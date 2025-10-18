ข่าวดาราบันเทิง

อ.เบียร์ ตอบคำถามคาใจ เจนนี่ รัชนก ปมใช้หนี้ แม่เกตุ ลั่น เขาต้องรับกรรมเอง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 18 ต.ค. 2568 13:50 น.| อัปเดต: 18 ต.ค. 2568 13:50 น.
61
อ.เบียร์ ตอบคำถามคาใจ เจนนี่ รัชนก ปมใช้หนี้ แม่เกตุ ลั่น เขาต้องรับกรรมเอง

อ.เบียร์ คนตื่นธรรม ตอบคำถาม เจนนี่ รัชนก เรื่องความกตัญญู-การตอบแทนพ่อแม่ หลังร่วมขึ้นไลฟ์เทศกาลเจนนี่ ลั่น ลูกไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบหนี้ที่พ่อแม่สร้างขึ้น

ท่ามกลางปรากฏการณ์ “เทศกาลเจนนี่” ที่กำลังสร้างยอดขายถล่มทลาย ล่าสุดไลฟ์สดของ เจนนี่ รัชนก หรือ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ได้กลายเป็นประเด็นทอล์กออฟเดอะทาวน์อีกครั้งเมื่อ อาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรม ได้มาร่วมไลฟ์ และมีโอกาสได้พูดคุยถึงเรื่องปัญหาดราม่ากับ แม่เกตุ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้

ในช่วงหนึ่งของไลฟ์ เจนนี่ รัชน ได้เอ่ยปากถาม อ.เบียร์ คนตื่นธรรม ว่า “คนเราต้องตอบแทนไปถึงแค่ไหนถึงจะพอดีกับสิ่งที่เราได้รับมาจากคุณพ่อคุณแม่”

ถึงคิว อ.เบียร์ ตอบคำถามคาใจ เจนนี่ รัชนก ปมใช้หนี้ แม่เกตุ ลั่น เขาต้องรับกรรมเอง

อ.เบียร์ ให้ความรู้ในเรื่องนี้โดยอ้างอิงจากหลักธรรมะว่า “แม้บุญคุณของพ่อแม่จะยิ่งใหญ่จนไม่สามารถตอบแทนได้หมด แต่หน้าที่พื้นฐานของลูกคือการดูแลปัจจัยสี่ ให้ข้าว ให้น้ำ ยามเจ็บป่วยก็ดูแลรักษา ซึ่งถือว่าเป็นการดูแลที่ดีแล้ว

ถ้าวันหนึ่งสมมติเขาเป็นหนี้ สร้างหนี้สร้างสิน ส่วนที่เหลือเขาจะไปสร้างเหตุปัจจัยในการเป็นหนี้เป็นสิน อันนี้นอกเหนือจากที่เราดูแลแล้ว ถ้าเรามีกำลังดูแลได้ เราก็จะดูแลเขาได้ หรือไม่ดูแลก็ได้ เพราะเราดูแลพื้นฐานดี ที่เหลือเพราะเขาไปสร้างเหตุของตัวเขาเอง เขาต้องรับผลของการกระทำของตัวเขาเอง

การตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ที่สูงสุด ไม่ใช่การให้เงินทอง แต่คือการมอบ “ธรรมะ” 4 ประการ คือ ศรัทธา, ศีล, จาคะ และปัญญา เพื่อให้ท่านละจากสิ่งที่ไม่ดี เช่น การพนัน หรือการสร้างหนี้สิน”

ถึงคิว อ.เบียร์ ตอบคำถามคาใจ เจนนี่ รัชนก ปมใช้หนี้ แม่เกตุ ลั่น เขาต้องรับกรรมเอง-1

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB คนตื่นธรรม นำพาบุญ

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ดราม่ากันจอมพลัง ไอซ์รักชนกแฉ ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก ฟาดข้อมูลเดือด เอี่ยวธุรกิจ “กัน จอมพลัง“ สถิติเดือนเดียว ขอบริจาคร่วม 100 โพสต์

12 นาที ที่แล้ว
สาวขับเก๋งหัวร้อน พุ่งชน จยย. อัดร้านหมูปิ้งพังยับ ชาวเน็ตถามใครรับผิดชอบ? ข่าว

สาวขับเก๋งหัวร้อน พุ่งชน จยย. อัดร้านหมูปิ้งพังยับ ชาวเน็ตถามใครรับผิดชอบ?

47 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาเยิร์น มิวนิค พบ ดอร์ทมุนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 18 ต.ค. 68

48 นาที ที่แล้ว
ปวินวิจารณ์โหนกระแส บันเทิง

ปวิน ขอเขียนถึง “โหนกระแส” 2 ข้อเดือด! ทำไมแขกต้องเฟียส-แฉผู้มีอิทธิพลแบบเลือกปฏิบัติ

53 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

กรุงไทยแจ้งข่าวดี! เปิดบริการพิเศษ 18-19 ต.ค. นี้ ช่วยร้านค้า สมัคร ‘คนละครึ่งพลัส’

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
10 กลโกงมิจฉาชีพ 2025 ข่าว

เตือนภัยพี่มิจฯ สุดแสบ รวม 10 กลโกงเหยื่อ พบ “ตุ๋นลงทุนทอง” อันดับหนึ่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.เบียร์ ตอบคำถามคาใจ เจนนี่ รัชนก ปมใช้หนี้ แม่เกตุ ลั่น เขาต้องรับกรรมเอง บันเทิง

