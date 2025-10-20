กัน จอมพลัง แจงยิบสัมพันธ์ธรรมนัส “รักชนก” จี้ 2 ปีงาบกษ.ไปกี่โครงการ ?
กัน จอมพลัง แจงยิบสัมพันธ์ ธรรมนัส รับงานกระทรวงเกษตรฯ ลั่นอยากเห็นเอนเนอร์จี้ นักช่วยสู้ตั้งคำถามการปราบสแกมเมอร์กับอนุทิน-ธรรมนัส
ผลพวงจากวิวาทะระหว่าง “ไอซ์” รักชนก ศรีนอก สส.กทม.พรรคประชาชน ตั้งประเด็นตรวจสอบสถานะของ “กัน จอมพลัง” หรือนายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ นักเคลื่อนไหวจอมช่วยเหลือสังคมที่หลังจากเกิดประเด็นล่าแม่มดกับนางอังคณา นีละไพจิตร สมาิกวุฒิสภาอดีตนักสิทธิมนุษยชนแล้วต่อมา รักชนก ในฐานะสส.จึงตั้งคำถามถึงการกระทำดังกล่าวโดยเปรียบว่าไม่ต่างจากการลากคู่กรณีไปขึงพืด-เชือดผ่านสื่อโดยที่ไม่ทราบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน
ไอซ์ รักชนก อายุ 31 ปี กล่าวว่า ตนไม่ได้เห็นด้วยกับเหตุผลของคุณอังคณา เห็นว่าไทยควรจะตอบโต้อย่างถึงพริกถึงขิง ตนสนับสนุนสิ่งดีๆ ที่คุณกันทำ ก่อนหน้านั้น สส.รังสิมันต์ โรม เปิดโปงส่วนเกี่ยวข้องกับ เบน สมิธ มีการตั้งคำถามให้ คุณอนุทิน จัดการ และตั้งคำถาม คุณธรรมนัส ตอบเรื่องนี้ เป็นช่วงเวลาพอดิบพอดีที่คุณกันเปิดเสียงผี ดิฉันไม่แน่ใจว่าเป็นความบังเอิญหรือตั้งใจ
ขณะที่ กัน จอมพลัง ตอบโต้กลับว่า ไอซ์ รักชนก โกรธเหรอที่ข่าวตัวเองถูกกลบพร้อมยืนยันตนไม่ได้มีเจตนากลบข่าว ไม่ใช่ว่าจะอยู่ดีๆ ไปเปิดเสียง มันมีปฏิบัติการณ์อยู่ในนั้น ยืนยันว่าเห็นด้วยกับการแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ แต่ตนไม่มีอำนาจ
ที่สงสัยคนสนับสนุนการขับเคลื่อนเป็นใคร ? กันจอมพลังกล่าวในรายการสรยุทธว่า เป็นเอฟซีกันจอมพลังทั้งนั้น ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกฯ และรมว.เกษตรและสหกรณ์ไม่เคยเอาเงินให้ แต่มีการช่วยประสานงาน
ส่วนเรื่องได้งานจากกระทรวงเกษตรฯ นั้น มี 10,000 งาน 2 ปี ตนได้ 7 งาน งานเฉพาะเจาะจง มีหลายแบบ แต่งานตนไม่ได้มีแค่กระทรวงเดียว ขณะที่เรื่องเฮลิคอปเตอร์นั้นตนไม่ได้ใช้แค่กระทรวงเกษตร
“ภาพที่ปรากฏเป็นการปฏิบัติภารกิจ มหาภัยพิบัติ ที่แม่สาย เละไปหมด ด้านล่างน้ำท่วม ด้านบน ดินถล่ม ประชาชนช่วยกันซื้อของมาจอดที่ลานเฮลิคอปเตอร์ บางจุดบินเข้าไป ไปติดอยู่ในเมฆ บินจะชนเขา มุดน้ำ ไม่รู้จะทำยังไง ออกมาได้แทนที่จะเลิก ก็ขึ้นไป สุดท้าย ชาวบ้านได้กินข้าว ผมไม่รู้สิ่งที่ผมใช้ถูกหรือผิด ถ้าย้อนเวลาไปผมจะทำ เพราะประชาชนหลายพันคนไม่มีข้าวกิน” นายกัณฐัศว์ หรือ กัน จอมพลัง ระบุ
ทั้งนี้ ไอซ์ รักชนก พรรคปชน.ยังตั้งคำถามถึงประเด็นรัฐบาลปล่อยให้หน่วยงานภาครัฐทำอะไรอยู่ ถึงให้กันจอมพลังเอาชีวิตตัวเองมาเสี่ยงในเมฆหมอก เรื่องน้ควรเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือไม่ ? อยากให้อีกฝ่ายได้ใช้พลังงานที่มีตั้งคำถามกับคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องนี้
“คุณกันตั้งคำถามกับสส.พรรคประชาชนอย่างหนัก ! แต่ไม่มีคลิปไหนที่ทิ่มไปที่ผู้มีอำนาจโดยตรงแล้วแบบนี้จะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร คุณกันก็จะเหนื่อย จบ ไม่รู้จบสิ้น” โดยช่วงท้ายกัน จอมพลังและสส.รักชนกเห็นตรงกันว่าจะลงพื้นที่ร่วมกัน และจะร่วมกันในการถกปัญหาเรื่องการปราบสแกมเมอร์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของกัมพูชา.
