ข่าว

กัมพูชา ส่งจดหมายถึงผู้ว่า ขอรอผลประชุม JBC อ้างชาวเขมรอยู่มานาน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 09 ต.ค. 2568 15:03 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2568 15:03 น.
116
บ้านหนองจาน
ขอบคุณภาพจาก : Wassana Nanuam

ผู้ว่าจังหวัดบันเตียเมียนเจย ส่งจดหมายถึงผู้ว่าสระแก้ว ขอให้รอผลประชุม JBC ก่อน อ้างชาวเขมรอยู่บ้านหนองจานมานาน วอนยุติกิจกรรมที่จะทวีความตรึงเครียด

ผู้ว่าจังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชาส่งจดหมายถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เรื่อง “กรณีที่ฝ่ายปกครองจังหวัดสระแก้วคัดค้านการก่อสร้างที่พักชั่วคราวในพื้นที่รอบบริเวณชายแดน และได้นำประชาชนกัมพูชาไปรวมตัวกันในพื้นที่อ้างสิทธิ ณ จุดพิกัด TA 521230”

โดยในเอกสารระบุว่า “ตามที่มีรายละเอียดปรากฏในเรื่องและเอกสารอ้างอิงข้างต้น ข้าพเจ้าขอเรียนให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วทราบว่า พื้นที่ที่ทางจังหวัดสระแก้วได้คัดค้านนั้น อยู่ในเขตหมู่บ้านโชคชัย ตำบลออปิจาน อำเภอออจรูว์ จังหวัดบันเตียเมียนเจย ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนี้ ประชาชนชาวกัมพูชาได้อยู่อาศัย ทำกิน และใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นมาเป็นเวลานาน ก่อนการลงนามบันทึกความเข้าใจ ปี ค.ศ. 2000 (MOU43)

ในความหมายนี้ ฝ่ายบริหารจังหวัดบันเตียเมียนเจยขอชี้แจงว่า การจัดสร้างที่พักชั่วคราวดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในพื้นที่ ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์เผชิญหน้าในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันตนเองและป้องกันเหตุไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้น

อีกทั้ง ฝ่ายจังหวัดบันเตียเมียนเจยขอยืนยันอีกครั้งว่า การรวมตัวของประชาชนกัมพูชาในพื้นที่ดังกล่าว มีเป้าหมายเพียงเพื่อปกป้องที่ดิน นาข้าว และทรัพย์สินที่ชอบด้วยกฎหมายของตนเองเท่านั้น

นอกจากนี้ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่พักชั่วคราวดังกล่าว เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการกระทำ เช่น การลากตาข่าย การวางแหดัก การสร้างแนวรั้ว และการนำเครื่องกีดขวางต่าง ๆ มาติดตั้ง ซึ่งทำให้พวกเขาสูญเสียที่อยู่อาศัยถาวรและจำเป็นต้องอพยพมาอยู่ในพื้นที่นี้

ปัญหานี้แสดงให้เห็นถึง ความซับซ้อนและความยากลำบากในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ชายแดน ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการเคารพต่อข้อตกลงและหลักการที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้

พร้อมกันนี้ จังหวัดบันเตียเมียนเจยขอย้ำอีกครั้งว่า ทั้งสองจังหวัดไม่มีอำนาจในการกำหนดเส้นเขตแดนในพื้นที่ที่ยังไม่ได้ปักปันเขตแดนอย่างเป็นทางการ

ภายใต้บันทึกความเข้าใจ MOU ปี 2000 และตามบันทึกการประชุมพิเศษของคณะกรรมาธิการชายแดนทั่วไปกัมพูชา–ไทย (GBC) เมื่อวันที่ 10 กันยายน ค.ศ. 2025 ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันว่าจะ คงไว้ซึ่งสถานะเดิม จนกว่างานปักปันเขตแดนจะแล้วเสร็จ

ฝ่ายบริหารจังหวัดบันเตียมีนเจย ขอแสดงจุดยืนว่า จะเคารพต่อข้อตกลงร่วมกันระหว่างทั้งสองประเทศ ซึ่งหมายความว่า จะรอผลการประชุมของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC)

ในความหมายนี้ เพื่อบรรเทาและลดความตึงเครียด รวมทั้งรอการแก้ไขจากคณะกรรมาธิการ JBC ฝ่ายบริหารของทั้งสองจังหวัดจะยังคงประสานงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่ด้วยสันติวิธี รวมถึง ยุติกิจกรรมใด ๆ ที่อาจขยายขอบเขตของข้อพิพาทหรือเพิ่มความตึงเครียด

ด้วยเหตุนี้ จึงขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้โปรดทราบ และโปรดอดทนรอการแก้ไขจาก คณะกรรมาธิการผสมว่าด้วยการปักปันเขตแดนทางบก (JBC) กัมพูชา–ไทย ให้แล้วเสร็จ

ในระหว่างรอการดำเนินงานดังกล่าว จึงขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้โปรดให้ความร่วมมือ ในมิตรภาพและเจตนารมณ์ของความเป็นเพื่อนบ้านที่ดี เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความตึงเครียดหรือผลกระทบด้านลบต่อทั้งสองฝ่าย”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หมอเตือนภัย! นอนน้อย ทำสมองหด เทียบเท่าคนแก่ขึ้น 7 ปี เสี่ยงอัลไซเมอร์ สุขภาพและการแพทย์

หมอเตือนภัย! นอนน้อย ทำสมองหด เทียบเท่าคนแก่ขึ้น 7 ปี เสี่ยงอัลไซเมอร์

4 นาที ที่แล้ว
หลุดผลชันสูตรอวี๋เหมิงหลง ไม่ใช่การตกตึก ถูกทำร้าย-ล่วงละเมิดทางเพศก่อนตาย บันเทิง

หลุดผลชันสูตร อวี๋เหมิงหลง ถูกทรมานหนัก จมูกหัก-ฟันหน้าหลุด พบรอยล่วงละเมิด

9 นาที ที่แล้ว
พ่อแม่ห้ามไม่ฟัง! เด็กชายวัย 15 ว่ายน้ำไม่เป็น กระโดดเล่นน้ำตามเพื่อน สุดท้ายจมดับ ข่าวต่างประเทศ

พ่อแม่ห้ามไม่ฟัง! เด็กชายวัย 15 ว่ายน้ำไม่เป็น กระโดดเล่นน้ำตามเพื่อน สุดท้ายจมดับ

10 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เบลารุส พบ เดนมาร์ก ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 9 ต.ค. 68

10 นาที ที่แล้ว
ไขข้อสงสัยทางกฎหมายที่คนไทยอยากรู้ สรุปหลัก ป.พ.พ. มาตรา 1601 ทายาทรับผิดชอบหนี้ไม่เกินมรดกที่ได้รับ หากพ่อแม่ไม่มีมรดก ลูกไม่ต้องจ่าย ข่าว

สรุปดราม่า “เจนนี่-แม่เกตุ” ลูกต้องใช้หนี้แทนพ่อแม่ไหม? เปิดข้อกฎหมายชัดๆ

10 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คลิปหวาดเสียว นักฟุตบอลลีกจีนส่อเป็นอัมพาต ถูกคู่แข่งผลักชนป้ายโฆษณาข้างสนาม

13 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพภาคที่ 2 เตือน พื้นที่อันตราย ปชช. งดเข้าพื้นที่ชายแดน ยังมีระเบิดตกค้าง

17 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เช็ก พบ โครเอเชีย ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 9 ต.ค. 68

24 นาที ที่แล้ว
เจนนี่ ทำได้! ไลฟ์ขายของ ฝ่ามรสุมดราม่า อึ้งยอดขายทะลุเป้า ลูกค้าโทรเข้ารัวๆ บันเทิง

เจนนี่ ทำได้! ไลฟ์ขายของ ฝ่ามรสุมดราม่า อึ้งยอดขายทะลุเป้า ลูกค้าโทรเข้ารัวๆ

38 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สกอตแลนด์ พบ กรีซ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 9 ต.ค. 68

40 นาที ที่แล้ว
เพจดังเปิดภาพวัดที่ตราดทำหุ่นเปรตฮุนเซน และ มาลี ข่าว

เปิดภาพ วัดไทยทำเปรตหน้า ฮุนเซน-มาลี เตือนใจคนทำชั่ว ชอบพูดโกหก

49 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อังกฤษ พบ เวลส์ ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 9 ต.ค. 68

54 นาที ที่แล้ว
แฟนคลับใจหาย &quot;ซาโบ้&quot; สุนัขตำรวจ K9 กลับดาวหมาอย่างสงบ หลังป่วยหนัก ข่าว

แฟนคลับใจหาย “ซาโบ้” สุนัขตำรวจ K9 กลับดาวหมาอย่างสงบ หลังป่วยหนัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดสอบครูผู้ช่วย กทม 2568 รับแค่ 230 อัตรา เปิดสมัครแล้ว วิชาเอกที่เปิดรับ เศรษฐกิจ

เปิดสอบครูผู้ช่วย กทม 2568 รับแค่ 230 อัตรา เปิดสมัครแล้ว วิชาเอกที่เปิดรับ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหตุระทึกเพลิงไหม้คอนโด 38 ชั้น ตรงข้ามห้างพาต้าปิ่นเกล้า เจ้าหน้าที่ดับเพลิงบางขุนนนท์เข้าควบคุมสถานการณ์ ช่วยเหลือผู้ติดค้างในลิฟต์และดาดฟ้าได้อย่างปลอดภัย ล่าสุดเพลิงสงบแล้ว ข่าว

ด่วน! ไฟไหม้คอนโดสูงย่านปิ่นเกล้า ชั้น 16 จนท. ช่วยคนติดค้าง-เพลิงสงบแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มติสงฆ์สั่งพระมหาอุเทน ย้ายพ้นวัดชนะสงครามฯ ภายใน 30 วัน ข่าว

พระมหาอุเทน ตัดพ้อถูกบีบพ้นวัด ลั่น บวชมา 30 ปี ทำความดีมหาศาล ท้อจนอยากสึก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ติ๊ก ชีโร่&quot; น้ำตาคลอ อัปเดตคดีเมาแล้วขับ เผยจิตใจย่ำแย่ กระทบหน้าที่การงาน บันเทิง

“ติ๊ก ชีโร่” น้ำตาคลอ อัปเดตคดีเมาแล้วขับ เผยจิตใจย่ำแย่ กระทบหน้าที่การงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

มิตรหรือมิจ? กัมพูชาติดอันดับ 5 ประเทศที่เป็นมิตร เหนือ “ไทย-เวียดนาม”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

สืบนครบาล ทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เปิดนิติบุคคล “บริษัทม้า” พนง.แบงก์ร่วมด้วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดราคาเบนซ์ &quot;เจนนี่&quot; ซื้อให้แม่เกตุ โซเชียลตามสืบจากป้ายทะเบียน 7กท 5617 พบข้อมูลตรงกับประกาศขายรถมือสอง C350e W205 ราคา 7.9 แสนบาท ข่าว

เปิดราคาเบนซ์หรู “เจนนี่” ซื้อให้แม่เกตุ คาดเป็นรุ่น C350e มือสอง ไม่ถึงล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำความรู้จัก หวังเหวินปิน (Wang Wenbin) ประวัติ เอกอัครราชทูตจีนประจำกัมพูชาคนปัจจุบัน อดีตโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน ผู้มีบทบาทสำคัญในเวทีโลก ข่าวต่างประเทศ

ประวัติ “หวังเหวินปิน” จากโฆษกนักรบหมาป่า สู่ทูตจีนผู้สนับสนุนกัมพูชา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

วงการบันเทิงเศร้า ผู้กำกับชื่อดัง เสียชีวิตแล้วในวัย 50 ปี หลังต่อสู้กับโรคมะเร็งปอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บิ๊กเล็ก&quot; ลงใต้ครั้งแรก รับฟังปัญหาชายแดน ตั้งเป้าส่งมอบพื้นที่ ให้ มท.ภายในปี 70 ข่าว

“บิ๊กเล็ก” ลงใต้ครั้งแรก รับฟังปัญหาชายแดน ตั้งเป้าส่งมอบพื้นที่ ให้ มท.ภายในปี 70

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บ้านหนองจาน ข่าว

กัมพูชา ส่งจดหมายถึงผู้ว่า ขอรอผลประชุม JBC อ้างชาวเขมรอยู่มานาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่ ไพรวัลย์ นิยามแม่ที่ดี ต้องเป็นที่พึ่ง-ไม่ใช่ภาระให้ลูก หลังดราม่าเจนนี่-แม่เกตุ บันเทิง

แพรรี่ นิยาม ‘แม่ที่ดี’ ต้องเป็นที่พึ่ง-ไม่ใช่ภาระลูก ลั่น หยดน้ำนม ทดแทนหนี้สินไม่สิ้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 09 ต.ค. 2568 15:03 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2568 15:03 น.
116
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หมอเตือนภัย! นอนน้อย ทำสมองหด เทียบเท่าคนแก่ขึ้น 7 ปี เสี่ยงอัลไซเมอร์

หมอเตือนภัย! นอนน้อย ทำสมองหด เทียบเท่าคนแก่ขึ้น 7 ปี เสี่ยงอัลไซเมอร์

เผยแพร่: 9 ตุลาคม 2568
หลุดผลชันสูตรอวี๋เหมิงหลง ไม่ใช่การตกตึก ถูกทำร้าย-ล่วงละเมิดทางเพศก่อนตาย

หลุดผลชันสูตร อวี๋เหมิงหลง ถูกทรมานหนัก จมูกหัก-ฟันหน้าหลุด พบรอยล่วงละเมิด

เผยแพร่: 9 ตุลาคม 2568
พ่อแม่ห้ามไม่ฟัง! เด็กชายวัย 15 ว่ายน้ำไม่เป็น กระโดดเล่นน้ำตามเพื่อน สุดท้ายจมดับ

พ่อแม่ห้ามไม่ฟัง! เด็กชายวัย 15 ว่ายน้ำไม่เป็น กระโดดเล่นน้ำตามเพื่อน สุดท้ายจมดับ

เผยแพร่: 9 ตุลาคม 2568

เบลารุส พบ เดนมาร์ก ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 9 ต.ค. 68

เผยแพร่: 9 ตุลาคม 2568
Back to top button