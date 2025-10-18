อ.เบียร์ ตอบคำถามคาใจ เจนนี่ รัชนก ปมใช้หนี้ แม่เกตุ ลั่น เขาต้องรับกรรมเอง

อ.เบียร์ คนตื่นธรรม ตอบคำถาม เจนนี่ รัชนก เรื่องความกตัญญู-การตอบแทนพ่อแม่ หลังร่วมขึ้นไลฟ์เทศกาลเจนนี่ ลั่น ลูกไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบหนี้ที่พ่อแม่สร้างขึ้น
ท่ามกลางปรากฏการณ์ “เทศกาลเจนนี่” ที่กำลังสร้างยอดขายถล่มทลาย ล่าสุดไลฟ์สดของ เจนนี่ รัชนก หรือ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ได้กลายเป็นประเด็นทอล์กออฟเดอะทาวน์อีกครั้งเมื่อ อาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรม ได้มาร่วมไลฟ์ และมีโอกาสได้พูดคุยถึงเรื่องปัญหาดราม่ากับ แม่เกตุ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้
ในช่วงหนึ่งของไลฟ์ เจนนี่ รัชนก ได้เอ่ยปากถาม อ.เบียร์ คนตื่นธรรม ว่า “คนเราต้องตอบแทนไปถึงแค่ไหนถึงจะพอดีกับสิ่งที่เราได้รับมาจากคุณพ่อคุณแม่”
อ.เบียร์ ให้ความรู้ในเรื่องนี้โดยอ้างอิงจากหลักธรรมะว่า “แม้บุญคุณของพ่อแม่จะยิ่งใหญ่จนไม่สามารถตอบแทนได้หมด แต่หน้าที่พื้นฐานของลูกคือการดูแลปัจจัยสี่ ให้ข้าว ให้น้ำ ยามเจ็บป่วยก็ดูแลรักษา ซึ่งถือว่าเป็นการดูแลที่ดีแล้ว
ถ้าวันหนึ่งสมมติเขาเป็นหนี้ สร้างหนี้สร้างสิน ส่วนที่เหลือเขาจะไปสร้างเหตุปัจจัยในการเป็นหนี้เป็นสิน อันนี้นอกเหนือจากที่เราดูแลแล้ว ถ้าเรามีกำลังดูแลได้ เราก็จะดูแลเขาได้ หรือไม่ดูแลก็ได้ เพราะเราดูแลพื้นฐานดี ที่เหลือเพราะเขาไปสร้างเหตุของตัวเขาเอง เขาต้องรับผลของการกระทำของตัวเขาเอง
การตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ที่สูงสุด ไม่ใช่การให้เงินทอง แต่คือการมอบ “ธรรมะ” 4 ประการ คือ ศรัทธา, ศีล, จาคะ และปัญญา เพื่อให้ท่านละจากสิ่งที่ไม่ดี เช่น การพนัน หรือการสร้างหนี้สิน”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ชื่นชม! เจนนี่ รัชนก มอบเงินสด 1 ล้านบาท ให้ บุ๋ม ปนัดดา ร่วมทำบุญช่วยน้ำท่วม
- อ.เบียร์ คนตื่นธรรม บริจาคเงิน 7 หมื่น สมทบโรงครัว ให้กำลังใจถึงที่ เหตุแผ่นดินไหว
- อ.เบียร์ คนตื่นธรรม แจงดราม่า ยืนยัน ไม่มีเจตนาดูหมิ่นสถาบัน-พระชั้นผู้ใหญ่
อ้างอิงจาก : FB คนตื่นธรรม นำพาบุญ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: