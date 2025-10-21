เต็มอีกแล้ว! ลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” รอบเก็บตก สิทธิหมดเกลี้ยงภายไม่กี่ชั่วโมง

ปิดลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” รอบเก็บตก 3 แสนกว่าสิทธิแล้ว ภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังเปิดให้ลงทะเบียน หลังมีผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติ
21 ตุลาคม 2568 สำหรับโครงการ คนละครึ่ง พลัส หลังจากที่การลงทะเบียน 20 ล้านสิทธิ์เต็มไปอย่างรวดเร็วเมื่อวานนี้ (20 ต.ค.) ล่าสุดในช่วงเช้าวันนี้ กระทรวงการคลังได้เปิดให้มีการลงทะเบียนในรอบเก็บตกอีกครั้ง ปรากฏว่าสิทธิที่เหลืออยู่ได้หมดลงอย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่นาที
โดยเมื่อเวลาประมาณ 07.15 น. ของวันนี้ เว็บไซต์โครงการยังคงแสดงจำนวนสิทธิ์คงเหลืออยู่ที่ 28,887 สิทธิ หลังจากนั้นเพียงไม่นาน เว็บไซต์ www.คนละครึ่งพลัส.com ก็ได้ขึ้นข้อความว่า “มีผู้ลงทะเบียนครบตามวงเงินสิทธิ” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในรอบเก็บตกนั้นมีสิทธิคงเหลือเนื่องจากมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ ดังนั้นจึงเหลือสิทธิให้ลงทะเบียนในรอบเก็บตกก่อนหน้าทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 300,000 สิทธิ
การลงทะเบียนรอบเก็บตกในวันนี้ยังคงใช้ช่องทางเดิมผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยผู้ที่สนใจต้องกดรับสิทธิ์ผ่านแบนเนอร์ของโครงการและยืนยันตัวตน ซึ่งสิทธิที่หมดลงอย่างรวดเร็วนั้นแสดงให้เห็นถึงความต้องการของประชาชนที่ยังคงมีอยู่เป็นจำนวนมาก
สำหรับสาเหตุที่มีสิทธิ์คงเหลือกลับมาให้ลงทะเบียนใหม่นั้น นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เกิดจากการที่กระทรวงการคลังได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนในรอบแรกแล้วพบว่ามีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ทำให้มีวงเงินงบประมาณเหลือกลับมานั่นเอง
เปิดคุณสมบัติที่หลายคน “ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสไม่ผ่าน”
สำหรับผู้ที่พลาดสิทธิ์ในครั้งนี้ หรือผู้ที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังอยู่ในสถานะ “รอผล” ควรตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองอีกครั้ง เนื่องจากโครงการ “คนละครึ่งพลัส” มีเงื่อนไขที่เข้มงวดกว่าโครงการในอดีต
คุณสมบัติทั่วไป
- อายุ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
- ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ณ วันที่ 1 ต.ค. 68)
- ไม่เคยถูกระงับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟส 1-5
เงื่อนไขสำคัญ “การยื่นภาษี”
- ผู้ลงทะเบียนจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90, 91, หรือ 95) ของปีภาษี 2567 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2568 เท่านั้น ซึ่งเงื่อนไขนี้เป็นส่วนสำคัญที่ใช้ในการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์ และอาจเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้มีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติในรอบแรก
