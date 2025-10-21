ข่าว

เช็กที่นี่ ทางด่วนฟรี วันปิยมหาราช 23 ต.ค.นี้ รวม 63 ด่าน

เผยแพร่: 21 ต.ค. 2568 11:20 น.
กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง 23 ต.ค. 2568

เช็กที่นี่ วันปิยมหาราช 23 ต.ค. 2568 ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สายทาง ตลอด 24 ชั่วโมง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร-ศรีรัช-อุดรรัถยา วิ่งฟรีทุกด่าน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ประกาศข่าวดีสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษจำนวน 3 สายทาง ในวันปิยมหาราชตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม 2568 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับประชาชน

เช็ก 3 ทางด่วนที่ยกเว้นค่าผ่านทาง 23 ต.ค.นี้

สำหรับทางพิเศษที่จะได้รับการยกเว้นค่าผ่านทางทั้งหมด ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2568 (วันปิยมหาราช) ตั้งแต่เวลา 00:01 น. ถึง 24:00 น. รวม 1 วันเต็ม

  • ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 21 ด่าน
  • ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 32 ด่าน
  • ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน

การยกเว้นค่าผ่านทางในวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ระบุไว้ในสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ ระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร. 1543

กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง 23 ต.ค. 68
ภาพจาก Facebook : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย EXAT

ข้อมูลจาก : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย EXAT

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