อ.เบียร์ ตอบคำถามคาใจ เจนนี่ รัชนก ปมใช้หนี้ แม่เกตุ ลั่น เขาต้องรับกรรมเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจเศรษฐกิจ ครีมกันแดดปลอม jabs ข่าวอาชญากรรม

คลิปนาทีตำรวจเศรษฐกิจ “ECD” บุกทลายโกดัง ยึดครีมกันแดด JABS ปลอมกว่า 2500 ขวด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาร์เซโลนา พบ คิโรน่า ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 18 ต.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนซิตี้ พบ เอฟเวอร์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 18 ต.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ไมนซ์ พบ เลเวอร์คูเซ่น ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 18 ต.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เริ่มแล้ว กินเจเยาวราช 2568 เช็กเส้นทาง-วิธีเดิทาง และกำหนดการพิธี ได้ที่นี่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผับดังราชปรารภ ปาร์ตี้โคเคน ข่าวอาชญากรรม

บุกผับดังราชปรารภ! รวบนักค้าชาวไนจีเรีย พบปาร์ตี้โคเคน–แก๊สหัวเราะจำนวนมาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุมตัว 64 ชาวเกาหลีใต้ กลับถึงประเทศแล้ว หลังถูกจับคดีสแกมเมอร์ในกัมพูชา ข่าวต่างประเทศ

คุมตัว 64 ชาวเกาหลีใต้ กลับถึงประเทศแล้ว หลังถูกจับคดีสแกมเมอร์ในกัมพูชา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บัวลอยหมี่หยก บางขุนไทร ไลฟ์สไตล์

“บัวลอยหมี่หยก บางขุนไทร” เมนูรับลมหนาวแรกของปี 22 ต.ค.นี้ หนึ่งเดียวในประเทศไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

30 องค์กรสิทธิมนุษยชน แถลงป้อง “อังคณา นีละไพจิตร” ถูกข่มขู่-คุกคาม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมการปกครองอนุมัติ คำขอ &#039;ผู้กองแคท&#039; ลาออกราชการ-พ้นตำแหน่งปลัดอำเภอ ข่าว

กรมการปกครองอนุมัติ คำขอ ‘ผู้กองแคท’ ลาออกราชการ-พ้นตำแหน่งปลัดอำเภอ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 18 ต.ค. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 18 ตุลาคม 2568 ราคาทองวันนี้

เช็กราคาทองวันนี้ ประจำวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2568 แท่ง-รูปพรรณหล่นไปแตะเท่าไหร่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจแย่! หม่าล่าสายพานเจ้าดัง ประกาศปิดกิจการ 31 ต.ค.นี้ หลังให้บริการมากว่า 2 ปี เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจแย่! หม่าล่าสายพานเจ้าดัง ประกาศปิดกิจการ 31 ต.ค.นี้ หลังให้บริการมากว่า 2 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
การทางแจ้งปิดด่านเทพารักษ์ ทางลงบางพลี ข่าว

แจ้งปิด ด่านฯ เทพารักษ์ 4-ทางพิเศษกาญจนาภิเษก 18-20 ต.ค.นี้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์รักชนกกันจองพลังรับบริจาค ข่าว

ยาวกว่าทุกโพสต์ ชูวิทย์ แจมปมร้อน “ไอซ์ รักชนก-กันจอมพลัง” ดึงสติฮีโร่ กลัวรับบริจาคจนตกตม้าตาย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สวนกระแส! เจ้าของแบรนด์ดัง ให้โอกาส ‘แม่เกตุ’ ขึ้นไลฟ์ขายสกินแคร์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
การเงิน

เช็กด่วน! มือถือรุ่นเก่า ระวังอดได้เงิน ‘คนละครึ่งพลัส’ สเปกต่ำแอปฯ ไม่รองรับ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เคลียร์ชัด! ซื้อบัตรคอนเสิร์ตด้วย “คนละครึ่งพลัส” ได้ไหม เช็กเงื่อนไขที่นี่

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 18 ต.ค. 2568 13:50 น.| อัปเดต: 18 ต.ค. 2568 13:50 น.
61
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดราม่ากันจอมพลัง ไอซ์รักชนกแฉ

ไอซ์ รักชนก ฟาดข้อมูลเดือด เอี่ยวธุรกิจ “กัน จอมพลัง“ สถิติเดือนเดียว ขอบริจาคร่วม 100 โพสต์

เผยแพร่: 18 ตุลาคม 2568
สาวขับเก๋งหัวร้อน พุ่งชน จยย. อัดร้านหมูปิ้งพังยับ ชาวเน็ตถามใครรับผิดชอบ?

สาวขับเก๋งหัวร้อน พุ่งชน จยย. อัดร้านหมูปิ้งพังยับ ชาวเน็ตถามใครรับผิดชอบ?

เผยแพร่: 18 ตุลาคม 2568

บาเยิร์น มิวนิค พบ ดอร์ทมุนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 18 ต.ค. 68

เผยแพร่: 18 ตุลาคม 2568

กรุงไทยแจ้งข่าวดี! เปิดบริการพิเศษ 18-19 ต.ค. นี้ ช่วยร้านค้า สมัคร ‘คนละครึ่งพลัส’

เผยแพร่: 18 ตุลาคม 2568
Back to top button