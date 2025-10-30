ช็อก คาเซมี ดาวตบทีมชาติอิหร่าน ไฟดูดในสระว่ายน้ำ เสียชีวิต
20 ตุลาคม 2568 มีรายงาน เหตุไม่คาดฝันในวงการวอลเลย์บอลโลก ซาเบอร์ คาเซมี (Saber Kazemi) นักวอลเลย์บอลดาวเด่นชาวอิหร่าน วัย 26 ปี ตัวหลักทีมชาติ ประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันระหว่างการเตรียมทีมสำหรับฤดูกาลใหม่กับสโมสรในประเทศกาตาร์
คาเซมี ซึ่งเพิ่งเซ็นสัญญากับสโมสร อัล เรย์ยาน (Al Rayyan) ในลีกกาตาร์ กำลังอยู่ในช่วงเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูกาล 2025/26 ที่กำลังจะมาถึง เขากำลังว่ายน้ำอยู่ในสระว่ายน้ำของโรงแรมที่พักในกรุงโดฮา แล้วเกิดไฟฟ้าดูด
หลังเกิดเหตุ ทีมแพทย์ได้เข้าช่วยเหลือและทำการกู้ชีพอย่างเร่งด่วนก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที คาเซมีตกอยู่ในอาการโคม่าและมีภาวะน่าเป็นห่วงว่าสมองอาจได้รับความเสียหาย แพทย์จึงจำเป็นต้องทำให้เขาอยู่ในภาวะหลับเพื่อการรักษา และเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดในห้องไอซียู
แม้ว่าจะมีข่าวดี ซาเบอร์ คาเซมี ได้ฟื้นและตื่นจากภาวะโคม่าแล้ว ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีอย่างยิ่ง โดยทีมแพทย์กำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรักษาและทำให้สภาพร่างกายของเขากลับมาคงที่ต่อไป
แต่ล่าสุด เช้าวันที่ 30 ตุลาคม มีรายงานว่า สหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ได้ออกแถลงการณ์ ยืนยันว่าดาวตบวัย 26 ปี อยู่ในภาวะสมองตายแล้ว
ตามแถลงการณ์จากคณะกรรมาธิการทางการแพทย์ของสหพันธ์ฯ ระบุว่าการทำงานของสมองของคาเซมีได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงและไม่สามารถฟื้นฟูกลับมาได้อีก
อย่างไรก็ตาม แม้จะอยู่ในภาวะสมองตาย แต่ทางทีมแพทย์ยังไม่ได้ถอดเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์พยุงชีพออก ทำให้เขายังคงอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดในห้องไอซียูของโรงพยาบาล
รายงานยังได้เปิดเผยสาเหตุที่แท้จริงของโศกนาฏกรรมครั้งนี้ว่า เกิดจากอุบัติเหตุไฟฟ้าช็อตในสระว่ายน้ำหลังจากการฝึกซ้อม ซึ่งต่างจากรายงานเบื้องต้นที่ระบุเพียงว่าเขามีภาวะหัวใจหยุดเต้น
ซาเบอร์ คาเซมี ถือเป็นหนึ่งในผู้เล่นอนาคตไกลและเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติอิหร่าน เขาคือผู้เล่นคนสำคัญที่พาทีมคว้าเหรียญทองในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย ปี 2021 และยังได้รับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) ประจำทัวร์นาเมนต์อีกด้วย
การสูญเสียครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นความเศร้าโศกของครอบครัวและประเทศอิหร่าน แต่ยังถือเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการวอลเลย์บอลทั่วโลก แฟนกีฬาทั่วโลกต่างร่วมแสดงความเสียใจและส่งกำลังใจให้กับครอบครัว, เพื่อนร่วมทีม และทุกคนที่รักเขาในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ‘มด วิภาวี’ สุดเศร้า บินด่วนกลับไทย หลังได้ข่าวคุณพ่อเสียชีวิต
- เศร้า ! วาเลฟสกา นักวอลเลย์บอลหญิงบราซิล เสียชีวิตด้วยวัย 42 ปี
- ฟูจิอิ อดีตเซตเตอร์วอลเลย์บอลชายญี่ปุ่น เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: