ททท. กังวลปม “นางแบบเบลารุส” โดนลวงมาไทย ก่อนถูกฆ่าที่เมียนมา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กังวลกรณีกระแสข่าว นางแบบเบลารุส โดนลวงมาไทย ก่อนถูกฆ่าที่เมียนมา นำอวัยวะขาย สั่งประสานรัสเซียแล้ว
จากกรณีที่สำนักข่าวรัสเซียรายงานว่า เวรา คราฟต์โซวา (Vera Kravtsova) นางแบบและนักร้องชาวเบลารุส เดินทางมาประเทศไทย ก่อนถูกหลอกไปทำงานคอลเซ็นเตอร์ที่ประเทศเมียนมา ก่อนที่จะถูกฆ่า และนำอวัยวะไปขาย จนกลายเป็นข่าวดังนั้น
ล่าสุด นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่าททท.กังวลกลัว โลกออนไลน์ขยายผลต่อทำให้ นักท่องเที่ยวทั่วโลกเกิดความไม่มั่นใจจากเรื่องนี้ได้ ให้ สำนักงาน ททท. มอสโก เร่ง ประเมินสถานการณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ถึงเรื่องนี้ และแจ้งให้ทางไทยทราบต่อไป
รายงานในเบื้องต้น พบว่ามีการรายงานข่าวดังกล่าวนี้เมื่อช่วง 2-3 วันก่อน ในข่าวพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และอธิบายว่านางแบบคน ดังกล่าวมิใช่นักท่องเที่ยว แต่มีความต้องการหางานและทำงานต่างประเทศ ตรวจสอบพบเคยมีประสบการณ์ทำงานที่จีนแล้ว
หลังจากข่าวเผยแพร่ออกไป ไม่พบว่าการจอง หรือการขายลดลงโดยเกี่ยวข้องกับเหตุดังกล่าว แต่ได้ให้คำแนะนำนักท่องเที่ยวไม่ให้ติดต่อกับคนที่ไม่คุ้นเคยระหว่างเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ และแนะนำให้แจ้งตำรวจหรือสถานทูตหากมีเหตุน่าสงสัยเกิดขึ้น
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นางแบบสาวเบลารุส ถูกฆ่าขายอวัยวะ โดนหลอกเป็นสแกมเมอร์ที่เมียนมา
- สื่อเกาหลีใต้ เผยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ฆ่าเหยื่อทุกวัน ควักลูกตา-ตัดอวัยวะขาย
- ด่วน! พบชายเกาหลีเสียชีวิตในเขมรอีกแล้ว เร่งสอบเอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์ไหม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: