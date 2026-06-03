เจนสุดา เล่าจุดเริ่มต้น อดีตเพื่อนรักล้างสมอง หลอกลงทุน สูญ 40 ล้านใน 2 ปี สู่การตัดขาด 100%

เจนสุดา เปิดใจหมดเปลือกครั้งแรก! เล่าจุดเริ่มต้นถูก อดีตเพื่อนรักล้างสมอง หลอกลงทุน สูญ 40 ล้านใน 2 ปี สู่การตัดขาด 100% เดินหน้าใช้กฎหมายทวงยุติธรรม
นับว่าเป็นครั้งแรกของ เจนสุดา ปานโต ที่ออกมานั่งเปิดใจให้สัมภาษณ์ตั้งแต่มหากาพย์การหลอกลวงลงทุนของ นานา ไรบีนา โป๊ะแตกจนกลายเป็นข่าวดังข้ามปีมาจนปัจจุบันนี้ โดยล่าสุด 2 มิถุนายน 2569 เจนสุดา ตอบตกลงที่จะเล่าเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนวันที่รู้ว่าตัวเองเป็น 1 ในผู้เสียหายที่ถูกอดีตเพื่อนร่วมแก๊งหลอกลงทุนสูญเงินกว่า 40 ล้านบาท ภายในเวลาเพียง 2 ปี
เจนสุดา เล่าว่า “เรารู้จักกันมานาน จนเคยมีครั้งนึงมีบทสนทนาว่า เขาบอกว่าอยากจะเป็นพี่สาวให้กับเจน เรื่องนี้มันเกิดก่อนที่จะเป็นข่าว 2-3 ปีเลย มันเริ่มจากการที่เรารักกัน ทุกวันที่เจอเรื่องอะไรในชีวิต ทำงานเหนื่อย รู้สึกท้อแท้ เราก็มาระบายให้เขาฟังทุกเรื่อง นี่ก็คือจุดที่ทำให้เขารู้ว่าเราเหนื่อยและอยากพัก การที่เรามีปฏิสัมพันธ์กันแบบนี้มันทำให้เกิดช่องในการหาประโยชน์จากเรา
จึงเริ่มต้นด้วยการชวนเราลงทุน ทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเขาอยากช่วยเราให้ได้หายเหนื่อย ตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราโชคดีที่มี Support System ที่ดีมาก ตัวเลขที่เริ่มต้นคือหลักล้าน แล้วค่อย ๆ ไปเรื่อย ๆ จนไปสุดที่ 40 ล้าน ในเวลา 2 ปี
ช่วงหลัง ๆ ก็จะบอกว่าเขามีปัญหาบัญชีโดนล็อก, ปปง.ตรวจ บัญชี เราก็เชื่อมาตลอด..ก็รอ ซึ่งมันก็มีจุดให้เอะใจตอน 20 ล้านแรก แต่ก็พยายามคิดว่ามันไม่มีอะไรหรอก เพราะเจนโดนล้างสมอง ว่าห้ามบอกใครเพราะสิ่งนี้เขาหวังดีกับเจนคนเดียว เจนเลยเป็นคนสุดท้ายที่รู้
ก่อนนี้ก็มีไปเล่าให้สามีฟัง แล้วสามีบอกว่าเราถูกเพื่อนหลอกแล้ว เราก็ทะเลาะกับสามีว่าทำไมมองเพื่อนเราแบบนี้ ตอนนั้นสามีก็เลยแนะนำให้ไปทำหนังสือสัญญาการลงทุนกับเพื่อนเรา
จนมารู้จักเพื่อนสนิทคนนึงโทรมาบอกว่าให้ไปคุยกับคุณข้าวโพด ซึ่งเจอเรื่องราวคล้ายเราทุกอย่าง และสุดท้ายคุณข้าวโพดก็ได้ไปตรวจสอบและได้รู้ว่าทุกอย่างมันไม่มีอยู่จริงเลย ตอนนั้นทั้งช็อกทั้งเสียใจ และได้ไลน์ไปถามเขาว่า ‘ถ้าเกิดเอาเช็คไปขึ้น จะมีเงินอยู่ในนั้นไหม’ เขาก็บอกว่า ‘มันไม่มี’ เจนก็เลยบอกว่า ‘ถ้าไม่มีต้องขออนุญาตดำเนินการทางกฎหมายนะ’ นั่นคือสิ่งสุดท้ายที่ได้คุยกัน
จนมาเจอกันอีกทีวันที่ขึ้นศาล เจนไม่ได้ยิ้มให้ไม่อยากมีรอยยิ้มให้ และก็ไม่ได้มีคำพูดอะไรต่อกัน มันขาดกันไปแล้วจริง ๆ เพราะไม่ต้องการอะไรแล้วนอกจากความยุติธรรม สำหรับเรื่องเงิน เจนคาดหวังให้เจนและทุกคนที่เสียหายให้ได้เงินคืน เพราะแต่ละคนเค้าก็หาเงินกันมายาก แต่ในที่สุดแล้วกระบวนการยุติธรรมจะพาไปถึงไหนก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรม”
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อ้างอิงจาก : รายการ ThairathTalk
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