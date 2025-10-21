การเงินเศรษฐกิจ

เปิดคู่มือ วิธีเติมเงินเข้า G-Wallet ทุกช่องทาง เตรียมพร้อมก่อนใช้ “คนละครึ่งพลัส”

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 ต.ค. 2568 16:42 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2568 16:42 น.
61
เปิดวิธีเติมเงินเข้า G-Wallet บนแอปฯ เป๋าตัง ฉบับจับมือทำ ทั้งผ่าน Mobile Banking, QR Code, และตู้ ATM เตรียมพร้อมก่อนใช้จ่าย 29 ต.ค. นี้

หลังจากที่โครงการ คนละครึ่งพลัส ได้ปิดลงทะเบียนเนื่องจากมีผู้รับสิทธิ์ครบ 20 ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่สำคัญสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทุกคน คือการเติมเงินเข้า G-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเริ่มใช้จ่ายได้ในวันที่ 29 ตุลาคมนี้

เนื่องจากโครงการ คนละครึ่งพลัส เป็นการร่วมจ่ายคนละ 50% ระหว่างรัฐและประชาชน ดังนั้น ผู้ใช้สิทธิ์จำเป็นต้องมีเงินส่วนตัวอยู่ใน G-Wallet ก่อนจึงจะสามารถใช้จ่ายได้ บทความนี้ได้รวบรวมช่องในการเติมเงินเข้า G-Wallet มาให้ครบถ้วน

ช่องทางเติมเงินเข้า G-Wallet

เริ่มแรกเข้าแอปฯ “เป๋าตัง” จากนั้นเลือกเมนู “G Wallet” และกดปุ่ม “เติมเงินเข้า G Wallet” ระบบจะแสดงช่องทางในการเติมเงิน ดังนี้

1. เติมเงินผ่าน Banner Paotang Pay

  • เลือกช่องทางการเติมเงิน กดปุ่ม “เป๋าตังเปย์”
  • ระบุจำนวนเงิน จากนั้นกดยืนยัน
  • ตรวจสอบจำนวนเงินที่ต้องการเติม จากนั้นกด “ยืนยันการเติมเงิน”
  • ใส่รหัส PIN 6 หลัก
  • ทำรายการสำเร็จ สลิปการเติมเงินจะบันทึกโดยอัตโนมัติ
อินโฟกราฟิกสรุป 4 ช่องทางการเติมเงินเข้า G-Wallet
ภาพจาก: คนละครึ่งพลัส

2. เติมเงินผ่าน Banner Krungthai NEXT

  • เลือกช่องทางการเติมเงิน กดปุ่ม “Krungthai NEXT”
  • ระบบจะนำไปสู่ แอปฯ Krungthai NEXT
  • ระบุรหัส PIN 6 หลังของ Krungthai NEXT
  • ระบุจำนวนเงิน เลขที่ G Wallet ระบบจะกรอกให้อัตโนมัติ
  • ตรวจสอบจำนวนเงินที่ต้องการเติม จากนั้นกด “ยืนยัน”
  • ทำรายการสำเร็จ สลิปการเติมเงินจะบันทึกโดยอัตโนมัติ
ภาพจาก: คนละครึ่งพลัส

3. เติมเงินผ่าน Banner บัญชีกรุงไทย

  • เลือกช่องทางการเติมเงิน กดปุ่ม “บัญชีกรุงไทย”
  • ระบุจำนวนเงิน จากนั้นกดยืนยัน
  • ตรวจสอบจำนวนเงินที่ต้องการเติม จากนั้นกด “ยืนยันการเติมเงิน”
  • ใส่รหัส PIN 6 หลัก
  • ทำรายการสำเร็จ สลิปการเติมเงินจะบันทึกโดยอัตโนมัติ
ภาพจาก: คนละครึ่งพลัส

4. เติมเงินผ่าน Mobile Banking ธนาคารต่าง ๆ

  • เลือกวิธีการเติมเงินผ่านธนาคาร กดเลือกโลโก้ธนาคารที่ต้องการเติม
  • เลือก “แอปฯ … (ธนาคารที่เลือก)”
  • กด “เปิดแอปฯ … (ธนาคารที่เลือก)”
  • เข้าแอปฯธนาคารที่ต้องการเติมเงิน
  • เลือกเมนู “เติมเงิน G Wallet หรือ e-Wallet”
  • กดค้างเพื่อวางหมายเลข G Wallet 15 หลัก จากนั้นระบุจำนวนเงิน
  • ตรวจสอบจำนวนเงินที่ต้องการเติม จากนั้นกด “ยืนยัน”
  • ใส่รหัส PIN 6 หลัก
  • ทำรายการสำเร็จ สลิปการเติมเงินจะบันทึกโดยอัตโนมัติ
ภาพจาก: คนละครึ่งพลัส
ภาพจาก: คนละครึ่งพลัส

5. เติมเงินผ่าน QR พร้อมเพย์

  • เลือกวิธีการเติมเงินผ่านธนาคาร กดเลือกโลโก้ธนาคารที่ต้องการเติม
  • เลือก “QR พร้อมเพย์”
  • สแกน QR เพื่อเติมเงินทันที หรือ กดบันทึกเพื่อเติมเงินภายหลัง
  • เข้าแอปฯธนาคารที่ต้องการเติมเงิน
  • เลือก “สแกน” กดปุ่ม “เปิดอัลบั้มรูป” เพื่อเลือก QR Code ที่เก็บไว้
  • ระบุจำนวนเงิน ตรวจสอบจำนวนเงินที่ต้องการเติม จากนั้นกด “ยืนยัน”
  • ใส่รหัส PIN 6 หลัก
  • ทำรายการสำเร็จ สลิปการเติมเงินจะบันทึกโดยอัตโนมัติ
ภาพจาก: คนละครึ่งพลัส
ภาพจาก: คนละครึ่งพลัส

6. เติมเงินผ่าน Krungthai ATM

  • สอดบัตร ATM จากนั้นใส่รหัสบัตร
  • เลือกเมนู “เติมเงิน” จากนั้นเลือก “เติมเงิน พร้อมเพย์”
  • เลือกประเภทบัญชีในบัตร
  • ระบุเลข G Wallet ID 15 หลัก จากนั้นระบุจำนวนเงิน
  • ตรวจสอบจำนวนเงินที่ต้องการเติม จากนั้นกด “ตกลง”
  • ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดอีกครั้ง จากนั้นกด “ตกลง” ยืนยันรายการ
  • ทำรายการสำเร็จ กดปุ่ม “ไม่ต้องการ” จากนั้นหยิบบัตรออก
ภาพจาก: คนละครึ่งพลัส
ภาพจาก: คนละครึ่งพลัส
ภาพจาก: คนละครึ่งพลัส

อ้างอิงจาก: www.คนละครึ่งพลัส.com

