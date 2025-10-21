รมว.กลาโหม ยื่นคำขาดเขมร หากประชุมล่ม นายกฯ ไม่ลงนามสันติภาพ ไม่มีครั้งต่อไปแล้ว
“พล.อ.ณัฐพล” ยื่นคำขาด หากถก GBC กับเขมรล่ม จะเป็นครั้งสุดท้าย ไม่ประชุมให้เปลืองภาษีอีก และนายกฯ จะไม่ลงนามสันติภาพ ลั่นอะไรจะเกิดก็ต้องเกิด
21 ตุลาคม 2568 พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา (GBC) ที่จะมีขึ้นที่ประเทศมาเลเซีย โดยส่งสัญญาณว่า หากการประชุมครั้งนี้ไม่ประสบความสำเร็จ จะไม่มีการจัดประชุมให้สิ้นเปลืองงบประมาณอีกต่อไป
พล.อ.ณัฐพล เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการหารือต่อเนื่องจากครั้งก่อนๆ เพื่อลงรายละเอียดใน 4 ประเด็นหลักที่ยังตกลงกันไม่ได้ โดยความคาดหวังต่อความสำเร็จอยู่ที่ 50:50 ซึ่งหากการเจรจาเป็นไปด้วยดีก็จะนำไปสู่สันติวิธี แต่หากกัมพูชาไม่ให้ความร่วมมือในการกำหนดแผนปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน และจะไม่มีการลงนามในข้อตกลงสันติภาพระหว่างนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศอย่างแน่นอน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำว่า นโยบายของรัฐบาลไทยคือการแก้ปัญหาตามขั้นตอนและกติกาสากล แต่หากพยายามถึงที่สุดแล้วกัมพูชายังไม่ให้ความร่วมมือ ประเทศไทยก็มีศักดิ์ศรีและพร้อมจะรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น โดยกล่าวว่า “อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด”
นอกจากนี้ พล.อ.ณัฐพล ยังกล่าวถึงการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (JBC) ว่าจะมีการหารือเรื่องพื้นที่ที่อยู่นอกเขตอ้างสิทธิ์ทับซ้อน ซึ่งถือเป็นอธิปไตยของไทย เช่น กรณีบ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยจะเร่งรัดให้กัมพูชากำหนดแผนอพยพคนของตนเองออกจากพื้นที่ดังกล่าว หากกัมพูชาไม่ยอมเจรจาในประเด็นนี้ ประเทศไทยก็จะไม่สนใจเช่นกัน และจะยึดตามแนวเขตของไทย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- โฆษกเขมร โต้พื้นที่พิพาท “เปรยจัน-จกเจย” ไม่ใช่อธิปไตยไทย ย้ำต้องจบที่ JBC เท่านั้น
- กัมพูชา ส่งจดหมายถึงผู้ว่า ขอรอผลประชุม JBC อ้างชาวเขมรอยู่มานาน
- กัมพูชา ฟ้องสหภาพรัฐสภา สื่อไทยรายงานข่าว สร้างภาพเชิงลบกับเขมร
ติดตาม The Thaiger บน Google News: