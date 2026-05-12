ครม.ไฟเขียว 1,300 ล้าน ให้ กสทช. ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด ฟุตบอลโลก 2026
ครม. มีมติอนุมัติงบ 1,300 ล้านบาท มอบหมายให้ กสทช. ดึงภาคเอกชนร่วมจัดหาลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด ฟุตบอลโลก 2026
12 พ.ค. 2569 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติงบประมาณ 1,300 ล้านบาท มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ดำเนินการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 โดย กสทช. จะทำหน้าที่แม่งานในการดึงภาคเอกชนมาร่วมซื้อโฆษณา
นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. เปิดเผยถึงความคืบหน้าว่า กรมประชาสัมพันธ์จะเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบดูแลเรื่องนี้ และต้องจัดทำแผนเสนอมายังสำนักงาน กสทช. สำหรับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กองทุน กทปส.) ถือเป็นหนึ่งในทางเลือก เช่นเดียวกับที่เคยดำเนินการมาในครั้งก่อน แต่ยังไม่มีข้อสรุปเรื่องวงเงิน และต้องรอการเสนอแผนที่ชัดเจนเพื่อให้บอร์ด กสทช. พิจารณาตามขั้นตอน
นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ยังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจน ต้องรอผลการประชุม ครม. ก่อน หากจะขอรับงบสนับสนุนจากสำนักงาน กสทช. ในการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 2026 จะต้องนำเรื่องเข้าบรรจุในวาระประชุมบอร์ด กสทช. เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนด้วย
แหล่งข่าวจาก กสทช. เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันสำนักงาน กสทช. ได้นำฟุตบอลโลกออกจากกฎ Must Have แล้ว จึงไม่ได้บังคับให้ผู้ซื้อลิขสิทธิ์ต้องถ่ายทอดผ่านฟรีทีวีอีกต่อไป การตัดสินใจซื้อลิขสิทธิ์จึงขึ้นอยู่กับภาคเอกชนว่าจะคุ้มค่าหรือไม่ เนื่องจากค่าลิขสิทธิ์สูงถึง 1,500-1,600 ล้านบาท หากเอกชนประเมินว่าขาดทุน คงไม่มีใครอยากซื้อ
แหล่งข่าวยังระบุด้วยว่า หากรัฐบาลเข้ามาขอใช้งบ กสทช. สนับสนุน ถือเป็นเรื่องที่บอร์ด กสทช. รู้สึกหนักใจ เพราะการสนับสนุนงบ 600 ล้านบาทในการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วที่กาตาร์ยังมีปัญหาค้างคาในเรื่องการถ่ายทอดสด รวมถึงความขัดแย้งกับการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และภาคเอกชน โดยยังมีการเรียกร้องขอเงินสนับสนุนคืนอยู่จนถึงปัจจุบัน
ที่มา: ฐานเศรษฐกิจ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “อนุทิน” พยายามอย่างเต็มที่ หาทางถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026
- “อนุทิน” ลั่นคนไทยต้องได้ดูบอลโลก 2026 ทุกรัฐบาลอื่นทำได้หมด
- ฟีฟ่าไม่มีแผนดึง “อิตาลี” ร่วมบอลโลกแทน “อิหร่าน” ย้ำมาแข่งแน่นอน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: