นายกลอนดอน บอกประชาชนควรเชียร์ “เวสต์แฮม” หากไม่อยากเสียผลประโยชน์
นายกลอนดอน บอกประชาชนควรเชียร์ เวสต์แฮม ให้รอดตกชั้น หากไม่อยากเสียผลประโยชน์ เพราะถ้าตกชั้นทางการจะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายมากขึ้น
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม สำนักข่าว ลอนดอนอีฟนิงสแตนดาร์ด รายงานว่าเซอร์ ชาดิค ข่าน นายกเทศมนตรีประจำกรุงลอนดอน กล่าวว่าประชาชนชาวลอนดอน ควรจะเชียร์ให้สโมสรฟุตบอลเวสต์แฮม รอดตกชั้นในพรีเมียร์ลีค เพราะหากขุนค้อนตกชั้น ทางการจะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายมากขึ้น
โดยนายกเทศมนตรีลอนดอน กล่าวว่า นายบอริส จอห์นสัน นายกเทศมนตรีคนก่อนได้ร่างข้อตกลงที่แย่ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยการให้เวสต์แฮมเช่าที่ถูกมากเป็นระยะเวลา 100 ปี และหากเวสต์แฮมตกชั้นจริงๆ ทางการจะต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้น 100 ล้านบาทตต่อปี (2.5 ล้านปอนด์)
เซอร์ ชาดิค ข่าน กล่าวด้วยว่าสำหรับชาวลอนดอนที่ไม่ได้เชียร์สโมรท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ ควรจะเชียร์ให้เวสต์แฮมรอดตกชั้น มิเช่นนั้นผู้เสียภาษีจะเสียประโยชน์
ทั้งนี้ องค์การบริหารเกรเทอร์ลอนดอน เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการบริหารสนามลอนดอนสเตเดียม ซึ่งเป็นสนามเหย้าของขุนค้อน และค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้น
ภายใต้ข้อตกลงเช่า 99 ปีที่ลงนามไว้โดยนายกเทศมนตรีคนก่อน สโมสรเวสต์แฮม จ่ายค่าเช่าสนามปีละ 210 ล้านบาท (4.4 ล้านปอนด์) ขณะที่หน่วยงานรัฐต้องเป็นฝ่ายรับภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาความปลอดภัยภายในสนามและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสนามกีฬาแทน
ปัจจุบันเวสต์แฮมมี 36 แต้ม อยู่อันดับที่ 18 ของตาราง ซึ่งเป็นโซนตกชั้น ตามหลังโมรท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ อันดับที่ 17 อยู่ 2 คะแนน
