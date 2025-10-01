รู้ประวัติยิ่งสงสาร คลิปถีบคนแก่บนรถไฟฟ้า แท้จริงเป็น “ตำนาน” สถาบันวิจัยดัง
ถีบคนแก่รถไฟฟ้า คลิปฉาวไต้หวัน เผยตัวตนจริง เป็นถึง นักวิจัยดังของ สถาบันวิจัยกลางแห่งไต้หวัน ก่อนผิดหวังจนเพี้ยน
จากกรณีคลิปฉาว กระทบกระทั่งบนรถไฟฟ้า MRT ในกรุงไทเป กลายเป็นประเด็นสนทนาอย่างกว้างขวาง หญิงสูงวัยคนหนึ่งใช้กำลังบังคับให้สาวประเภทสองลุกจากที่นั่ง จนเกิดการโต้เถียง ก่อนที่สาวประเภทสองจะถีบคนแก่อย่างแรงจนล้มติดเก้าอี้ มีผู้บันทึกคลิปวิดีโอไว้ได้
ต่อมา ความจริงเบื้องหลังเปิดเผยตัวตนแท้จริงของหญิงชรา ยิ่งทำให้น่าเศร้า ไทยเกอร์ไปเจอว่า ศาสตราจารย์หง ก่วงจี้ (Hung Kuang-chi) จากภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่าเขาจำหญิงสูงวัยในคลิปได้ทันที เพราะเธอคือ “บุคคลในตำนาน” ของสถาบันวิจัยกลางแห่งไต้หวัน (Academia Sinica) ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยชั้นนำของประเทศ
ศาสตราจารย์หงเล่าว่า ตั้งแต่สมัยที่เขายังเป็นผู้ช่วยวิจัยที่สถาบันฯ เขามักจะเห็นหญิงคนนี้ปรากฏตัวในงานสัมมนาทางวิชาการต่างๆ อยู่เสมอ พฤติกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอคือการเก็บเอกสาร ทานของว่าง ที่สำคัญที่สุดคือ “เธอจะยกมือถามคำถามทุกครั้ง” เมื่อผู้ดำเนินรายการเปิดโอกาสให้ซักถาม
ในแวดวงผู้ช่วยวิจัย มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเธอมากมาย หนึ่งในนั้นคือข่าวลือที่ว่า เดิมทีเธอเคยเป็นนักวิจัยของสถาบันฯ แต่ไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่ง หลังจากนั้นเธอจึงเข้าร่วมงานสัมมนาในฐานะ “ผู้เข้าฟัง” มาโดยตลอด
หลังจากโพสต์ของศาสตราจารย์หงเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากที่เคยอยู่ในแวดวงวิชาการต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นยืนยันว่าเคยพบเจอหญิงคนนี้เช่นกัน หลายคนเรียกเธอว่า “ปรมาจารย์แห่งการสัมมนา” หรือ “ปรมาจารย์ของว่างในงานสัมมนา” พร้อมแบ่งปันประสบการณ์ว่าเธอเป็นที่รู้จักจากการถามคำถามที่ยาวมาก หรือเคยโทรศัพท์มาร้องเรียนเจ้าหน้าที่เป็นเวลานานกว่า 30 นาที เพียงเพราะถูกห้ามไม่ให้ฉีกโปสเตอร์ประกาศงานสัมมนา
ด้านความคืบหน้าทางคดี ตำรวจรถไฟฟ้า MRT ไทเปได้รับทราบข้อมูลแล้ว และกำลังดำเนินการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อระบุตัวตนของทั้งสองฝ่าย เหตุการณ์กระทบกระทั่งทางกายภาพดังกล่าวเข้าข่ายละเมิดมาตรา 87 ของกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ในข้อหา “ทะเลาะวิวาท” ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเรียกตัวทั้งสองมาสอบสวน และอาจมีโทษปรับสูงสุด 18,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่
