อาลัย นริศร ทองธิราช อดีต สส.เพื่อไทย หัวใจล้มเหลว เสียชีวิตในวัย 65 ปี

นริศร ทองธิราช อดีต สส.สกลนคร 2 สมัย เสียชีวิตในวัย 65 ปี

อาลัย ‘นริศร ทองธิราช’ อดีต สส.สกลนคร 2 สมัย ชาติไทย-เพื่อไทย หัวใจล้มเหลว เสียชีวิตอย่างสงบ สิริอายุ 65 ปี ย้อนเส้นทางการเมืองก่อนเป็นที่รู้จักในระดับชาติ

วงการการเมืองเศร้ากรณีข่าวการสูญเสียของ นายนริศร ทองธิราช อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร สิริรวมอายุ 65 ปี นายนริศรถือเป็นนักการเมืองที่มีประสบการณ์โชกโชนผ่านเส้นทางการเมืองมาอย่างยาวนานทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

เส้นทางชีวิตทางการเมืองของนายนริศร เริ่มต้นจากการเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ก่อนจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งประธานสภาฯ ในปี พ.ศ. 2544 ได้รับเลือกตั้งเป็น สส.สกลนคร เป็นครั้งแรกในนามพรรคชาติไทย แต่พ่ายแพ้การเลือกตั้งให้กับคู่แข่งเดิมในปี พ.ศ. 2548 กระทั่งในปี พ.ศ. 2549 ได้รับเลือกตั้งเป็น สว.สกลนคร จากนั้นกลับมาได้รับเลือกตั้งอีกครั้งในฐานะสส.สกลนคร สังกัดพรรคเพื่อไทย ปี พ.ศ. 2554

ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 ชื่อของนายนริศรกลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้ง หลังถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กดบัตรแสดงตนอิเล็กทรอนิกส์แทน สส.คนอื่น ในระหว่างการประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนำไปสู่จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตทางการเมืองของเขา

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ลงมติถอดถอนเขาออกจากตำแหน่ง ทำให้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี จากนั้นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้มีคำพิพากษาในคดีดังกล่าว ให้ จำคุก 16 เดือน โดยไม่รอลงอาญา ในวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2566

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

