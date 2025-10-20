ข่าวอาชญากรรม

กัน จอมพลัง แจงยิบสัมพันธ์ธรรมนัส “รักชนก” จี้ 2 ปีงาบกษ.ไปกี่โครงการ ?

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 20 ต.ค. 2568 17:52 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2568 17:52 น.
56
กันจอมพลังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้งาน 7 โครงการ
แฟ้มภาพ @กรรมกรข่าว

กัน จอมพลัง แจงยิบสัมพันธ์ ธรรมนัส รับงานกระทรวงเกษตรฯ ลั่นอยากเห็นเอนเนอร์จี้ นักช่วยสู้ตั้งคำถามการปราบสแกมเมอร์กับอนุทิน-ธรรมนัส

ผลพวงจากวิวาทะระหว่าง “ไอซ์” รักชนก ศรีนอก สส.กทม.พรรคประชาชน ตั้งประเด็นตรวจสอบสถานะของ “กัน จอมพลัง” หรือนายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ นักเคลื่อนไหวจอมช่วยเหลือสังคมที่หลังจากเกิดประเด็นล่าแม่มดกับนางอังคณา นีละไพจิตร สมาิกวุฒิสภาอดีตนักสิทธิมนุษยชนแล้วต่อมา รักชนก ในฐานะสส.จึงตั้งคำถามถึงการกระทำดังกล่าวโดยเปรียบว่าไม่ต่างจากการลากคู่กรณีไปขึงพืด-เชือดผ่านสื่อโดยที่ไม่ทราบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน

ไอซ์ รักชนก อายุ 31 ปี กล่าวว่า ตนไม่ได้เห็นด้วยกับเหตุผลของคุณอังคณา เห็นว่าไทยควรจะตอบโต้อย่างถึงพริกถึงขิง ตนสนับสนุนสิ่งดีๆ ที่คุณกันทำ ก่อนหน้านั้น สส.รังสิมันต์ โรม เปิดโปงส่วนเกี่ยวข้องกับ เบน สมิธ มีการตั้งคำถามให้ คุณอนุทิน จัดการ และตั้งคำถาม คุณธรรมนัส ตอบเรื่องนี้ เป็นช่วงเวลาพอดิบพอดีที่คุณกันเปิดเสียงผี ดิฉันไม่แน่ใจว่าเป็นความบังเอิญหรือตั้งใจ

ขณะที่ กัน จอมพลัง ตอบโต้กลับว่า ไอซ์ รักชนก โกรธเหรอที่ข่าวตัวเองถูกกลบพร้อมยืนยันตนไม่ได้มีเจตนากลบข่าว ไม่ใช่ว่าจะอยู่ดีๆ ไปเปิดเสียง มันมีปฏิบัติการณ์อยู่ในนั้น ยืนยันว่าเห็นด้วยกับการแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ แต่ตนไม่มีอำนาจ

ที่สงสัยคนสนับสนุนการขับเคลื่อนเป็นใคร ? กันจอมพลังกล่าวในรายการสรยุทธว่า เป็นเอฟซีกันจอมพลังทั้งนั้น ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกฯ และรมว.เกษตรและสหกรณ์ไม่เคยเอาเงินให้ แต่มีการช่วยประสานงาน

ธรรมนัสกันจอมพลังเป็นอะไรกัน
แฟ้มภาพ Facebook @ThamanatPhayao

ส่วนเรื่องได้งานจากกระทรวงเกษตรฯ นั้น มี 10,000 งาน 2 ปี ตนได้ 7 งาน งานเฉพาะเจาะจง มีหลายแบบ แต่งานตนไม่ได้มีแค่กระทรวงเดียว ขณะที่เรื่องเฮลิคอปเตอร์นั้นตนไม่ได้ใช้แค่กระทรวงเกษตร

“ภาพที่ปรากฏเป็นการปฏิบัติภารกิจ มหาภัยพิบัติ ที่แม่สาย เละไปหมด ด้านล่างน้ำท่วม ด้านบน ดินถล่ม ประชาชนช่วยกันซื้อของมาจอดที่ลานเฮลิคอปเตอร์ บางจุดบินเข้าไป ไปติดอยู่ในเมฆ บินจะชนเขา มุดน้ำ ไม่รู้จะทำยังไง ออกมาได้แทนที่จะเลิก ก็ขึ้นไป สุดท้าย ชาวบ้านได้กินข้าว ผมไม่รู้สิ่งที่ผมใช้ถูกหรือผิด ถ้าย้อนเวลาไปผมจะทำ เพราะประชาชนหลายพันคนไม่มีข้าวกิน” นายกัณฐัศว์ หรือ กัน จอมพลัง ระบุ

ทั้งนี้ ไอซ์ รักชนก พรรคปชน.ยังตั้งคำถามถึงประเด็นรัฐบาลปล่อยให้หน่วยงานภาครัฐทำอะไรอยู่ ถึงให้กันจอมพลังเอาชีวิตตัวเองมาเสี่ยงในเมฆหมอก เรื่องน้ควรเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือไม่ ? อยากให้อีกฝ่ายได้ใช้พลังงานที่มีตั้งคำถามกับคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องนี้

“คุณกันตั้งคำถามกับสส.พรรคประชาชนอย่างหนัก ! แต่ไม่มีคลิปไหนที่ทิ่มไปที่ผู้มีอำนาจโดยตรงแล้วแบบนี้จะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร คุณกันก็จะเหนื่อย จบ ไม่รู้จบสิ้น” โดยช่วงท้ายกัน จอมพลังและสส.รักชนกเห็นตรงกันว่าจะลงพื้นที่ร่วมกัน และจะร่วมกันในการถกปัญหาเรื่องการปราบสแกมเมอร์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของกัมพูชา.

ทำไมกัน จอมพลัง ไม่มาดีเบตสดสรยุทธ
แฟ้มภาพ

ศาลจีนสั่งโรงเรียนจ่ายค่าปรับ 4 หมื่น หลังเปิด “หนังผี” ในห้องเรียน ทำเด็กป่วยทางจิต

1 นาที ที่แล้ว
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาววันนี้ 20/10/68 ตรวจผลหวยลาวพัฒนาล่าสุด งวดวันจันทร์ เช็กพร้อมกันที่นี่ หวยลาว

หวยลาววันนี้ 20/10/68 ตรวจผลหวยลาวพัฒนาล่าสุด งวดวันจันทร์ เช็กพร้อมกันที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นพ.สสจ.นครศรีธรรมราช ลาออกราชการ ข่าวการเมือง

ไขก๊อกฟ้าผ่า ! นพ.สสจ.เมืองคอน หลังถูกสั่งย้าย หลุดต้นตอลือหนักคำสั่งผู้ใหญ่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป &quot;โฟม&quot; สาวสวยเจ้าของภาพที่ถูกนำไปสร้างโปรไฟล์ปลอมในแอปฯ หาคู่ เผยไม่เคยรู้จักคู่กรณี แนะวิธีป้องกันภาพถูกแอบอ้าง ข่าว

เปิดวาร์ปแซ่บ ‘”น้องโฟม” เจ้าของภาพสวยใน โหนกระแส ยืนยันถูก “พลอย” แอบอ้าง ไม่เคยรู้จักกัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไม่ถึงวัน! “คนละครึ่งพลัส” สิทธิเต็มแล้ว หลังคนแห่ลงทะเบียน เกลี้ยงภายใน 10 ชั่วโมง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกาหลีใต้เผยผลชันสูตร ศพน.ศ.ที่เสียชีวิตในกัมพูชา ไม่พบร่องรอยถูกตัดอวัยวะภายใน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อยู่ได้เพราะ &quot;บุญเก่า&quot; หมอเล่า รพ. ยอมดึงเงินสิทธิ์เบิกได้ อุ้ม &quot;บัตรทอง&quot; หวั่นกรรมตกที่ประชาชน ข่าว

อยู่ได้เพราะ “บุญเก่า” หมอเล่า รพ. ยอมดึงเงินสิทธิ์เบิกได้ อุ้ม “บัตรทอง” หวั่นกรรมตกที่ประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Roblox ล่มทั่วโลก คาดโดนหางเลขเซิร์ฟเวอร์ AWS ในปัญหา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่พลัสได้ 2400 เสียภาษี ข่าว

สาวโวยจ่าย “ประกันสังคม” เท่ากับเสียภาษี แต่ได้คนละครึ่งพลัสแค่ 2000 ความจริงทำเงิบ!

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วัดนาป่าพงจัดพิธีถวายผ้ากฐินประจำปีเมื่อ 19 ต.ค. ที่ผ่านมา มีการถ่ายทอดสดตลอดงาน ด้านนักเสี่ยงโชคแห่ตีเลขจากวัน-เวลาจัดงาน และเลขที่ปรากฏบนป้ายประชาสัมพันธ์ Line News

สาธุชนร่วมงานคึกคัก “พิธีถวายกฐิน” วัดนาป่าพง 2568 คอหวยไม่พลาดส่องเลขดัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;โดม ปกรณ์&quot; สงสัยโดนของเข้า หลังนางงามเขมร อ้างถูกจีบ ใช้สายตายั่วยวนที่บาร์ บันเทิง

“โดม ปกรณ์” สงสัยโดนของเข้า หลังนางงามเขมร อ้างถูกจีบ ใช้สายตายั่วยวนในบาร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจอแล้ว “สมปอง” หายตัวปริศนา พลัดหลงกับทัวร์ก่อนเกมแดงเดือด เพราะตามหาแว่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บาร์เซโลนา พบ โอลิมเปียกอส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ต.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Canva ล่ม โหลดงานไม่ได้ สายออกแบบ-กราฟิก เดือดร้อนถ้วนหน้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรรชัย เผยคุย ไอซ์ รักชนก จับตามาโหนกระแส ลุ้นกล้าจี้ อนุทิน-ธรรมนัส แค่ไหน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยตัวเลขน่าตกใจ คนเกาหลีใต้ไปกัมพูชาแล้วไม่กลับประมาณ 2-3 พันคนต่อปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซิโน-ไทย ส่งทนายแจ้งความ “ศุภณัฐ-รักชนก” ฐานหมิ่นประมาท ปมโยงเครือข่ายแก๊งคอลฯ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชัดแล้ว! ลงทะเบียน &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; สามารถลงทะเบียน &quot;บัตรคนจน&quot; รอบใหม่ได้ เศรษฐกิจ

คนจนเฮ ลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” ลงทะเบียน “บัตรคนจน” รอบใหม่ได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลือกตั้งซ่อมกาญจนบุรีใครได้ ข่าวการเมือง

ผลเลือกตั้งซ่อมกาญจนบุรี 100% “วิสุดา ภูมิใจไทย” ทิ้งเพื่อไทยไม่เห็นฝุ่น 17,108 คะแนน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สส.ไอซ์ พรรคประชาชนปะทะคารมเดือด กัน จอมพลัง ผ่านโฟนอิน ‘กรรมกรข่าว’ จี้ใช้คอนเนคชันคนมีอำนาจแก้ปัญหาคอลเซ็นเตอร์ พร้อมตั้งคำถามถึงความเป็นกลางทางการเมือง ข่าว

ไอซ์ รักชนก เดินเกมต่อ ชวน กัน จอมพลัง เชิญ อนุทิน-ธรรมนัส มาตอบปมสแกมเมอร์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปนาที ชัชชาติ เช็กถนนสามเสนทรุด ถมดินสูง-เดินข้ามได้ อัปเดตแผนรื้อสน.ต่อเนื่อง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
GrabFood เข้าร่วม &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; สั่งอาหารเดลิเวอรี่ได้แล้ว พร้อมวิธีลงทะเบียนร้านค้า การเงิน

GrabFood เข้าร่วม “คนละครึ่งพลัส” สั่งอาหารเดลิเวอรี่ได้แล้ว พร้อมวิธีลงทะเบียนร้านค้า

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ “ฉลามจัส ดุลยวัต แก้วศรียงค์” นักว่ายน้ำทีมชาติไทย แฟนเก่ามิกซ์เฉลิมศรี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันนี้ 20 ตค 68 ราคาน้ำมันวันนี้

ดีเซล ลดราคา 50 สต.ต่อลิตร “เบนซิน” 30 สต./ลิตร เริ่ม 21 ต.ค.นี้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
