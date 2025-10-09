ข่าวต่างประเทศ

คลิปหวาดเสียว นักฟุตบอลลีกจีนส่อเป็นอัมพาต ถูกคู่แข่งผลักชนป้ายโฆษณาข้างสนาม

เผยแพร่: 09 ต.ค. 2568 17:27 น.
52

เกิดขึ้นอีกแล้ว เมื่อ ซามูเอล อาซาโมอาห์ นักฟุตบอลในลีกจีน ถูกคู่แข่งผลักจนศีรษะกระแทกกับป้ายโฆษณาข้างสนาม ส่อเป็นอัมพาต

ซามูเอล อาซาโมอาห์ กองกลางทีมชาติตองโก วัย 31 ปี ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงระหว่างการแข่งขันฟุตบอลลีกรองของจีน เมื่อเขาคอหักจากการถูกผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามผลักจนศีรษะชนเข้ากับป้ายโฆษณา LED ข้างสนาม

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (5 ตุลาคม) ในเกมที่อาซาโมอาห์ลงเล่นให้กับสโมสร กวางสี ผิงกั่ว (Guangxi Pingguo)

ขณะที่ทาง สโมสรกวางสี ผิงกั่ว ได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่า อาซาโมอาห์มีความเสี่ยงที่จะเป็น “อัมพาตครึ่งล่างระดับสูง” หลังได้รับบาดเจ็บกระดูกคอแตกหลายส่วน และมีเส้นประสาทเสียหายอย่างรุนแรง โดยภาวะอัมพาตครึ่งล่าง (Paraplegia) คืออาการที่ไม่สามารถขยับร่างกายส่วนล่างได้

อย่างไรก็ตาม สโมสรได้ยืนยันว่า อาซาโมอาห์ได้เข้ารับการผ่าตัดแล้วและอาการคงที่ “ความคืบหน้าในการฟื้นตัวของเขาจะถูกประกาศให้ทราบต่อไป หลังจากการตรวจติดตามผล” สโมสรกล่าว

ด้าน จาง จื้อโสง กองกลางของทีมฉงชิ่ง ถงเหลียงหลง (Chongqing Tonglianglong) ที่เป็นผู้ที่ผลักอาซาโมอาห์จนเกิดอุบัติเหตุ ถูกกรรมการให้ใบเหลืองเท่านั้น

อาซาโมอาห์ ก่อนหน้านี้ค้าแข้งอยู่ในเบลเยียมมาเกือบทั้งอาชีพก่อนจะย้ายมาจีนในปี 2024 โดยเจ้าตัวเคยลงเล่นให้ทีมชาติตองโกมาแล้ว 6 นัด

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ บิลลี วิการ์ อดีตศูนย์หน้าของอคาเดมีอาร์เซนอล วัย 21 ปี เสียชีวิตเมื่อเดือนที่แล้ว หลังได้รับบาดเจ็บที่สมองอย่างรุนแรง ขณะลงเล่นให้กับสโมสร ชินเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟซี โดยเชื่อว่าอาการบาดเจ็บเกิดจากการที่ศีรษะชนกับกำแพงคอนกรีตข้างสนาม แต่ทางสโมสรยังไม่มีการยืนยันสาเหตุที่แน่ชัด

อ้างอิง : www.bbc.com

 

Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

