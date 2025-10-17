โฆษกเขมร โต้พื้นที่พิพาท “เปรยจัน-จกเจย” ไม่ใช่อธิปไตยไทย ย้ำต้องจบที่ JBC เท่านั้น
โฆษกเขมร โต้เดือด ยันพื้นที่พิพาทไม่ใช่อธิปไตยไทย อ้างหลักฐานสนธิสัญญาปี 1907 จี้ไทยหยุดการกระทำฝ่ายเดียวและแก้ปัญหาผ่านกลไก JBC เท่านั้น
17 ตุลาคม 2568 โฆษกรัฐบาลกัมพูชา ได้ออกแถลงปฏิเสธรายงานข่าวของสื่อไทยบางสำนักที่อ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่ทหารไทยว่า “พื้นที่ที่กองกำลังไทยเข้าไปคือดินแดนไทย” โดยยืนยันอย่างแข็งกร้าวว่าพื้นที่พิพาทในหมู่บ้านเปรยจันและจุกเจยเป็นอธิปไตยของกัมพูชา และเรียกร้องให้ไทยยุติการกระทำฝ่ายเดียว
แถลงการณ์ดังกล่าวมีขึ้นเพื่อตอบโต้การที่กองกำลังฝ่ายไทยได้เข้าไปติดตั้งรั้วลวดหนามและดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ดังกล่าวแต่เพียงฝ่ายเดียวเมื่อวันที่ 13 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งฝ่ายกัมพูชามองว่าเป็นการกระทำที่ยั่วยุและละเมิดข้อตกลงที่มีอยู่
โฆษกรัฐบาลกัมพูชาได้เน้นย้ำถึงหลักฐานทางกฎหมายระหว่างประเทศ โดยระบุว่าพรมแดนกัมพูชา-ไทยเป็นพรมแดนที่กำหนดขึ้นโดย อนุสัญญาปี 1904 และสนธิสัญญาปี 1907 พร้อมด้วยแผนที่มาตราส่วน 1:200,000 ซึ่งมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายและได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎบัตรสหประชาชาติ
ด้วยเหตุนี้ กัมพูชาจึงยืนยันว่าเขตแดนดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการกระทำของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เพียงฝ่ายเดียว
คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้ข้อตกลงทวิภาคี เป็นเพียงกลไกเดียวที่มีอำนาจในการสำรวจและปักปันเขตแดนระหว่างสองประเทศ ดังนั้น ในระหว่างที่ JBC ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ทั้งสองฝ่ายควรยึดมั่นในแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างสันติ
นอกจากนี้ยังได้เรียกร้องให้ฝ่ายไทยเคารพข้อตกลงที่มีอยู่ และปล่อยให้ JBC เป็นผู้แก้ไขปัญหา พร้อมทั้ง หลีกเลี่ยงการกระทำยั่วยุที่อาจทำให้สถานการณ์ตึงเครียดมากขึ้น
รัฐบาลกัมพูชาได้ปฏิเสธคำกล่าวอ้างหรือแถลงการณ์ใดๆ ของฝ่ายทหารไทย โดยให้เหตุผลว่า ฝ่ายทหารไม่มีอำนาจในการกำหนดเขตแดนของชาติ และคำประกาศดังกล่าวไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
แม้รัฐบาลกัมพูชาจะใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างสูงสุดภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงเพื่อป้องกันการปะทะ แต่ก็ขอยืนยันสิทธิ์อันแน่วแน่ในการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชา ตามกฎหมายระหว่างประเทศที่มีอยู่ทุกฉบับ
ที่มา: KHMER TIMES
