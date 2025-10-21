ข่าวกีฬาฟุตบอล

นิวคาสเซิล พบ เบนฟิก้า ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

21 ตุลาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 3 ระหว่าง นิวคาสเซิล พบ เบนฟิก้า ที่สนาม เซนต์ เจมส์ พาร์ค เวลา 02:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก นิวคาสเซิล VS เบนฟิก้า ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 3
  • แมตช์การแข่งขัน : นิวคาสเซิล พบ เบนฟิก้า
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2568 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
  • สนาม : เซนต์ เจมส์ พาร์ค
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 5
Credit : Sport Lisboa e Benfica

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

นิวคาสเซิล

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพสาลิกาดง ของกุนซือ เอ็ดดี้ ฮาว จะยังไม่มีชื่อของ โยอัน วิสซ่า, ติโน่ ลิฟราเมนโต้ และ ลูอิส ฮอลล์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น นิค โป๊ป พร้อมกองหลัง 4 คน คีแรน ทริปเปียร์, สเวน บ็อตแมน, มาลิค เธียว, แดน เบิร์น แดนกลางเป็น บรูโน่ กีมาไรส์, ซานโดร โตนาลี่, โจลินตอน ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ จาค็อบ เมอร์ฟี่ย์, แอนโธนี่ กอร์ดอน และ นิค โวลเทอมาเดอ

Credit : Newcastle United

เบนฟิก้า

ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ โชเซ่ มูรินโญ่ จะยังไม่มีชื่อของ มานู ซิลวา, อเล็กซานเดอร์ บาห์ และ บรูม่า ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อนาโตลีย์ ทรูบิน พร้อมกองหลัง 4 คน อามาร์ เดดิช, นิโคลัส โอตาเมนดี้, อันโตนิโอ ซิลวา, ซามูเอล ดาห์ล แดนกลางเป็น ริชาร์ด ริออส, เอ็นโซ่ บาร์เรเนชี แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โดดี้ ลูเกบากิโอ, เฮออร์ฮี ซูดาคอฟ, เฟรดริค เออร์สเนส ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น วานเจลิส พาฟลิดิส

Credit : Sport Lisboa e Benfica

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ นิวคาสเซิล – เบนฟิก้า

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • 26/07/22 เบนฟิก้า 3-2 นิวคาสเซิล (กระชับมิตร)
  • 11/04/13 นิวคาสเซิล 1-1 เบนฟิก้า (ยูโรปา ลีก)
  • 04/04/13 เบนฟิก้า 3-1 นิวคาสเซิล (ยูโรป้า ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

นิวคาสเซิล

  • 18/10/25 แพ้ ไบรท์ตัน 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 05/10/25 ชนะ ฟอเรสต์ 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 01/10/25 ชนะ ยูเนี่ยน แซงต์-จิลลัวส์ 4-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 28/09/25 แพ้ อาร์เซนอล 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 24/09/25 ชนะ แบรดฟอร์ด 4-1 (คาราบาว คัพ)

เบนฟิก้า

  • 17/10/25 ชนะ ชาเวส 2-0 (โปรตุเกส คัพ)
  • 05/10/25 เสมอ ปอร์โต้ 0-0 (ปรีไมรา ลีกา)
  • 30/09/25 แพ้ เชลซี 0-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 26/09/25 ชนะ กิล บิเซนเต้ 2-1 (ปรีไมรา ลีกา)
  • 23/09/25 เสมอ ริโอ อาฟ 1-1 (ปรีไมรา ลีกา)
Credit : Newcastle United

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

นิวคาสเซิล (4-3-3) : นิค โป๊ป (GK) – คีแรน ทริปเปียร์, สเวน บ็อตแมน, มาลิค เธียว, แดน เบิร์น – บรูโน่ กีมาไรส์, ซานโดร โตนาลี่, โจลินตอน – จาค็อบ เมอร์ฟี่ย์, นิค โวลเทอมาเดอ, แอนโธนี่ กอร์ดอน

เบนฟิก้า (4-2-3-1) : อนาโตลีย์ ทรูบิน (GK) – อามาร์ เดดิช, นิโคลัส โอตาเมนดี้, อันโตนิโอ ซิลวา, ซามูเอล ดาห์ล – ริชาร์ด ริออส, เอ็นโซ่ บาร์เรเนชี – โดดี้ ลูเกบากิโอ, เฮออร์ฮี ซูดาคอฟ, เฟรดริค เออร์สเนส – วานเจลิส พาฟลิดิส

Credit : Sport Lisboa e Benfica

Thaiger ทายผลบอล นิวคาสเซิล 1-1 เบนฟิก้า

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

