วยอย่างอื่นมาก่อนหน้าด้วยคือ โรคความดัน โรคเบาหวาน หัวใจก็ต้องพ่วงมาด้วย พอแกเป็นสโตรกแต่ไม่ได้ดูแลตัวเองให้ดี ไม่ได้ปรับระบบการใช้ชีวิต กินแบบเดิมๆ ไม่ออกกำลังกาย ระบบร่างกายเลยไม่ได้ฟื้นฟู อาการของโรคเลยทรุดลงเรื่อยๆ ความทรงจำความรู้ประจำวันหายหมด จำชื่อคนได้แค่บางคนจำศัพท์ไม่ได้ ผ่านไปครึ่งปีเริ่มจากแขนขาไม่มีแรง ตามองไม่เห็น จนล่าสุดเลือดออกในสมองหลายครั้ง ทำให้ระบบสมองล้มสูญเสียการพูด ขยับร่างกายไม่ได้จนจากไป…พี่หมีอายุยังไม่เยอะ แค่38-39 อยากให้นำเคสนางไปเป็นวิทยาทานแกเพื่อนสมาชิก จะได้เป็นบุญส่งพี่หมีไปภพภูมิที่ดีขึ้น”
