ข่าว

กัมพูชา ฟ้องสหภาพรัฐสภา สื่อไทยรายงานข่าว สร้างภาพเชิงลบกับเขมร

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ต.ค. 2568 09:03 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2568 09:03 น.
68

เลขาธิการสหภาพรัฐสภา หรือ IPU แจ้ง วันนอร์ ว่า กัมพูชา กล่าวหาสื่อไทยรายงานข่าว สร้างภาพเชิงลบกับเขมร ชี้ไม่ควรปล่อยให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หรือ วันนอร์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ได้เข้าพบปะหารืออย่างไม่เป็นทางการกับ นายมาร์ติน จุนกอง เลขาธิการสหภาพรัฐสภา หรือ IPU ระหว่างร่วมประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 151 ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในช่วงเย็นของวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม ที่ห้อง S11 อาคารศูนย์การประชุมนานาชาติเจนีวา หรือ CiCG

ทั้งนี้ เนื้อหาของการพูดคุย นอกจากเป็นการพบปะกันฉันท์มิตรระหว่างประธานรัฐสภาไทย กับเลขาธิการ IPU ซึ่งเคยร่วมงานกันมาหลายครั้ง หลายเวทีแล้ว

ปรากฏว่าช่วงหนึ่งของการหารือ เลขาธิการ IPU ได้แจ้งกับประธานวันนอร์และคณะผู้แทนไทยว่า ผู้แทนรัฐสภาของกัมพูชาได้ขอเข้าพบกับตนเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม และได้พูดถึงความกังวลของกัมพูชาในประเด็นที่สื่อมวลชนไทยมีการรายงานข่าวเชิงลบกับกัมพูชาค่อนข้างมาก ทั้งๆ ที่กัมพูชาไม่ได้ต่อว่าหรือตำหนิใดๆ ต่อรัฐบาลไทยเลย แต่การรายงานข่าวของสื่อไทยกลับเป็นการตอบโต้ และทำให้เกิดภาพเชิงลบกับกัมพูชา

ด้วยเหตุนี้กัมพูชาจึงฝากผ่านเลขาธิการ IPU ให้สื่อสารกับผู้แทนรัฐสภาไทยว่า จะตกลงแก้ปัญหานี้อย่างไร เพราะการรายงานข่าวและการใช้ภาษาก็เป็นสะพานสร้างสันติภาพระหว่างกันได้เหมือนกัน ไม่ควรปล่อยให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น

นายมาร์ติน กล่าวต่อว่า เมื่อตนได้ทราบข้อมูลจากทางฝ่ายกัมพูชาแล้ว และได้หารือกับฝ่ายไทยในวันนี้ จึงมีข้อเสนอว่า ทั้งไทยและกัมพูชาน่าจะมาร่วมโต๊ะพูดคุยเจรจาหารือเพื่อหาทางออก และสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกัน โดยใช้ห้องประชุมที่กำลังนั่งกันอยู่นี้ คือ ห้อง S11 เป็นสถานที่พบปะ

โดย นายมาร์ติน เล่าว่า ห้องนี้มีความสำคัญมาก ถือเป็น “ห้องพิเศษ” ที่ใช้ในการเจรจาพูดคุยแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างประเทศมาแล้วหลายครั้ง เช่น เกาหลีเหนือ กับเกาหลีใต้ ก็คุยกันที่ห้องนี้ รวมถึงอาร์เมเนีย กับอาเซอร์ไบจาน ก็อยู่ในคิวที่จะพบปะกันที่ห้องประชุมนี้ด้วย (เป็นปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับดินแดน)

ฉะนั้นจึงอยากเสนอว่า ก่อนการประชุม IPU ครั้งนี้จะสิ้นสุดลง ขอให้ทางไทยและกัมพูชามาประชุมร่วมกัน และตนจะบริหารจัดการเตรียมการพูดคุยให้เกิดขึ้นด้วยดี

ด้าน ประธานวันนอร์ กล่าวตอบว่า ตนได้แสดงท่าทีในถ้อยแถลงที่ได้กล่าวต่อที่ประชุมใหญ่ IPU ไปแล้วว่าไทยสนับสนุนการเจรจา และพบปะพุดคุยกันเพื่อสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน

ส่วนข้อกังวลของกัมพูชาเรื่องสื่อมวลชนนั้น ขออธิบายว่า ประเทศไทยเป็นประเทศเสรี เราไม่สามารถควบคุมสื่อมวลชนได้ เรามีหน้าที่บอกความจริงต่อสื่อมวลชน แล้วสื่อก็จะไปนำเสนอตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งก็คิดว่าฝ่ายกัมพูชาก็ทำแบบนี้เช่นกัน แต่กัมพูชาอาจจะควบคุมสื่อได้มากกว่าไทยก็เป็นได้

สำหรับการเจรจาเพื่อแก้ไขข้อพิพาทระหว่างกันนั้น ประธานวันนอร์ อธิบายว่า ทั้งสองประเทศมีกลไกทวิภาคีร่วมกันอยู่ และได้พบปะพูดคุยกันบางระดับไปแล้ว โดยเฉพาะ GBC และมีข้อตกลงร่วมกันระดับหนึ่ง

นอกจากนั้น เมื่อเร็วๆ นี้ก็เพิ่งมีการพบปะกันของรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายที่ประเทศมาเลเซีย โดยมีผู้แทนจากจีนและสหรัฐอเมริการ่วมสังเกตการณ์ ผลการพูดคุยก็ได้ข้อสรุปว่า ทั้งสองฝ่ายจะปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากที่สุด

ส่วนข้อเสนอของเลขาธิการ IPU นั้น ประธานวันนอร์ บอกว่า ยินดีที่จะร่วมพบปะพูดคุยกับฝ่ายกัมพูชา แต่ขอให้เป็นขอบเขตของรัฐสภา จะไม่ไปละเมิดการทำงานของรัฐบาลทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะข้อตกลงหยุดยิงและกระบวนการอื่นๆ ซึ่งเป็นหน้าที่และการทำงานของฝ่ายบริหาร

ขณะที่ นายมาร์ติน เลขาธิการ IPU ตอบรับว่าสิ่งที่จะหารือกันระหว่างไทยกับกัมพูชา ระหว่างการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภานั้น จะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อสิ่งที่รัฐบาลของทั้งสองประเทศดำเนินการอยู่อย่างแน่นอน เจตนาของตนเพียงให้สมาชิกรัฐสภาของทั้งสองประเทศได้พูดคุยกัน ไม่ได้ต้องการสร้างช่องทางคู่ขนานให้เกิดขึ้นแต่อย่างใด

เลขาธิการ IPU บอกทิ้งท้ายว่า จะส่งคำเชิญไปทางกัมพูชา และแจ้งกลับทางฝ่ายไทย คาดว่าผู้แทนรัฐสภาของทั้งสองประเทศจะได้พบกันก่อนการประชุม IPU ครั้งที่ 151 จะปิดฉากลง

โอกาสนี้ ประธานวันนอร์ได้ขอให้ นายมาร์ติน ในฐานะเลขาธิการ IPU ช่วยสนับสนุนร่างข้อมติว่าด้วยการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามพรมแดน หรือ “สแกมเมอร์” ซึ่งไทยเตรียมเสนอเป็น “ระเบียบวาระเร่งด่วน” หรือ Emergency item เข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ IPU ในวันที่ 21 ตุลาคมนี้ด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ททท. กังวลปม “นางแบบเบลารุส” โดนลวงมาไทย ก่อนถูกฆ่าที่เมียนมา

1 นาที ที่แล้ว
รมว.กลาโหม ยื่นคำขาดเขมร หากประชุมล่ม นายกฯ ไม่ลงนามสันติภาพ ไม่มีครั้งต่อไปแล้ว ข่าวการเมือง

รมว.กลาโหม ยื่นคำขาดเขมร หากประชุมล่ม นายกฯ ไม่ลงนามสันติภาพ ไม่มีครั้งต่อไปแล้ว

13 นาที ที่แล้ว
รมว.แรงงานเกาหลีใต้ สวนกระแสสังคม ยันไม่ลดโควตาวีซ่าแรงงานเขมร โต้ปมอาชญากรรม ข่าวต่างประเทศ

รมว.แรงงานเกาหลีใต้ สวนกระแสสังคม ยันไม่ลดโควตาวีซ่าแรงงานเขมร โต้ปมอาชญากรรม

15 นาที ที่แล้ว
พ่อผีลูกหงส์แดง ข่าว

รีบไปดูไวรัลฮาลั่น พ่อผี-ลูกหงส์ ควันหลงลิเวอร์พูลแพ้แมนยูฯ 1-2 โฮหนัก “ขายดิอาสทำไม”

15 นาที ที่แล้ว
กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง 23 ต.ค. 2568 ข่าว

เช็กที่นี่ ทางด่วนฟรี วันปิยมหาราช 23 ต.ค.นี้ รวม 63 ด่าน

25 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” แจงความสัมพันธ์ “กัน จอมพลัง” คบกันเพื่อช่วยเหลือ ปชช.

35 นาที ที่แล้ว
เปิดปฏิทินวันหยุดเดือนตุลาคม 2568 พร้อมไขคำตอบ ทำไมบางบริษัทเอกชนไม่หยุด 23 ต.ค. ชี้กฎหมายแรงงานกำหนดแค่ขั้นต่ำ 13 วันต่อปี ข่าว

วันปิยมหาราช 23 ต.ค. 68 ทำไมเอกชนบางแห่งถึงไม่หยุด

38 นาที ที่แล้ว
Frank Ilett แฟนบอลแมนยูตัดผม ข่าว

ผลพวง 3 แต้มที่แอนฟิล์ ลุ้นต่อภารกิจชนะ 5 นัดรวด “ปีศาจแดง” เพื่อสาวกแอฟโฟรผู้ภักดี

42 นาที ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

วันขอเงินพระจันทร์ 21 ต.ค. 68 ฤกษ์ดีเรียกทรัพย์ คืนนี้เริ่มไหว้-สวดกี่โมง?

45 นาที ที่แล้ว
ช่างผมพัทยาแจ้งความ หลังถูก นทท. ญี่ปุ่นพยายามเปิดกางเกง ข่าว

ญี่ปุ่นเดือด นทท. ลวนลามช่างผมไทย เหยียดลูกค้า LGBTQ ทำอับอาย-จี้ลงโทษหนัก

54 นาที ที่แล้ว
เปิดภาพ อั้ม พัชราภา ประกบพระเอกในตำนาน โคจรเจอกันในรอบ 24 ปี บันเทิง

เปิดภาพ อั้ม พัชราภา ประกบพระเอกในตำนาน โคจรเจอกันในรอบ 24 ปี

55 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ซานาเอะ ทาคาอิจิ” จ่อเป็นนายกหญิงญี่ปุ่นคนแรก ลงคะแนนเสียงวันนี้

56 นาที ที่แล้ว
&quot;ฉลามจัส&quot; รับนอกใจ &quot;มิกซ์ เฉลิมศรี&quot; จริง ยอมรับผิดทุกอย่าง พร้อมขอโทษ FC ทำให้ผิดหวัง บันเทิง

“ฉลามจัส” รับนอกใจ “มิกซ์ เฉลิมศรี” จริง ยอมรับผิดทุกอย่าง พร้อมขอโทษ FC ทำให้ผิดหวัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำความรู้จัก &quot;วรภัค ธันยาวงษ์&quot; ประวัติไม่ธรรมดาของ อดีตผู้บริหารระดับสูงจากธนาคารกรุงไทย ที่นายกฯ อนุทิน ดึงตัวมาเป็น รมช.คลัง ในโควตาคนนอก ข่าว

ประวัติ วรภัค ธันยาวงษ์ อดีต ผจก.กรุงไทย นั่งเก้าอี้ รมช.คลัง โควตาคนนอก รบ.อนุทิน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“หมอหมู” เตือนท่านชาย เสพสื่อลามกมากไป ระวังหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียนมาสแกมเมอร์ kk park ข่าวต่างประเทศ

เบื้องหลังปฏิบัติการทลาย “KK Park” ลุ้นชะตากรรมกว่า 2000 ชีวิต โยงเมืองบาปริมชายแดน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เยอรมนี แนะประชาชนสำรองอาหาร เตือนโอกาสเกิดสงคราม หลังรัสเซียคุกคามยุโรปไม่หยุด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“วรภัค” ตอบสั้นๆ หากมีโอกาสจะแถลงข่าว ถูกโยงเป็น 1 ใน 7 เอี่ยวสแกมเมอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#039;โดม ปกรณ์ ลัม&#039; โต้กลับนางงามเขมร หลังถูกอ้าง &quot;ใช้สายตายั่วยวน&quot; บันเทิง

โดม ปกรณ์ โต้ นางงามกัมพูชา อ้างใช้สายตายั่วยวนจีบ เจ้าตัวสวนแรง ‘สวดครบทุกบท’

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิทธิ์ คนละครึ่งพลัส เติมเงิน G-Wallet ในแอปฯ เป๋าตังเท่าไหร่ เพื่อใช้วงเงินครบทุกบาท เศรษฐกิจ

สิทธิ์ คนละครึ่งพลัส เติมเงิน G-Wallet ในแอปฯ เป๋าตังเท่าไหร่ ให้ใช้วงเงินครบทุกบาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่าร้อนระอุ อินฟลูเอนเซอร์ดังเปิดใจเล่าพฤติกรรมอดีตคนรัก ทั้งปมหนี้รถ 6.7 แสน, แอบสะกิด ฟลุ๊ค กะล่อน และเรื่องราวจาก นาง ค. ที่ถูกบอกว่า คบมิกซ์เพื่อผลประโยชน์ บันเทิง

สรุปมหากาพย์! ดราม่า “มิกซี่” แฉวีรกรรม ฉลามจัส” อดีตแฟนหนุ่ม ทั้งเรื่องรถ ตำนานนางสะกิด ฮาเร็มลับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่เกตุ ตอบชัด หลังคนสงสัย คืนดีลูกสาว &quot;เจนนี่ รัชนก&quot; หรือยัง? ลั่น ไม่มีวันโกรธลูก แต่ตอนนี้ยังไม่ได้คุยกัน บันเทิง

แม่เกตุ ตอบแล้ว คืนดี เจนนี่ หรือยัง? ยัน แม่-ลูกไม่โกรธกัน แค่ ลิ้นกับฟัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบ ผจก.บาร์ญี่ปุ่น บังคับ พนง. หลับนอนกับผู้ชาย 400 คน ใน 3 เดือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ไม่ทันใช้คนละครึ่ง! สิบล้อทับสยอง แม่สามีจุกอกเล่าสะใภ้ไปยืนยันสิทธิ 2 รอบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นอนุมัติขาย “ยาคุมฉุกเฉิน” ในร้านขายยาได้เป็นครั้งแรก ไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ต.ค. 2568 09:03 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2568 09:03 น.
68
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ททท. กังวลปม “นางแบบเบลารุส” โดนลวงมาไทย ก่อนถูกฆ่าที่เมียนมา

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2568
รมว.กลาโหม ยื่นคำขาดเขมร หากประชุมล่ม นายกฯ ไม่ลงนามสันติภาพ ไม่มีครั้งต่อไปแล้ว

รมว.กลาโหม ยื่นคำขาดเขมร หากประชุมล่ม นายกฯ ไม่ลงนามสันติภาพ ไม่มีครั้งต่อไปแล้ว

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2568
รมว.แรงงานเกาหลีใต้ สวนกระแสสังคม ยันไม่ลดโควตาวีซ่าแรงงานเขมร โต้ปมอาชญากรรม

รมว.แรงงานเกาหลีใต้ สวนกระแสสังคม ยันไม่ลดโควตาวีซ่าแรงงานเขมร โต้ปมอาชญากรรม

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2568

“ธรรมนัส” แจงความสัมพันธ์ “กัน จอมพลัง” คบกันเพื่อช่วยเหลือ ปชช.

เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2568
Back to top button