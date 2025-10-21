แม่เกตุ ตอบแล้ว คืนดี เจนนี่ หรือยัง? ยัน แม่-ลูกไม่โกรธกัน แค่ ลิ้นกับฟัน

แม่เกตุ ตอบชัด หลังคนสงสัย คืนดีลูกสาว “เจนนี่ รัชนก” แล้วหรือยัง? ลั่น แม่ไม่มีวันโกรธลูก แต่ตอนนี้ยังไม่ได้คุยกัน เพราะต่างคนต่างทำงานยุ่ง
ท่ามกลางกระแสดราม่าครอบครัวที่ยังคงคาใจ หลาย ๆ คนในสังคมที่ติดตามเรื่องนี้ต่างก็สงสัยว่าท้ายที่สุดแล้วความสัมพันธ์ของแม่เกตุ กับลูกสาวคนโต เจนนี่ รัชนก หรือ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น จะลงเอยเช่นไร
ล่าสุด (20 ต.ค. 68) แม่เกตุ คุณแม่ของเจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นความสัมพันธ์กับลูกสาวแล้วขณะขึ้นไลฟ์ขายของ หลังมีหลายคนถามเข้ามาต่อเนื่องว่าคืนดีกันหรือยัง? โดย แม่เกตุ ได้ให้คำตอบที่ชัดเจนว่า “เอาเป็นว่ายังไม่ได้คุยกันเท่านั้น” โดยให้เหตุผลว่าตอนนี้ทั้งตนเองและเจนนี่ต่างฝ่ายต่างมีภาระหน้าที่และยุ่งกับงานของตัวเองอย่างเต็มที่
“ที่ถามว่าดีกันแล้วหรือยัง ความรู้สึกของข้างในมันไม่มีดี-ไม่ดี แม่ไม่มีวันโกรธลูก ลูกก็ไม่มีวันโกรธแม่ จำไว้เลยว่าแม่ไม่มีวันโกรธลูก เราจะรู้กันอยู่สองคน เอาเป็นว่ายังไม่ได้คุยกันเท่านั้น ตอนนี้ยังไม่ได้คุยกัน เพราะแม่เกตุก็ยุ่งตลอด เจนนี่ก็ทำงานตลอด ช่วงนี้เน้นงานกันก่อน แม่เกตุได้รับโอกาสก็ต้องเอาโอกาสก่อน เหมือนพี่เจนได้โอกาสก็ต้องทำก่อน ลิลลี่ก็ต้องทำงานก่อน
แม่เกตุกับพี่เจนก็เหมือนกัน พี่เจนอยู่กับแม่เกดมาตลอด เพิ่งแยกกันบ้างช่วงที่ทำงาน พี่เจนซึมซับมาจากแม่เกตุแหละ บอกเลยว่าพี่เจนเป็นเด็กน่ารักมาก ไม่ใช่คนพูดไม่เพราะ แม่เกดก็ไม่ใช่คนพูดไม่เพราะ แต่บางเรื่องบางราวบางครั้งเรื่องครอบครัวก็มีลิ้นกับฟัน แต่สุดท้ายแล้วแม่ไม่ได้โกรธพี่เจน พี่เจนก็ไม่ได้โกรธแม่ เรายังรักกันอยู่ เดี๋ยวรอทำงานก่อน เดี๋ยวมีอะไรดี ๆ พี่เจนก็ออกมาบอก แต่ตอนนี้ขอแค่ว่ายังไม่ได้คุยกัน
เราลุยงานด้วยเต็มที่ โอกาสที่มาก็ใส่ให้เต็มที่ แม่เกตุก็เต็มที่ทุกงาน แต่ก็อาจจะยังไม่สุดสำหรับหลาย ๆ คน ด้วยความที่เรายังใหม่ เพิ่งไม่กี่วันเอง”
ในระหว่างการชี้แจงเรื่องความสัมพันธ์ภายในครอบครัว แม่เกตุ ก็ดันไปสะดุดกับยอดคนดูที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเจ้าตัวเริ่มพูดเรื่องเจนนี่ ถึงกับพูดออกมาว่า “อุ๊ย! พอพูดเรื่องพี่เจนเรื่องลูกสาว คนดู 1,200 เลย ต้องขออนุญาตพูดอีก พอพูดเรื่องพี่เจนปุ๊บ คนแบบว่าอยากรู้เลย”
อ้างอิงจาก : honekrasae
