“ธรรมนัส” แจงความสัมพันธ์ “กัน จอมพลัง” คบกันเพื่อช่วยเหลือ ปชช.

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ต.ค. 2568 11:10 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2568 11:10 น.
56

ธรรมนัส แจงความสัมพันธ์ กัน จอมพลัง คบกันเพื่อช่วยเหลือ ปชช. ไม่ใช่เป็นเรื่องปัจจัยเงินทอง ไม่ท้อตกเป็นเป้า บอกสนุกดี ชีวิตต้องมีรสชาติ

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ถึง กัน จอมพลัง หลังจากที่ น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.พรรคประชาชน ได้พูดถึง กัน จอมพลัง ลงพื้นที่ด้วยการใช้เฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงเกษตรฯ นั้น

โดย ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ครั้งที่ตนเคยดำรงตำแหน่งเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ อาจจะไม่มี แต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับหน่วยงานราชการ ซึ่งภารกิจเฮลิคอปเตอร์ของกรมฝนหลวง ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง แต่ยังมีการช่วยเหลือประชาชนคนไทยที่กำลังเผชิญปัญหาหรือกำลังเผชิญเหตุได้รับความเดือดร้อน รวมถึงเผชิญโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ และ เราทำงานร่วมกับหลายหน่วยไม่ใช่เพียงแค่กับกัน จอมพลัง อย่างในยุคที่นายอรรถกร ศิริลัทธยากร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกิดเหตุอุทกภัยร้ายแรงประชาชนไม่มีอาหารประทังชีวิต หรือบางคนได้รับบาดเจ็บจากภัยธรรมชาติคุณกัน ก็ลงพื้นที่เช่นเดียวกับนายอรรถกรที่ลงพื้นที่ไปช่วยชาวบ้าน เพราะฉะนั้นต้องให้ความเป็นธรรมกับหน่วยงานราชการ ที่ทำงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎร

ส่วนที่กัน จอมพลัง ออกมาให้สัมภาษณ์ว่ามีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ออกมาให้ข้อมูล ว่ามีการจัดสรรงบประมาณแบบวิธีเฉพาะเจาะกว่าหมื่นโครงการ ร.อ.ธรรมนัส ปฏิเสธว่า ไม่มี และโครงการของกระทรวงเกษตรฯ โปร่งใสตรวจสอบได้ ในยุคที่ตัวเองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ไม่มีซอยงบ แต่บางโครงการเป็นเรื่องเร่งด่วนในการแก้ปัญหา หรือเป็นเรื่องของความเหมาะสมในการหา CSR ซึ่งเป็นนโยบายของพรรคกล้าธรรมอยู่แล้ว ย้ำว่า ไม่มีที่จะเฉพาะเจาะจงใคร

ส่วนเรื่องความสัมพันธ์กับ กัน จอมพลัง นั้นว่า ไม่มี ซึ่งกัน จอมพลังเป็นคนชอบช่วยเหลือประชาชน ประกอบกับตัวเองก็ทำมูลนิธิในช่วงที่ไม่มีตำแหน่งทางการเมือง ก็ได้มีโอกาสมาเจอกันตอนลงพื้นที่และเคมีตรงกัน ซึ่งรู้จักกันก่อนที่กัน จอมพลังจะแต่งงาน ก็ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ด้วยกัน จึงมีความสนิทสนมกัน คบกันก็เห็นว่าเค้าทำเพื่อสังคม อะไรที่เรามีเครือข่ายสนับสนุนได้ก็สนับสนุนเต็มที่ แต่ไม่ใช่เป็นปัจจัยเรื่องเงินทอง เรื่องนี้ต้องปฏิเสธเลย

ส่วนหลังมีการกล่าวพาดพิงได้มีโอกาสพูดคุยกับกัน จอมพลังบ้างหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส บอกว่า ตัวเองเป็นคนที่อยู่กับความจริงไม่ต้องเสแสร้ง เมื่อกัน จอมพลังมีปัญหาก็ให้กำลังใจไม่มีประเด็นอะไร และเราคบกันไม่ได้ไปสร้างความเสียหายกับประชาชน แต่เราคบกันเพื่อไปช่วยเหลือประชาชน

เมื่อถามว่าที่ น.ส.รักชนกออกมาโจมตีเป็นการดิสเครดิตทางการเมืองหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส บอกว่า ไม่เป็นไรครับ และในความเป็นจริงต้องชื่นชม น.ส.รักชนก รวมถึงนายรังสิมันต์ โรม สส. บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ว่าเป็นคนเก่ง ในเรื่องการประชาสัมพันธ์พรรคในการทำงาน ที่จะสะกิดให้สังคมเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้อง เพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นเรื่องดีเราต้องชื่นชม

เมื่อถามว่าการที่ถูกเอาชื่อไปเชื่อมโยงเป็นเป้าความขัดแย้งทางการเมืองหรือกลุ่มทุนหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส บอกว่า เราต้องเข้าใจว่าการเป็นนักการเมืองใครมีแสงใครไม่มีแสง ใครมีแสงเยอะก็ถูกดับแสงไปบ้างเป็นเรื่องปกติ เราอย่าไปสนใจเรื่องนี้ ซึ่งการเป็นนักการเมืองสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับตัวเอง ที่เป็น สส. คนพะเยาเลือกมา 5 หมื่นกว่าเสียง หมายความว่าตัวเองก็ไม่ธรรมดา ในขณะที่พรรคตรงข้ามห่างกว่าหมื่นเสียง ตัวเองก็ทำงานให้คนพะเยา ซึ่งตัวเองเข้ามาเป็นตำแหน่งเสนาบดี ก็ต้องทำให้คนที่เดือดร้อน เราต้องมาแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชน ก็แค่นั้นเองความเป็นนักการเมือง

เมื่อถามต่อว่า รู้สึกท้อบ้างหรือไม่ที่ตกเป็นเป้าทุกยุค ร.อ.ธรรมนัส ตอบว่า “ชอบครับ ก่อนจะหัวเราะ และบอกต่อว่า สนุกดี ไม่งั้นชีวิตก็ไม่มีรสชาติ”

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

