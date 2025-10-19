“ไอซ์ รักชนก” เป็นห่วง ผู้สูงอายุโพสต์ “ยสตน.-กัน จอมพลัง” หวั่นเหยื่อสแกมเมอร์
สส.ไอซ์ รักชนก แสดงความเป็นห่วง จากกรณีมีโพสต์ปั่นบอกให้โพสต์ ยสตน. เพื่อให้กำลังใจ กัน จอมพลัง หวั่นเหยื่อสแกมเมอร์ แนะคุยทำความเข้าใจผู้สูงอายุ
สส.ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส.กทม. พรรคประชาชน โพสต์คลิปเฟซบุ๊กแสดงความเป็นห่วง หลังจากที่มีโพสต์ปั่นบอกว่า “มาร่วมกำลังใจให้คุณกัน จอมพลัง ฮีโร่ของพวกเลา โดยการพิมพ์ ยสตน. กันครับ”
โดย สส.ไอซ์ ระบุว่า ถ้าใครรู้ว่า ยสตน แปลว่าอะไรก็จะรู้ว่าปั่น และการใช้คำว่าพวกเราด้วยลอลิง หลายๆคนเก็ตว่ามันเป็นมุก แต่ผู้สูงอายุจำนวนมาก เขาไม่รู้ ผลก็คือมีคนเชื่อจริงๆ พิมพ์ ยสตน
คือจริงจังนะทุกคน ทุกคนเช็คมือถือผู้สูงอายุด่วนเลย เพราะว่าอะไรถึงให้เช็ค เพราะกลุ่มคนพวกนี้มีโอกาสถูกแก๊งสแกมเมอร์หลอกสูงมาก โพสต์แบบนี้ถ้าเป็นคนที่มีภูมิต้านทานโซเชียลมีเดีย หรือมีความรู้เท่าทันโซเชียลจะรู้ว่าเป็นโพสต์ปั่น
เคยเห็นโพสต์ยิงโฆษณา แบบราคาปกติ 5 หมื่น แต่ถ้าพิมพ์สนใจใต้โพสต์จะลดเหลือ 5 พัน แล้วก็มีคนโพสต์สนใจกันเต็ม หลังจากนี้ก็จะมีคนไปทัก และขอข้อมูลส่วนตัว มันอาจจะเขาข้อมูลไปหลอก หรือไม่ก็ให้โอนเงินไป แล้วไม่ให้ของ
หรือหลอกคนไปลงทุน โดยยกแบรนด์ดังมาๆ แล้วบอกว่าถ้าลงทุน 100 จะได้ 120 ถ้าลงทุน 1,000 จะได้ 1,500 บาท แล้วก็จะมีคนพิมพ์สนใจ แล้วก็จะมีคนให้แอดไลน์ไป แล้วพอทักไปให้ลงทุนก่อน แบบรอบแรก 500 แล้วก็อาจจะโอนคืนมา 700 พอหลงเชื่อปุ๊ปก็จะให้โอนเป็นพัน หมื่น แสน ล้าน เป็นการทำให้ผู้สูงอายุจำนวนมากโดนหลอก
ไอคดีที่เราได้ยินกันมา มันก็เกิดจากอะไรแบบนี้ในเฟซบุ๊ก ดังนั้นทุกคน ถ้ามีคุณพ่อ คุณแม่ พี่ป้า น้า อา ผู้สูงอายุ ต้องคุยกับเขาเยอะๆ ดิชั้นช่วยพ่อแม่พวกคุณไม่ได้ พวกคุณดูแลคุณพ่อคุณแม่ตัวเอง ด้วยการหมั่นถามเยอะๆว่าเจออะไรแบบนี้ไหม แยกออกไหม โพสต์ AI โพสต์ไหนวิดีโอจริงๆ คนแก่ๆเดี๋ยวนี้แยกไม่ออกว่าอันไหนปั่น อันไหน AI คนที่แยกไม่ได้นี่แหละจะถูกสแกมเมอร์หลอก
