นิวคาสเซิล พบ เบนฟิก้า ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

21 ตุลาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 3 ระหว่าง นิวคาสเซิล พบ เบนฟิก้า ที่สนาม เซนต์ เจมส์ พาร์ค เวลา 02:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก นิวคาสเซิล VS เบนฟิก้า ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 3
- แมตช์การแข่งขัน : นิวคาสเซิล พบ เบนฟิก้า
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2568 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
- สนาม : เซนต์ เจมส์ พาร์ค
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 5
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
นิวคาสเซิล
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพสาลิกาดง ของกุนซือ เอ็ดดี้ ฮาว จะยังไม่มีชื่อของ โยอัน วิสซ่า, ติโน่ ลิฟราเมนโต้ และ ลูอิส ฮอลล์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น นิค โป๊ป พร้อมกองหลัง 4 คน คีแรน ทริปเปียร์, สเวน บ็อตแมน, มาลิค เธียว, แดน เบิร์น แดนกลางเป็น บรูโน่ กีมาไรส์, ซานโดร โตนาลี่, โจลินตอน ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ จาค็อบ เมอร์ฟี่ย์, แอนโธนี่ กอร์ดอน และ นิค โวลเทอมาเดอ
เบนฟิก้า
ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ โชเซ่ มูรินโญ่ จะยังไม่มีชื่อของ มานู ซิลวา, อเล็กซานเดอร์ บาห์ และ บรูม่า ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อนาโตลีย์ ทรูบิน พร้อมกองหลัง 4 คน อามาร์ เดดิช, นิโคลัส โอตาเมนดี้, อันโตนิโอ ซิลวา, ซามูเอล ดาห์ล แดนกลางเป็น ริชาร์ด ริออส, เอ็นโซ่ บาร์เรเนชี แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โดดี้ ลูเกบากิโอ, เฮออร์ฮี ซูดาคอฟ, เฟรดริค เออร์สเนส ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น วานเจลิส พาฟลิดิส
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ นิวคาสเซิล – เบนฟิก้า
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 26/07/22 เบนฟิก้า 3-2 นิวคาสเซิล (กระชับมิตร)
- 11/04/13 นิวคาสเซิล 1-1 เบนฟิก้า (ยูโรปา ลีก)
- 04/04/13 เบนฟิก้า 3-1 นิวคาสเซิล (ยูโรป้า ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
นิวคาสเซิล
- 18/10/25 แพ้ ไบรท์ตัน 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 05/10/25 ชนะ ฟอเรสต์ 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 01/10/25 ชนะ ยูเนี่ยน แซงต์-จิลลัวส์ 4-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 28/09/25 แพ้ อาร์เซนอล 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 24/09/25 ชนะ แบรดฟอร์ด 4-1 (คาราบาว คัพ)
เบนฟิก้า
- 17/10/25 ชนะ ชาเวส 2-0 (โปรตุเกส คัพ)
- 05/10/25 เสมอ ปอร์โต้ 0-0 (ปรีไมรา ลีกา)
- 30/09/25 แพ้ เชลซี 0-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 26/09/25 ชนะ กิล บิเซนเต้ 2-1 (ปรีไมรา ลีกา)
- 23/09/25 เสมอ ริโอ อาฟ 1-1 (ปรีไมรา ลีกา)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
นิวคาสเซิล (4-3-3) : นิค โป๊ป (GK) – คีแรน ทริปเปียร์, สเวน บ็อตแมน, มาลิค เธียว, แดน เบิร์น – บรูโน่ กีมาไรส์, ซานโดร โตนาลี่, โจลินตอน – จาค็อบ เมอร์ฟี่ย์, นิค โวลเทอมาเดอ, แอนโธนี่ กอร์ดอน
เบนฟิก้า (4-2-3-1) : อนาโตลีย์ ทรูบิน (GK) – อามาร์ เดดิช, นิโคลัส โอตาเมนดี้, อันโตนิโอ ซิลวา, ซามูเอล ดาห์ล – ริชาร์ด ริออส, เอ็นโซ่ บาร์เรเนชี – โดดี้ ลูเกบากิโอ, เฮออร์ฮี ซูดาคอฟ, เฟรดริค เออร์สเนส – วานเจลิส พาฟลิดิส
Thaiger ทายผลบอล นิวคาสเซิล 1-1 เบนฟิก้า
ติดตาม The Thaiger บน Google News: