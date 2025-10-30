แจ้งปิดการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง-วัดพระแก้ว 26 ต.ค.-8 พ.ย.
สำนักพระราชวัง แจ้งปิดการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง-วัดพระแก้ว ชั่วคราวในช่วงวันที่ 26 ต.ค. ถึง 8 พ.ย. มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ
สำนักพระราชวัง ประกาศแจ้งปิดการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2568 เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นอกจากนี้ยังออกแถลงเป็นภาษาอังกฤษและจีนด้วย ระบุว่า “Due to the Royal Merit-Making Ceremony for the Late Her Majesty Queen Sirikit, The Queen Mother, the Grand Palace and the Temple of the Emerald Buddha will be closed to visitors from today until 8th November 2025.
基于近期泰国皇家哀悼仪式的举办,谨此通知 为举行诗丽吉王太后陛下悼念系列活动 大皇宫及玉佛寺的参观 将于即日起至2025年11月8日暂停开放”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- วิธีเดินทาง เข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบรมมหาราชวัง รถเมล์ MRT เรือข้ามฟาก
- กษัตริย์จิกมี เสด็จฯ วางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง
- เช็ก 18 เส้นทางเดินรถ ขสมก. ประชาชนเข้าร่วมถวายน้ำสรงพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง พระบรมมหาราชวัง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: