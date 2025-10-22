ข่าวต่างประเทศ

ว่อนเน็ต นักเรียนญี่ปุ่นพลอดรักรอรถไฟ ทัวร์ลงยับ คนโฟกัสผิดจุด สาวสวยระดับนางฟ้า

เผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 21:30 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2568 15:46 น.
นักเรียนญี่ปุ่นพลอดรักโจ่งแจ้งกลางสถานีรถไฟ

เปิดภาพ นักเรียนญี่ปุ่นพลอดรักโจ่งแจ้งกลางชานชาลารถไฟ ฝ่ายหญิงนั่งคร่อมตัก ชาวเน็ตถล่มยับ อับอาย-ศีลธรรมเสื่อมทราม บางส่วนโฟกัสผิดจุด แห่ชมฝ่ายหญิงสวยระดับนางฟ้า

กลายเป็นคลิปไวรัลที่สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกออนไลน์ของญี่ปุ่น หลังจากมีการเผยแพร่ภาพของนักเรียนชายหญิงคู่หนึ่งกำลังแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมคล้ายมีเพศสัมพันธ์กันอย่างโจ่งแจ้งบนม้านั่งกลางชานชาลารถไฟ ท่ามกลางสายตาผู้คนในเวลากลางวันแสก ๆ ที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือ หลังจากที่ทั้งคู่หยุดพฤติกรรมดังกล่าว ใบหน้าที่สวยระดับนางฟ้าของฝ่ายหญิงก็ถูกเปิดเผย จนกลายเป็นจุดสนใจที่ชาวเน็ตพูดถึงมากกว่าการกระทำที่ไม่เหมาะสมเสียอีก

คลิปดังกล่าวซึ่งมีความยาวกว่า 1 นาที ถูกเผยแพร่ไปทั่วโซเชียล ผู้โพสต์ระบุข้อความว่า “นักเรียนญี่ปุ่นชายหญิงกระทำการอนาจารในที่สาธารณะ” ในคลิปเผยให้เห็นนักเรียนหญิงในเครื่องแบบกำลังนั่งคร่อมอยู่บนตัวของนักเรียนชาย เขาได้ช่วยจัดกระโปรงของฝ่ายหญิงให้เข้าที่เพื่อปิดบังส่วนสำคัญ จากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มขยับตัวขึ้นลงในลักษณะที่คล้ายกับการมีเพศสัมพันธ์ แม้ว่าจะเป็นการกระทำที่ปกปิดด้วยเสื้อผ้าและกระโปรง แต่ท่าทางก็โจ่งแจ้งก็ทำให้ผู้ที่ผ่านไปมาตกใจอย่างมาก

ระหว่างที่ทั้งคู่กำลังทำกิจกรรมกันอย่างดุเดือด ฝ่ายหญิงหันซ้ายหันขวามองไปรอบ ๆ เป็นระยะ คล้ายกับว่ากลัวจะมีคนเห็น แต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้หยุดพฤติกรรมดังกล่าว หลังจากผ่านไปประมาณ 1 นาที ทั้งคู่ก็เสร็จสิ้นภารกิจ จากนั้นปนักเรียนหญิงลุกออกจากตัวฝ่ายชายและจัดเสื้อผ้าหน้าผมให้เข้าที่ ส่วนฝ่ายชายยังคงสวมกางเกงเรียบร้อยและก้มหน้าลงมองโทรศัพท์มือถือเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

นักเรียนญี่ปุ่นพลอดรักโจ๋งครึ่มกลางชานชาลา-2
ภาพจาก : ettoday

หลังจากคลิปถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นตำหนิการกระทำที่ไร้ยางอายของทั้งคู่ เช่น “นี่มันน่าอับอายขายขี้หน้าที่สุด”, “สังคมสมัยนี้มีวัยรุ่นที่มีความคิดผิด ๆ เยอะเกินไป”, “ศีลธรรมเสื่อมทราม” นอกจากนี้มีเสียงความเห็นในเชิงแซวติดตลกว่า “ไฟแรงขนาดนี้เลยเหรอ!” และ “รถไฟมาทุก 3 นาที กำลังพอดีเลย”

อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตจำนวนมากกลับโฟกัสผิดจุด โดยพุ่งความสนใจไปที่ใบหน้าของนักเรียนหญิงหลังจากที่เธอลุกขึ้น หลายคนต่างชื่นชมว่าเธอสวยมากและมีออร่านางฟ้าจนถึงขั้นบอกว่าน่าอิจฉาฝ่ายชายเลยทีเดียว

นักเรียนญี่ปุ่นพลอดรักโจ๋งครึ่มกลางชานชาลา
ภาพจาก : ettoday

ข้อมูลจาก : hk01

เผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 21:30 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2568 15:46 น.
sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

