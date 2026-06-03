กรมศุลกากร ยึดการ์ด “วันพีช OP-16” จำนวน 30 กล่อง มูลค่า 2 ล้านบาท
กรมศุลกากร ยึดการ์ด วันพีช OP-16 30 กล่อง มูลค่า 2 ล้านบาท หลังถูกพบว่าถูกทิ้งใกล้กับประตูรั้วกับด่านศุลกากรสะเดา ชายแดนมาเลฯ
กรมศุลกากร ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “กรมศุลกากร โดยด่านศุลกากรสะเดา : Sadao Customs House ดำเนินการตรวจสอบเฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ความรับผิดชอบของด่านฯ โดยขณะตรวจสอบพื้นที่ความรับผิดชอบบริเวณด่านพรมแดนสะเดาฝั่งอาคารผู้โดยสารขาเข้า พนักงานศุลกากรสังเกตเห็นกล่องกระดาษจำนวนหนึ่งวางอยู่ใกล้กับประตูรั้ว จึงเข้าทำการตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบ พบการ์ดเกม One Piece OP-16 จำนวน 30 กล่อง มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท ไม่มีผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
กรณีดังกล่าวเป็นความผิดฐานนำของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักร ตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงได้ทำการยึดของทั้งหมดไว้เป็นของกลาง และนำส่งด่านศุลกากรสะเดา ดำเนินคดีตามกฎหมาย”
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