ไอซ์ รักชนก เดินเกมต่อ ชวน กัน จอมพลัง เชิญ อนุทิน-ธรรมนัส มาตอบปมสแกมเมอร์
สส.ไอซ์ พรรคประชาชนปะทะคารมเดือด กัน จอมพลัง ผ่านโฟนอิน กรรมกรข่าว จี้ใช้คอนเนคชันคนมีอำนาจแก้ปัญหาคอลเซ็นเตอร์ พร้อมตั้งคำถามถึงความเป็นกลางทางการเมือง
กลายเป็นเวทีเผชิญหน้าทางความคิดอย่างดุเดือดในรายการ กรรมกรข่าว คุยนอกจอ ของ สรยุทธ สุทัศนะจินดา วันนี้ (20 ต.ค. 68) เมื่อ สส.ไอซ์ รักชนก ศรีนอก จากพรรคประชาชน ได้ปะทะคารมกับ กัน จอมพลัง ผ่านการโฟนอิน พร้อมเปิดเกมรุกท้าทายให้ใช้คอนเนคชันเชิญผู้มีอำนาจในรัฐบาลมาชี้แจงปัญหาสแกมเมอร์
สส.ไอซ์ ได้เสนอให้ กัน จอมพลัง ช่วยเชิญ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า มาออกรายการเพื่อตอบคำถามเรื่องการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ พร้อมกล่าวว่าหากไม่รับสาย ก็ควรถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์ “ด่า 3 วัน 3 คืน” เช่นกัน
ไอซ์ ยังได้ตั้งคำถามถึงความเป็นกลางของ กัน จอมพลัง โดยชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับ ร.อ.ธรรมนัส ซึ่งเธออ้างว่าเป็น ‘แบ็ค’ ที่คอยสนับสนุนทั้งเงินทุนและอำนวยความสะดวกในการประสานงานกับหน่วยงานรัฐ ทำให้การทำงานของ กัน จอมพลัง “ลื่นปื๊ดๆ”
ประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดคือการที่ สส.ไอซ์ กล่าวว่าเสียใจที่ไม่ได้เจอหน้ากัน และเปรียบเทียบว่าการกระทำของ กัน จอมพลัง ที่มีต่อนักสิทธิมนุษยชนนั้นเหมือนการ “ขึงพืด เสียบประจาน” แต่กลับไม่เคยเห็นการกระทำเช่นเดียวกันนี้กับ “ผู้มีอำนาจ” ในรัฐบาล
ด้าน กัน จอมพลัง ได้ชี้แจงผ่านโฟนอินว่า ข้อกล่าวหาดังกล่าวมีอคติ ตนรับฟังความเห็นของนักสิทธิฯ ไม่ใช่ไม่ฟัง และปฏิเสธว่าปฏิบัติการที่ชายแดนไม่ได้มีเจตนาเพื่อกลบข่าวในสภาฯ เขายังระบุว่าในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา ตนให้ความสำคัญกับภารกิจช่วยเหลือทหารที่ชายแดนเป็นหลัก
การปะทะคารมครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับความขัดแย้ง โดยเปลี่ยนจากการรอเผชิญหน้า มาเป็นการตั้งคำถามถึงความจริงใจในการแก้ปัญหาไปยังฝั่งรัฐบาลและผู้มีอิทธิพลโดยตรง ผ่านตัวกลางอย่าง กัน จอมพลัง
