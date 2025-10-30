อาลัย พลเมืองดี เสียชีวิตขณะลงไปช่วยคนเจ็บ ถูกรถพุ่งชนซ้ำ
อาลัย จิรวดี ท่อนทองแดง พลเมืองดี เสียชีวิตขณะลงไปช่วยคนเจ็บ ถูกรถพุ่งชนซ้ำ บนถนนมอเตอร์เวย์ ขณะที่สามีบาดเจ็บสาหัสรอผ่าตัด
เพจเฟซบุ๊ก อาสากู้ภัยสว่างรัตนตรัย สระบุรี ได้โพสต์แสดงความเสียใจ น.ส.จิรวดี ท่อนทองแดง อายุ 22 ปี พลเมืองดีผู้เสียชีวิตในอุบัติเหตุซ้ำซ้อนขณะหยุดรถเข้าให้ความช่วยเหลือเคสผู้บาดเจ็บในอุบัติเหตุบนถนนมอเตอร์เวย์ (กรุงเทพ-บ้านฉาง) เมื่อเวลา 02.30 น. ของวันที่ 29 ต.ค. 68 ที่ผ่านมา
ก่อนเกิดเหตุ น.ส.จิรวดีและนายวันเฉลิม อันชูนี ซึ่งเป็นสามีและอาสากู้ภัยสว่างรัตนตรัยสระบุรี กำลังเดินทางไปเที่ยวฉลองวันเกิด เมื่อพบอุบัติเหตุระหว่างทาง จึงหยุดรถลงไปช่วยเหลือ แต่ถูกรถพุ่งชนเสียชีวิต
ขณะที่สามีบาดเจ็บอาการสาหัส รอการผ่าตัดอยู่ที่ รพ.ชลบุรี ที่ได้ประชาสัมพันธ์ขอบริจาคเลือดด่วน เนื่องจากเลือดมีไม่เพียงพอ โดยเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิต 3 ศพ บาดเจ็บ 5 ราย
อาสากู้ภัยสว่างรัตนตรัย ยังระบุอีกด้วยว่า “ขอสดุดีความดี ความเสียสละ จิตอาสา และขอผลบุญจงช่วยส่งผลให้ดวงวิญญาณของน้องจิรวดี ท่อนทองแดง ไปสู่สวรรค์พบกับความสุขในภพภูมิใหม่”
