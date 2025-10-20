ข่าว

ไอซ์ รักชนก เดินเกมต่อ ชวน กัน จอมพลัง เชิญ อนุทิน-ธรรมนัส มาตอบปมสแกมเมอร์

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 ต.ค. 2568 14:32 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2568 15:03 น.
52
สส.ไอซ์ พรรคประชาชนปะทะคารมเดือด กัน จอมพลัง ผ่านโฟนอิน ‘กรรมกรข่าว’ จี้ใช้คอนเนคชันคนมีอำนาจแก้ปัญหาคอลเซ็นเตอร์ พร้อมตั้งคำถามถึงความเป็นกลางทางการเมือง

สส.ไอซ์ พรรคประชาชนปะทะคารมเดือด กัน จอมพลัง ผ่านโฟนอิน กรรมกรข่าว จี้ใช้คอนเนคชันคนมีอำนาจแก้ปัญหาคอลเซ็นเตอร์ พร้อมตั้งคำถามถึงความเป็นกลางทางการเมือง

กลายเป็นเวทีเผชิญหน้าทางความคิดอย่างดุเดือดในรายการ กรรมกรข่าว คุยนอกจอ ของ สรยุทธ สุทัศนะจินดา วันนี้ (20 ต.ค. 68) เมื่อ สส.ไอซ์ รักชนก ศรีนอก จากพรรคประชาชน ได้ปะทะคารมกับ กัน จอมพลัง ผ่านการโฟนอิน พร้อมเปิดเกมรุกท้าทายให้ใช้คอนเนคชันเชิญผู้มีอำนาจในรัฐบาลมาชี้แจงปัญหาสแกมเมอร์

สส.ไอซ์ ได้เสนอให้ กัน จอมพลัง ช่วยเชิญ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า มาออกรายการเพื่อตอบคำถามเรื่องการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ พร้อมกล่าวว่าหากไม่รับสาย ก็ควรถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์ “ด่า 3 วัน 3 คืน” เช่นกัน

ไอซ์ ยังได้ตั้งคำถามถึงความเป็นกลางของ กัน จอมพลัง โดยชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับ ร.อ.ธรรมนัส ซึ่งเธออ้างว่าเป็น ‘แบ็ค’ ที่คอยสนับสนุนทั้งเงินทุนและอำนวยความสะดวกในการประสานงานกับหน่วยงานรัฐ ทำให้การทำงานของ กัน จอมพลัง “ลื่นปื๊ดๆ”

ประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดคือการที่ สส.ไอซ์ กล่าวว่าเสียใจที่ไม่ได้เจอหน้ากัน และเปรียบเทียบว่าการกระทำของ กัน จอมพลัง ที่มีต่อนักสิทธิมนุษยชนนั้นเหมือนการ “ขึงพืด เสียบประจาน” แต่กลับไม่เคยเห็นการกระทำเช่นเดียวกันนี้กับ “ผู้มีอำนาจ” ในรัฐบาล

ด้าน กัน จอมพลัง ได้ชี้แจงผ่านโฟนอินว่า ข้อกล่าวหาดังกล่าวมีอคติ ตนรับฟังความเห็นของนักสิทธิฯ ไม่ใช่ไม่ฟัง และปฏิเสธว่าปฏิบัติการที่ชายแดนไม่ได้มีเจตนาเพื่อกลบข่าวในสภาฯ เขายังระบุว่าในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา ตนให้ความสำคัญกับภารกิจช่วยเหลือทหารที่ชายแดนเป็นหลัก

การปะทะคารมครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับความขัดแย้ง โดยเปลี่ยนจากการรอเผชิญหน้า มาเป็นการตั้งคำถามถึงความจริงใจในการแก้ปัญหาไปยังฝั่งรัฐบาลและผู้มีอิทธิพลโดยตรง ผ่านตัวกลางอย่าง กัน จอมพลัง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

เผยตัวเลขน่าตกใจ คนเกาหลีใต้ไปกัมพูชาแล้วไม่กลับประมาณ 2-3 พันคนต่อปี

19 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

ซิโน-ไทย ส่งทนายแจ้งความ “ศุภณัฐ-รักชนก” ฐานหมิ่นประมาท ปมโยงเครือข่ายแก๊งคอลฯ

2 นาที ที่แล้ว
ชัดแล้ว! ลงทะเบียน &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; สามารถลงทะเบียน &quot;บัตรคนจน&quot; รอบใหม่ได้ เศรษฐกิจ

คนจนเฮ ลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” ลงทะเบียน “บัตรคนจน” รอบใหม่ได้

37 นาที ที่แล้ว
เลือกตั้งซ่อมกาญจนบุรีใครได้ ข่าวการเมือง

ผลเลือกตั้งซ่อมกาญจนบุรี 100% “วิสุดา ภูมิใจไทย” ทิ้งเพื่อไทยไม่เห็นฝุ่น 17,108 คะแนน

40 นาที ที่แล้ว
สส.ไอซ์ พรรคประชาชนปะทะคารมเดือด กัน จอมพลัง ผ่านโฟนอิน ‘กรรมกรข่าว’ จี้ใช้คอนเนคชันคนมีอำนาจแก้ปัญหาคอลเซ็นเตอร์ พร้อมตั้งคำถามถึงความเป็นกลางทางการเมือง ข่าว

ไอซ์ รักชนก เดินเกมต่อ ชวน กัน จอมพลัง เชิญ อนุทิน-ธรรมนัส มาตอบปมสแกมเมอร์

56 นาที ที่แล้ว
ข่าว

คลิปนาที ชัชชาติ เช็กถนนสามเสนทรุด ถมดินสูง-เดินข้ามได้ อัปเดตแผนรื้อสน.ต่อเนื่อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
GrabFood เข้าร่วม &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; สั่งอาหารเดลิเวอรี่ได้แล้ว พร้อมวิธีลงทะเบียนร้านค้า การเงิน

GrabFood เข้าร่วม “คนละครึ่งพลัส” สั่งอาหารเดลิเวอรี่ได้แล้ว พร้อมวิธีลงทะเบียนร้านค้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติ “ฉลามจัส ดุลยวัต แก้วศรียงค์” นักว่ายน้ำทีมชาติไทย แฟนเก่ามิกซ์เฉลิมศรี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันนี้ 20 ตค 68 ราคาน้ำมันวันนี้

ดีเซล ลดราคา 50 สต.ต่อลิตร “เบนซิน” 30 สต./ลิตร เริ่ม 21 ต.ค.นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซาลาห์ แดงเดือด ข่าวกีฬา

ถึงเวลาดร็อป “ซาลาห์” 2 ตำนานชำแหละฟอร์ม-ชี้สัญญาณโรยรา ดิ่งหนักแมตช์แดงเดือด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

มิชชันนารีเกาหลี แฉอีกด้าน ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นแก๊งคอลฯ ในเขมรเป็นเหยื่อผู้น่าสงสาร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาหาร

อาหารเจ 7-11 คัดสรรเมนูสะดวก หาทานง่าย อิ่มอร่อยตลอดเทศกาลกินเจ 2568

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แดงเดือดนัดต่อไป ข่าวกีฬา

ตัดเกรด 11 แข้ง หลังเกมแดงเดือด ลิเวอร์พูล 1-2 แมนฯ ยูไนเต็ด ใครคว้าแมนออฟเดอะแมตช์ ?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกฯ แย้มข่าวดี คลังเตรียม &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; เฟส 2 รอแล้ว หลังกระแสดี เศรษฐกิจ

“อนุทิน” แย้มข่าวดี คลังเตรียม “คนละครึ่งพลัส” เฟส 2 รอแล้ว หลังกระแสตอบรับดี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไวรัลคลิปบรรยากาศสุดคึกคัก ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส เข้ายืนยันตัวตนแอปฯ เป๋าตัง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงทะเบียนจริง ข่าว

คลิปไวรัล ลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” ประชาชนแห่ ยืนยันตัวตน แสดงความพร้อมรับสิทธิ์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แก๊งโจรปล้น “พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์” กลางวันแสกๆ กวาดเพชรยุคนโปเลียน 9 ชิ้น ประเมินมูลค่าไม่ได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

ประวัติ เทศกาลดิวาลี ตำนานวันแห่งแสง ขอพรพระแม่ลักษมี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;คนละครึ่งพลัส&quot; ใกล้เต็มแล้ว เหลือไม่ถึง 3 ล้านสิทธิ์ ใครยังไม่ลงทะเบียนด่วน เศรษฐกิจ

“คนละครึ่งพลัส” ใกล้เต็มแล้ว เหลือไม่ถึง 3 ล้านสิทธิ ใครยังไม่ลงทะเบียนด่วน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์รักชนกดีเบตกันจอมพลังวันนี้ ข่าว

ไอซ์ รักชนก ฟาด กันจอมพลัง ลากนักสิทธิฯ ขึงพืด คาใจกรรชัยไม่ยกหูจี้อนุทิน-ธรรมนัส เหมือนอังคณา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก สส.พรรคประชาชน ทำคลิปสวนกลับ กัน จอมพลัง ดูเหมือนปกป้องแต่เชือดนิ่มๆ ด้วยคลิปเก่าที่เผยความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนักการเมืองดัง ข่าว

สส.ไอซ์ เปิดคลิปมัด กัน จอมพลัง แฉความสัมพันธ์ใกล้ชิดนักการเมือง?

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา ร้องขอเงินทุนจากต่างประเทศ อ้างใช้กำจัดสารตกค้าง 70 ชนิดจากอาวุธไทย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

นานาชาติหนุน “รังสิมันต์ โรม” เสนอปราบสแกมเมอร์ เป็นวาระเร่งด่วน สู่เวทีโลกสำเร็จ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาเหตุลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส ไม่สำเร็จ 20 ล้านสิทธิ หลายคนทำพลาด เศรษฐกิจ

สาเหตุลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส ไม่สำเร็จ 20 ล้านสิทธิ หลายคนทำพลาด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดตล่าสุดเช้านี้! เปิดลงทะเบียนเพียงไม่กี่ชั่วโมง สิทธิคนละครึ่งพลัสถูกจองแล้ว 16 ล้านสิทธิ์ ใครยังติดปัญหาสแกนหน้าไม่ผ่าน เช็กวิธีแก้ด่วนก่อนสิทธิ์เต็ม ข่าว

รีบเลย! ลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” เหลือ 4 ล้านสิทธิ เช็กวิธีแก้ยืนยันตัวตนไม่ผ่าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปผลการแข่งขัน พรีเมียร์ลีก อังกฤษ สัปดาห์ที่ 8 พร้อมตารางคะแนนล่าสุด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 ต.ค. 2568 14:32 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2568 15:03 น.
52
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เผยตัวเลขน่าตกใจ คนเกาหลีใต้ไปกัมพูชาแล้วไม่กลับประมาณ 2-3 พันคนต่อปี

เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2568
ความฝันที่จะมีรูปร่างสมส่วน เอวคอด S-Line หรือหุ่นทรงนาฬิกาทราย

Corset Waist เทคนิคใหม่สร้างเอวคอด S-Line โดยไม่ต้องตัดกระดูก

เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2568
ชัดแล้ว! ลงทะเบียน &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; สามารถลงทะเบียน &quot;บัตรคนจน&quot; รอบใหม่ได้

คนจนเฮ ลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” ลงทะเบียน “บัตรคนจน” รอบใหม่ได้

เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2568
เลือกตั้งซ่อมกาญจนบุรีใครได้

ผลเลือกตั้งซ่อมกาญจนบุรี 100% “วิสุดา ภูมิใจไทย” ทิ้งเพื่อไทยไม่เห็นฝุ่น 17,108 คะแนน

เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2568
Back to top button