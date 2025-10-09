กัมพูชา ส่งจดหมายถึงผู้ว่า ขอรอผลประชุม JBC อ้างชาวเขมรอยู่มานาน
ผู้ว่าจังหวัดบันเตียเมียนเจย ส่งจดหมายถึงผู้ว่าสระแก้ว ขอให้รอผลประชุม JBC ก่อน อ้างชาวเขมรอยู่บ้านหนองจานมานาน วอนยุติกิจกรรมที่จะทวีความตรึงเครียด
ผู้ว่าจังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชาส่งจดหมายถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เรื่อง “กรณีที่ฝ่ายปกครองจังหวัดสระแก้วคัดค้านการก่อสร้างที่พักชั่วคราวในพื้นที่รอบบริเวณชายแดน และได้นำประชาชนกัมพูชาไปรวมตัวกันในพื้นที่อ้างสิทธิ ณ จุดพิกัด TA 521230”
โดยในเอกสารระบุว่า “ตามที่มีรายละเอียดปรากฏในเรื่องและเอกสารอ้างอิงข้างต้น ข้าพเจ้าขอเรียนให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วทราบว่า พื้นที่ที่ทางจังหวัดสระแก้วได้คัดค้านนั้น อยู่ในเขตหมู่บ้านโชคชัย ตำบลออปิจาน อำเภอออจรูว์ จังหวัดบันเตียเมียนเจย ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนี้ ประชาชนชาวกัมพูชาได้อยู่อาศัย ทำกิน และใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นมาเป็นเวลานาน ก่อนการลงนามบันทึกความเข้าใจ ปี ค.ศ. 2000 (MOU43)
ในความหมายนี้ ฝ่ายบริหารจังหวัดบันเตียเมียนเจยขอชี้แจงว่า การจัดสร้างที่พักชั่วคราวดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในพื้นที่ ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์เผชิญหน้าในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันตนเองและป้องกันเหตุไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้น
อีกทั้ง ฝ่ายจังหวัดบันเตียเมียนเจยขอยืนยันอีกครั้งว่า การรวมตัวของประชาชนกัมพูชาในพื้นที่ดังกล่าว มีเป้าหมายเพียงเพื่อปกป้องที่ดิน นาข้าว และทรัพย์สินที่ชอบด้วยกฎหมายของตนเองเท่านั้น
นอกจากนี้ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่พักชั่วคราวดังกล่าว เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการกระทำ เช่น การลากตาข่าย การวางแหดัก การสร้างแนวรั้ว และการนำเครื่องกีดขวางต่าง ๆ มาติดตั้ง ซึ่งทำให้พวกเขาสูญเสียที่อยู่อาศัยถาวรและจำเป็นต้องอพยพมาอยู่ในพื้นที่นี้
ปัญหานี้แสดงให้เห็นถึง ความซับซ้อนและความยากลำบากในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ชายแดน ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการเคารพต่อข้อตกลงและหลักการที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้
พร้อมกันนี้ จังหวัดบันเตียเมียนเจยขอย้ำอีกครั้งว่า ทั้งสองจังหวัดไม่มีอำนาจในการกำหนดเส้นเขตแดนในพื้นที่ที่ยังไม่ได้ปักปันเขตแดนอย่างเป็นทางการ
ภายใต้บันทึกความเข้าใจ MOU ปี 2000 และตามบันทึกการประชุมพิเศษของคณะกรรมาธิการชายแดนทั่วไปกัมพูชา–ไทย (GBC) เมื่อวันที่ 10 กันยายน ค.ศ. 2025 ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันว่าจะ คงไว้ซึ่งสถานะเดิม จนกว่างานปักปันเขตแดนจะแล้วเสร็จ
ฝ่ายบริหารจังหวัดบันเตียมีนเจย ขอแสดงจุดยืนว่า จะเคารพต่อข้อตกลงร่วมกันระหว่างทั้งสองประเทศ ซึ่งหมายความว่า จะรอผลการประชุมของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC)
ในความหมายนี้ เพื่อบรรเทาและลดความตึงเครียด รวมทั้งรอการแก้ไขจากคณะกรรมาธิการ JBC ฝ่ายบริหารของทั้งสองจังหวัดจะยังคงประสานงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่ด้วยสันติวิธี รวมถึง ยุติกิจกรรมใด ๆ ที่อาจขยายขอบเขตของข้อพิพาทหรือเพิ่มความตึงเครียด
ด้วยเหตุนี้ จึงขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้โปรดทราบ และโปรดอดทนรอการแก้ไขจาก คณะกรรมาธิการผสมว่าด้วยการปักปันเขตแดนทางบก (JBC) กัมพูชา–ไทย ให้แล้วเสร็จ
ในระหว่างรอการดำเนินงานดังกล่าว จึงขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้โปรดให้ความร่วมมือ ในมิตรภาพและเจตนารมณ์ของความเป็นเพื่อนบ้านที่ดี เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความตึงเครียดหรือผลกระทบด้านลบต่อทั้งสองฝ่าย”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- บ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว เงียบผิดสังเกต ทหารไทยจับตาใกล้ชิด ก่อน 10 ต.ค.นี้
- “กัน จอมพลัง” เดินหน้านำ ตู้คอนเทนเนอร์ 60 ใบ วางรั้วกั้นเขมร 10 ต.ค.
- แม่ทัพภาค 1 ยืนยันคุมสถานการณ์ได้แล้ว หลังเขมรป่วนบ้านหนองจาน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: