แม่เกตุ โดนฟ้องอ่วม 3 คดี ขอสู้ทำงานใช้หนี้ ปัดรับเงิน เจนนี่ 3 ล้าน ลั่น ยังไม่ได้คุยกัน

แม่เกตุ ตัดพ้อกลางไลฟ์ เครียดหนัก หลังโดนเจ้าหนี้ฟ้องอ่วม 3 คดี ขอเดินหน้าสู้ทำงานใช้หนี้ ปัดรับเงิน เจนนี่ รัชนก 3 ล้าน ลั่น กับลูกสาวยังไม่ได้คุยกัน
เชื่อว่าหลาย ๆ คนยังคงติดตามความเคลื่อนไหวของคู่แม่ลูกคู่นี้อยู่กับดราม่าระหว่างลูกทุ่งสาว เจนนี่ รัชนก หรือ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น กับ แม่เกตุ คุณแม่ของเธอ เกี่ยวกับเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ และหนี้สินที่เกิดขึ้นจนกลายมาเป็นประเด็นร้อนสะเทือนวงการบันเทิงสักพักใหญ่ ซึ่งทางเจนนี่เองก็ได้ออกมาประกาศกลางรายการว่า จะให้เงินแม่ 3 ล้านและเป็นก้อนสุดท้ายที่จะช่วยจ่ายหนี้ ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้
ล่าสุด แม่เกตุ ขึ้นไลฟ์ใน TikTok ตามปกติ ก่อนจะมีการพูดถึงเรื่องรายได้ที่ได้มาจากการทำงานขายของออนไลน์ว่า เงินที่ได้มานั้นตนนำไปทยอยชำระหนี้โดยไม่มีการหักเอาไว้ใช้ส่วนตัวเลย ส่วนเงินที่ใช้จ่ายเป็นเงินที่ ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ลูกสาวคนเล็กโอนมาไว้ให้ใช้ ทั้งยังตัดพ้อว่า ช่วงนี้กำลังเครียดเรื่องโดนเจ้าหนี้ฟ้อง 3 คดี
“เกือบ 10 วันที่ผ่านมา แม่เกตุให้เจ้าหนี้เกือบ 100% ตั้งแต่ทำงานมาแม่เกตุไม่เก็บไว้ใช้เลย เงินที่แม่เกตุใช้กิน พูดจริง ๆ ลิลลี่เป็นคนโอนมาให้ใช้ แม่เกตุตั้งใจว่าตังค์ที่ทำงานมาจะไม่ใช้เลย ให้เจ้าหนี้หมดเลยทุกบาททุกสตางค์ แม่เกตุไม่ได้กลัว แต่ว่าแม่เกตุเครียดเรื่องของคดี 3 คดีที่โดนอยู่ ตอนนี้แม่เกตุโดนคดี 3 คดี คือค้างเขาอยู่แล้วเขาฟ้อง ก็ยังเคลียร์ไม่ได้ ที่ทำงานรอบนี้แม่เกตุให้คนที่เขาลำบาก คือเราเป็นหนี้เขา แล้วเขาลำบาก ก็จะให้เขาไปก่อนและแบ่งกัน เจ้าหนี้บางคนก็น่ารัก โทรมาให้กำลังใจ บอกว่าถ้ามีก็แบ่งมาบ้าง ก็แบ่งให้เขา”
ขณะที่มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถามถึงเรื่องเงิน 3 ล้าน ที่ เจนนี่ เคยบอกผ่านรายการว่าจะจ่ายหนี้ให้แม่ก้อนสุดท้าย แม่เกตุ เผยว่า “ตังค์ของลูก แม่เกตุยังไม่ได้รับ เจ้าหนี้ทุกคนแม่เกตุขอโทษด้วยนะคะ ถามมาเยอะมาก แม่เกตุขอบอกว่าแม่เกตุยังไม่ได้รับนะคะ ขออนุญาตตอบเพราะว่ามีคนถามมาเยอะ แม่เกตุเลยต้องตอบ บางคนคิดว่าแม่เกตุอยู่สบายแล้วไม่ใช้ บางคนบอกว่าแม่เกตุได้เงินไปแล้วไม่ใช้หนี้เหรอ แต่ความเป็นจริงแม่ยังไม่ได้รับนะ
แม่ยังไม่ได้คุยกับลูกเลย ไม่ใช่ไม่รับนะคะ ไม่ได้คุยกันเลยนะคะ จริงๆ แม่อยากให้เป็นเรื่องในครอบครัว แต่ตอนนี้เป็นเรื่องในครอบครัวไม่ได้แล้ว เพราะคนรู้ทั้งประเทศแล้วว่าแม่เป็นหนี้ แล้วมีเจ้าหนี้หลายคนติดต่อเข้ามา แม่ก็เลยบอกว่ายังไม่ได้รับจริง ๆ ตอนนี้แม่ขอโอกาสของานเลยดีกว่า ใครที่ดูไลฟ์อยู่ ถ้าแม่เกตุทำได้ หน้าโปรไฟล์มีเบอร์ติดต่ออยู่แล้ว จะจ้างไลฟ์หรือลงคลิป หรืออะไรที่แม่เกตุทำได้ แม่เกตุจะเต็มที่ที่สุด ติดต่อมาได้เลย”
