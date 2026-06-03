อังกฤษสั่งพิพากษาจำคุก 5 ปี ประธานหญิงคณะกรรมการเรือนจำ สวาท 3 นักโทษ
ศาลอังกฤษสั่งพิพากษาจำคุก 5 ปี ประธานหญิงคณะกรรมการเรือนจำในเมืองลิเวอร์พูล มีสัมพันธ์สวาทกับ 3 นักโทษ รวมถีงลักลอบขนของผิดกฎหมายเข้าเรือนจำ
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน สำนักข่าว เดอะการ์เดียน รายงานว่าศาลในประเทศอังกฤษได้พิพากษาจำคุก เฮเลน สปรีย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอิสระ (IMB) ของเรือนจำลิเวอร์พูล เป็นระยะเวลา 5 ปี 3 เดือน ภายหลังจากที่เธอมีความสัมพันธ์สวาทกับนักโทษในเรือนจำถึง 3 คน รวมไปถึงลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาในเรือนจำ
โดยเธอได้ส่งข้อความและวิดีโอให้กับนักโทษสามคน ได้แก่นายดีแลน เวสเทลล์ ผู้ต้องขังคดีฆาตกรรมโดยไม่ได้เจตนาที่ได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิต หลังก่อเหตุยิงวัยรุ่นเสียชีวิต, นายโธมัส พอร์เตอร์ฟิลด์ วัย 44 ปี ผู้ต้องขังในคดีสมคบกันครอบครองอาวุธปืนโดยมีเจตนาที่จะเป็นอันตรายต่อชีวิตผู้อื่นและอีกคนที่ไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้
อย่างไรก็ตามนางสปรีย์ยืนกรานว่าเธอไม่เคยมีเพศสัมพันธ์โดยตรงกับนักโทษ
ศาลกล่าวว่า พวกเขาทราบดีว่าเธออาสาสมัครมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวเพื่อหวังว่าจะทำความดีบ้าง แต่เธอยอมให้ตัวเองถูกหลอกใช้ในการนำโทรศัพท์มือถือและของผิดกฎหมายเข้าเรือนจำ นี่เป็นการกระทำผิดโดยเจตนาซึ่งต้องอาศัยการวางแผน
ศาลยังกล่าวอีกว่า การค้นพบหมอนที่มีใบหน้าของผู้ต้องขังในบ้านของเธอเป็นสิ่งที่ “เป็นเรื่องปกติสำหรับรักแรกของวัยรุ่น” และแสดงให้เห็นว่าเธอ “ผูกพันทางอารมณ์” มากเพียงใด
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