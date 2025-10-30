ข่าวกีฬา

นักกีฬาเยาวชนออสเตรเลีย เสียชีวิตถูกลูกคริกเกตพุ่งกระแทกคอ ขณะซ้อม

เผยแพร่: 30 ต.ค. 2568 08:54 น.
เศร้า เบน ออสติน นักกีฬาเยาวชนออสเตรเลีย เสียชีวิตถูกลูกคริกเกตพุ่งกระแทกคอ ขณะซ้อม ซ้ำรอยกับเหตุการณ์เมื่อ 11 ปีที่แล้ว

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า เบน ออสติน นักคริกเกตเยาวชน อายุ 17 ปี เสียชีวิตหลังถูกลูกบอลที่ยิงออกจากเครื่องยินกระแทกใส่คอ ขณะฝึกซ้อม ชานเมืองในเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันอังคารที่ 28 ต.ค. ที่ผ่านมา ทั้งนี้ตามรายงานระบุว่าผู้ตายสวมหมวกป้องกันระหว่างเกิดเหตุ

โดยเจ้าหน้าที่ได้รีบนำตัวนายออสตินส่งโรงพยาบาล ซึ่งเยาวชนคนดังกล่าวต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ ก่อนจะเสียชีวิตในวันพุธที่ผ่านมา

หัวหน้าสมาคมคริกเกตวิกตอเรีย ได้ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่า นายออสตินถูกลูกบอลกระแทกใส่คอ ขณะฝึกซ้อมในศูนย์ฝึก ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวคล้ายคลึงกับอุบัติเหตุเมื่อประมาณ 11 ปีที่แล้ว ที่นายฟิลิป ฮิวจ์ นักคริกเกตออสเตรเลียเสียชีวิตจากการถูกลูกคริกเกตพุ่งใส่คอเช่นกัน

ขณะที่ทางสมาพันธ์คริกเกตออสเตรเลียได้ออกมาแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมสัญญาว่าจะทำเต็มที่ในการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมยืนยันว่าด้วยว่าพวกเขาจะศึกษาเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก

เผยแพร่: 30 ต.ค. 2568 08:54 น.
