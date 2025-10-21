การเงินเศรษฐกิจ

สิทธิ์ คนละครึ่งพลัส เติมเงิน G-Wallet ในแอปฯ เป๋าตังเท่าไหร่ ให้ใช้วงเงินครบทุกบาท

GIFT T.เผยแพร่: 21 ต.ค. 2568 10:00 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2568 09:29 น.
สิทธิ์ คนละครึ่งพลัส เติมเงิน G-Wallet ในแอปฯ เป๋าตังเท่าไหร่ เพื่อใช้วงเงินครบทุกบาท

ไขข้อสงสัย ผู้ได้รับสิทธิ์ ‘คนละครึ่งพลัส’ ต้องเติมเงินเข้า G-Wallet ในแอปฯ เป๋าตังเท่าไหร่ เพื่อให้สามารถใช้วงเงินที่รัฐบาลให้มาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

หลังจากที่ประชาชนได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งพลัส” และเริ่มทยอยได้รับสิทธิ์กันแล้ว คำถามสำคัญที่หลายคนสงสัยตามมาก็คือ “เราต้องเติมเงินเข้า G-Wallet ในแอปฯ เป๋าตัง เป็นจำนวนเท่าไหร่?” เพื่อที่จะสามารถใช้วงเงินที่รัฐบาลให้มาได้อย่างคุ้มค่าที่สุด วันนี้เรามีคำตอบ พร้อมยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายขึ้น ดังนี้

หลักการของโครงการ คนละครึ่งพลัส คือ รัฐบาลและประชาชนจะร่วมกันจ่ายในสัดส่วน 50:50 ดังนั้น หากต้องการใช้วงเงินที่รัฐให้มาจนหมดเกลี้ยง ประชาชนจะต้องเติมเงินของตัวเองเข้าไปใน G-Wallet เป็นจำนวนเท่ากันกับสิทธิ์ที่ได้รับ ดังนี้

  • กลุ่มคนทั่วไป (ได้รับสิทธิ์ 2,000 บาท) ต้องเติมเงินของตัวเอง 2,000 บาท เพื่อให้มีวงเงินใช้จ่ายรวมทั้งหมด 4,000 บาท
  • กลุ่มผู้เสียภาษี (ได้รับสิทธิ์ 2,400 บาท) ต้องเติมเงินของตัวเอง 2,400 บาท เพื่อให้มีวงเงินใช้จ่ายรวมทั้งหมด 4,800 บาท

สิ่งสำคัญ คือ ในแต่ละวัน รัฐบาลจะช่วยจ่ายให้สูงสุดไม่เกิน 200 บาท ยกตัวอย่างเช่น “หากซื้อของราคา 550 บาท รัฐจะช่วยจ่าย 200 บาท ส่วนที่เหลืออีก 350 บาท เราจะต้องจ่ายเองจากเงินที่เราเติมเข้าไปใน G-Wallet ผ่านแอปฯ เป๋าตัง”

ทั้งนี้ ประชาชนไม่จำเป็นต้องใช้วงเงินให้หมดเกลี้ยง สามารถเลือกใช้จ่ายได้ตามความจำเป็นเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพในแต่ละวัน

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

