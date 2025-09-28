คลิปต้นตอ “ป้าข้าวเกรียบกุ้ง” เดินโวยลั่น MRT เดือดอยากเป็นข่าว ผดส.งง โมโห BTS มาลงกับรถไฟใต้ดิน
ผู้โดยสารทุกคนงง จะกลับบ้านแต่จู่ๆ เจอป้าด้เดินโวยลั่น MRT ตะโกนแจ้งอยากออกข่าวช่องดัง เหตุเดือด BTS ห้ามทานข้าวเกรียบกุ้ง แต่กลับมาลงกับรถไฟใต้ดิน
จากกรณีผู้ใช้ติ๊กตอกท่านหนึ่งเปิดเผยคลิปวิดีโอความยาวเกือบ 3 นาที ซึ่งจะเห็นว่ามีหญิงสาวรายหนึ่งกำลังอยู่ในอาการไม่พอใจอย่างหนัก สังเกตจากน้ำเสียงที่เจ้าตัวผรุสวาทลั่นขบวนรถไฟฟ้าโดยสารใต้ดินเอ็มอาร์ที (MRT) ข้อความบรรยายรายละเอียดของเหตุการณ์ดราม่าเที่ยวล่าสุดนี้ระบุชัดเจนตั้งแต่เกิดเรื่องโวยลั่นใหม่ๆ ว่า “เรื่องราวเกี่ยวกับข้าวเกรียบ มีคุณป้าท่านหนึ่งขึ้น MRT สถานีท่าพระ แล้วเข้ามาพูดจาวกวนไปมา กรณีที่เจ้าตัวถูกรถไฟฟ้าบีทีเอสห้ามไม่ให้รับประทานข้าวเกรียบกุ้งขณะโดยสารและต่อมาจึงเป็นเหตุให้แสดงพฤติกรรมเดือดพล่าน ! โดยช่วงหนึ่งถึงกับท้าทายไปยังบรรดาสำนักข่าวช่องดังช่อง 3 ช่อง 8 มาทำข่าวเธอได้เลย ก่อนจะถามกลับด้วยตรรกะวิบัติจนนาที่นี้ทั่วโซเชียลแห่ส่งคอมเมนต์ดึงสติคุณป้าต้นตอของ “ดราม่าโวยลั่นรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT กันจำนวนมากด้วย”
ถึงตรงนี้ทางเจ้าของสถานที่อย่าง MRT ยังไม่มีการเคลื่อนไหวชี้แจงบทลงโทษหรือรายละเอียดเพิ่มเติมใดๆ ออกมา
อย่างไรก็ดีทั้งหมดทั้งมวลของตรรกะหญิงถือถุงข้าวเกรียบกุ้งบิดเบี้ยว ! ชนิดเตือนหรือแนะนำอะไรได้ยากนี้ ต่อมาไม่นานมีความเห็นแนะนำทำนองว่า ป้ายแจ้งเตือนหรือกฏเกณฑ์นั้นทางรถไฟฟ้าได้ทำเนื้อหาพร้อมขึ้นป้ายประกาศค่อนข้างจะชัดเจนมากทั้งในและนอกสถานีบริการดังกล่าว (ดูคลิป) แต่หนนี้ผู้ที่แสดงกริยาไม่สุภาพอย่างรุนแรงออกมานั้น สรุปเป็นเพราะสาเหตุเดียวเลยคือการใช้แต่อารมณ์โดยขาดการไต่ตรองล้วนๆ.
