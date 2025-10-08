คนละครึ่งพลัส จ่ายรถเมล์-รถไฟฟ้า ได้ไหมเพราะอะไร? กางกฎดูกันชัดๆ

ไขข้อสงสัยก่อนโครงการเริ่ม 29 ต.ค. นี้ ทำไมถึงใช้สแกนจ่ายที่ประตูรถไฟฟ้าไม่ได้ และแตกต่างจากนโยบาย รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย อย่างไร
ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับโครงการ คนละครึ่งพลัส ที่จะเริ่มให้ใช้สิทธิ์ในวันที่ 29 ตุลาคมนี้ คำถามสำคัญที่หลายคนสงสัยคือ เราสามารถนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายค่าเดินทางขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า BTS/MRT หรือรถเมล์ ได้หรือไม่ ข้อสรุป ณ ขณะนี้ โครงการคนละครึ่งพลัส ยังไม่สามารถใช้สแกนจ่ายที่ประตูกั้นรถไฟฟ้าได้โดยตรง เนื่องจากระบบการชำระเงินไม่สอดคล้องกัน
ทำไมถึงใช้ แตะ ที่ประตูรถไฟฟ้าไม่ได้?
โครงการคนละครึ่งต้องใช้แอปฯ ‘เป๋าตัง’ สแกน QR Code กับร้านค้าที่ใช้แอปฯ ‘ถุงเงิน’ เท่านั้น แต่ระบบรถไฟฟ้าเป็นระบบปิดที่ใช้บัตรโดยสาร (Rabbit/EMV) แตะที่ประตูกั้น
แล้วจะใช้ซื้อตั๋วที่เคาน์เตอร์ได้หรือไม่?
ในทางเทคนิค มีความเป็นไปได้ หากผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ (เช่น BTS, MRT, ขสมก. หรือแท็กซี่) สมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเป็นร้านค้าถุงเงิน ก็จะสามารถรับชำระเงินผ่านแอปฯ เป๋าตังที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วได้ เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในโครงการเฟสก่อน ๆ
ต้องรอประกาศยืนยันจากผู้ให้บริการ รถเมล์ รถไฟฟ้าอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 15 ตุลาคม ว่าจะเข้าร่วมหรือไม่
ดังนั้น สรุปได้ว่าผู้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสยังไม่สามารถใช้สิทธิ์กับค่าเดินทางรถไฟฟ้าได้โดยตรงที่ประตูกั้น ส่วนการซื้อตั๋วที่เคาน์เตอร์ยังต้องรอประกาศจากผู้ให้บริการแต่ละรายอีกครั้ง
