สวนกระแส! เจ้าของแบรนด์ดัง ให้โอกาส ‘แม่เกตุ’ ขึ้นไลฟ์ขายสกินแคร์

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 18 ต.ค. 2568 09:43 น.| อัปเดต: 18 ต.ค. 2568 09:43 น.
69

สวนกระแส มะตูม อัคเรศ เจ้าของแบรนด์สกินแคร์ชื่อดัง เลือกให้โอกาส แม่เกตุ แทนที่จะขึ้นไลฟ์ เทศกาลเจนนี่ เผย “ชื่นชมและอยากให้กำลังใจแม่”

ท่ามกลางกระแส “เทศกาลเจนนี่” ของนักร้องสาว เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ กำลังสร้างปรากฏการณ์ไลฟ์ขายของออนไลน์ทำยอดขายหลายร้อยล้านบาท ทั้งแบรนด์ดัง รวมถึงเหล่าคนบันเทิงที่ทำธุรกิจต่างก็อยากจะนำสินค้ามาเพิ่มยอดขาย และสร้างความรู้จักให้กับแบรนด์ในไลฟ์ของเจนนี่กันอย่างมากมาย เรียกได้ว่าเกือบทั้งประเทศรวมตัวอยู่ที่บ้านเจนนี่-ยิว กันหมดแล้ว หลังเกิดดราม่าทะเลาะกับ แม่เกตุ เรื่องปัญหาหนี้สิน

ล่าสุดกลับมีเจ้าของแบรนด์สกินแคร์ชื่อดังขอสวนกลับกระแสเทศกาลเจนนี่ หันไปยื่นมือให้โอกาสและเลือกที่จะร่วมงานกับ แม่เกตุ คุณแม่ของเจนนี่ รัชนก แทน โดยเมื่อวานนี้ (17 ต.ค. 68) มะตูม อัคเรศ เจ้าของแบรนด์เวชสำอาง Bioxel Cosmeceuticals ได้ออกมาโพสต์ภาพคู่แม่เกตุ พร้อมเปิดใจว่า

“บางครั้ง… ความอบอุ่นไม่ได้มาจากแสงไฟในสตูดิโอ แต่มาจากรอยยิ้มของ “แม่” ที่อยู่ตรงหน้าเรา

วันนี้ผมได้มีโอกาสไปไลฟ์กับ “แม่เกตุ” คุณแม่ของเจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น เป็นอีกหนึ่งวันดี ๆ ที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ ความจริงใจ และพลังบวกมากมาย ผมเชื่อว่า… ไม่ว่าเราจะอยู่ในวงการไหน จะผ่านดราม่ามากี่รอบ “สถาบันครอบครัว” ยังเป็นที่พักใจที่มั่นคงที่สุดเสมอ

ได้เห็นคุณแม่ทำงาน ขายของ สู้ชีวิตอย่างตั้งใจ มันทำให้ผมรู้สึกเคารพและชื่นชมมาก และยิ่งดีใจที่แบรนด์ Bioxel Cosmeceuticals ของเรามีโอกาสได้ร่วมทำสิ่งดี ๆ ในครั้งนี้

นอกจากดูแลผิวพรรณแล้ว เรายังตั้งใจส่งต่อความดีคืนสู่สังคม ด้วยการ บริจาครายได้ 2% ให้กับ World Vision Thailand เพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ และครอบครัวยากไร้ ผมเชื่อว่าความงามที่แท้จริง… ไม่ได้อยู่ที่ใบหน้า แต่มันอยู่ที่ “หัวใจ” ของคนที่ไม่หยุดทำสิ่งดี ๆ”

ด้านแม่เกตุ ก็ได้เปิดใจในไลฟ์ทั้งน้ำตาว่า “รู้สึกตื้นตันที่ได้รับโอกาส และตั้งใจจะทำแต่สิ่งดี ๆ ต่อไป โดยจะพยายามอ่านแต่ความคิดเห็นที่ให้กำลังใจ”

สวนกระแส เจ้าของแบรนด์ดัง ให้โอกาส แม่เกตุ ขึ้นไลฟ์ขายสกินแคร์ -4 สวนกระแส เจ้าของแบรนด์ดัง ให้โอกาส แม่เกตุ ขึ้นไลฟ์ขายสกินแคร์ -2

สวนกระแส เจ้าของแบรนด์ดัง ให้โอกาส แม่เกตุ ขึ้นไลฟ์ขายสกินแคร์ -1

สวนกระแส เจ้าของแบรนด์ดัง ให้โอกาส แม่เกตุ ขึ้นไลฟ์ขายสกินแคร์ -3

อ้างอิงจาก : FB มะตูม อัคเรศ สุขตลอดชีพ

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

