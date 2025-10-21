เปิดคู่มือ วิธีเติมเงินเข้า G-Wallet ทุกช่องทาง เตรียมพร้อมก่อนใช้ “คนละครึ่งพลัส”

เปิดวิธีเติมเงินเข้า G-Wallet บนแอปฯ เป๋าตัง ฉบับจับมือทำ ทั้งผ่าน Mobile Banking, QR Code, และตู้ ATM เตรียมพร้อมก่อนใช้จ่าย 29 ต.ค. นี้
หลังจากที่โครงการ คนละครึ่งพลัส ได้ปิดลงทะเบียนเนื่องจากมีผู้รับสิทธิ์ครบ 20 ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่สำคัญสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทุกคน คือการเติมเงินเข้า G-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเริ่มใช้จ่ายได้ในวันที่ 29 ตุลาคมนี้
เนื่องจากโครงการ คนละครึ่งพลัส เป็นการร่วมจ่ายคนละ 50% ระหว่างรัฐและประชาชน ดังนั้น ผู้ใช้สิทธิ์จำเป็นต้องมีเงินส่วนตัวอยู่ใน G-Wallet ก่อนจึงจะสามารถใช้จ่ายได้ บทความนี้ได้รวบรวมช่องในการเติมเงินเข้า G-Wallet มาให้ครบถ้วน
ช่องทางเติมเงินเข้า G-Wallet
เริ่มแรกเข้าแอปฯ “เป๋าตัง” จากนั้นเลือกเมนู “G Wallet” และกดปุ่ม “เติมเงินเข้า G Wallet” ระบบจะแสดงช่องทางในการเติมเงิน ดังนี้
1. เติมเงินผ่าน Banner Paotang Pay
- เลือกช่องทางการเติมเงิน กดปุ่ม “เป๋าตังเปย์”
- ระบุจำนวนเงิน จากนั้นกดยืนยัน
- ตรวจสอบจำนวนเงินที่ต้องการเติม จากนั้นกด “ยืนยันการเติมเงิน”
- ใส่รหัส PIN 6 หลัก
- ทำรายการสำเร็จ สลิปการเติมเงินจะบันทึกโดยอัตโนมัติ
2. เติมเงินผ่าน Banner Krungthai NEXT
- เลือกช่องทางการเติมเงิน กดปุ่ม “Krungthai NEXT”
- ระบบจะนำไปสู่ แอปฯ Krungthai NEXT
- ระบุรหัส PIN 6 หลังของ Krungthai NEXT
- ระบุจำนวนเงิน เลขที่ G Wallet ระบบจะกรอกให้อัตโนมัติ
- ตรวจสอบจำนวนเงินที่ต้องการเติม จากนั้นกด “ยืนยัน”
- ทำรายการสำเร็จ สลิปการเติมเงินจะบันทึกโดยอัตโนมัติ
3. เติมเงินผ่าน Banner บัญชีกรุงไทย
- เลือกช่องทางการเติมเงิน กดปุ่ม “บัญชีกรุงไทย”
- ระบุจำนวนเงิน จากนั้นกดยืนยัน
- ตรวจสอบจำนวนเงินที่ต้องการเติม จากนั้นกด “ยืนยันการเติมเงิน”
- ใส่รหัส PIN 6 หลัก
- ทำรายการสำเร็จ สลิปการเติมเงินจะบันทึกโดยอัตโนมัติ
4. เติมเงินผ่าน Mobile Banking ธนาคารต่าง ๆ
- เลือกวิธีการเติมเงินผ่านธนาคาร กดเลือกโลโก้ธนาคารที่ต้องการเติม
- เลือก “แอปฯ … (ธนาคารที่เลือก)”
- กด “เปิดแอปฯ … (ธนาคารที่เลือก)”
- เข้าแอปฯธนาคารที่ต้องการเติมเงิน
- เลือกเมนู “เติมเงิน G Wallet หรือ e-Wallet”
- กดค้างเพื่อวางหมายเลข G Wallet 15 หลัก จากนั้นระบุจำนวนเงิน
- ตรวจสอบจำนวนเงินที่ต้องการเติม จากนั้นกด “ยืนยัน”
- ใส่รหัส PIN 6 หลัก
- ทำรายการสำเร็จ สลิปการเติมเงินจะบันทึกโดยอัตโนมัติ
5. เติมเงินผ่าน QR พร้อมเพย์
- เลือกวิธีการเติมเงินผ่านธนาคาร กดเลือกโลโก้ธนาคารที่ต้องการเติม
- เลือก “QR พร้อมเพย์”
- สแกน QR เพื่อเติมเงินทันที หรือ กดบันทึกเพื่อเติมเงินภายหลัง
- เข้าแอปฯธนาคารที่ต้องการเติมเงิน
- เลือก “สแกน” กดปุ่ม “เปิดอัลบั้มรูป” เพื่อเลือก QR Code ที่เก็บไว้
- ระบุจำนวนเงิน ตรวจสอบจำนวนเงินที่ต้องการเติม จากนั้นกด “ยืนยัน”
- ใส่รหัส PIN 6 หลัก
- ทำรายการสำเร็จ สลิปการเติมเงินจะบันทึกโดยอัตโนมัติ
6. เติมเงินผ่าน Krungthai ATM
- สอดบัตร ATM จากนั้นใส่รหัสบัตร
- เลือกเมนู “เติมเงิน” จากนั้นเลือก “เติมเงิน พร้อมเพย์”
- เลือกประเภทบัญชีในบัตร
- ระบุเลข G Wallet ID 15 หลัก จากนั้นระบุจำนวนเงิน
- ตรวจสอบจำนวนเงินที่ต้องการเติม จากนั้นกด “ตกลง”
- ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดอีกครั้ง จากนั้นกด “ตกลง” ยืนยันรายการ
- ทำรายการสำเร็จ กดปุ่ม “ไม่ต้องการ” จากนั้นหยิบบัตรออก
อ้างอิงจาก: www.คนละครึ่งพลัส.com
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “อนุทิน” เผย คนละครึ่งพลัส มีเฟส 2 หลัง 20 ล้านสิทธิหมดเกลี้ยง
- สิทธิ์ คนละครึ่งพลัส เติมเงิน G-Wallet ในแอปฯ เป๋าตังเท่าไหร่ ให้ใช้วงเงินครบทุกบาท
- เต็มอีกแล้ว! ลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” รอบเก็บตก สิทธิหมดเกลี้ยงภายไม่กี่ชั่วโมง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: