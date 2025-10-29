การเงินเศรษฐกิจ

ไขข้อสงสัย! “คนละครึ่งพลัส” ใช้จ่ายค่าบริการ ร้านนวด-ร้านเสริมสวย ได้หรือไม่?

เผยแพร่: 29 ต.ค. 2568 14:58 น.
60
ไขข้อสงสัย! "คนละครึ่งพลัส" ใช้จ่ายค่าบริการ ร้านนวด-ร้านเสริมสวย ได้หรือไม่?

รัฐบาลขยายสิทธิ์ “คนละครึ่งพลัส” ให้ครอบคลุมธุรกิจบริการรายย่อยแล้ว ทั้งร้านนวดแผนไทย ร้านตัดผม ร้านเสริมสวย ร้านล้างรถ เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้

29 ตุลาคม 2568 นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป ประชาชนสามารถเริ่มใช้สิทธิในโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น โดยรัฐบาลภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ขยายขอบเขตการใช้สิทธิให้ครอบคลุมถึง ธุรกิจบริการรายย่อย ที่อยู่ในระบบภาษีของรัฐ เพื่อให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กในชุมชนได้รับประโยชน์จากมาตรการอย่างแท้จริง

โครงการคนละครึ่งพลัสครั้งนี้ ไม่ได้จำกัดเฉพาะร้านอาหารหรือร้านค้าเท่านั้น แต่ประชาชนสามารถใช้สิทธิร่วมจ่ายได้กับร้านดังต่อไปนี้

  • ร้านนวดแผนไทย
  • ร้านตัดผม
  • ร้านเสริมสวย
  • ร้านซักรีด
  • ร้านล้างรถ
  • ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกรัฐบาล
ภาพจาก: รัฐบาลไทย

รวมถึงร้านบริการในชีวิตประจำวันอื่น ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ โดยสามารถชำระเงินผ่านแอป G-Wallet ได้สะดวกและปลอดภัยเช่นเดียวกับร้านค้าทั่วไป

รองโฆษกรัฐบาลระบุว่า มาตรการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางรัฐบาลในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้ธุรกิจรายย่อย ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจชุมชน การขยายสิทธิให้ร้านบริการเข้าร่วม จะช่วยให้ประชาชนใช้สิทธิได้จริงในชีวิตประจำวัน ขณะเดียวกันยังช่วยให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กมีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

